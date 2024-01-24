Хуситы измываются над англосаксами, нанося им чувствительные потери

01:23 26.01.2024

США потеряли "Жнеца" и уверенность в своей ПВО. Британия - минус два боевых корабля



Виталий Орлов



Потери англосаксов на Ближнем Востоке растут, хуситы стараются. Сначала о небоевых потерях боевых кораблей. При чем здесь хуситы, спросите вы? Если бы не взбалмошная операция "Страж процветания", предпринятая против них англосаксами, то эти корабли, возможно, и не оказались бы одновременно в столь фатальной для них точке Х.



Но 21 января на страницах многих интернет-ресурсов появились ролики, демонстрирующие столкновение двух боевых кораблей Военно-морского флота Его Величества в порту Бахрейна. В том самом, где расположен оперативный штаб и военно-морская база Пятого Флота США. Не разошлись миром два представителя противоминного класса (проще говоря, тральщики) - малый корабль М109 "Бэнгор" проекта "Сандаун" и корабль М37 "Чиддингфолд" проекта "Хант". Результат оказался плачевным как для самих кораблей, получивших несколько серьезных повреждений, так и для всей "антийеменской" эскадры, в которой оба судна играли весьма важные роли.



По той причине, что "бородатые парни в сандалиях" обладают изрядным количеством подводных мин, которые в отсутствие таких специализированных судов способны если не полностью парализовать, то существенно ограничить деятельность и эсминцев типа "Arleigh Burke", и ракетного крейсера типа "Ticonderoga". Ведь за противоминную защиту кораблей коалиции отвечает именно Британия. В настоящее время ни то, ни другое судно выполнять возложенные на них задачи не в состоянии. И на какое время затянется их ремонт, сказать никто не может.



Не менее важен и тот факт, что у хуситов накопился богатый опыт применения подобных боеприпасов, полученный в ходе их противодействия блокаде побережья силами военных флотов ОАЭ и Саудовской Аравии, а также присоединившейся к ним в апреле 2022 года группы кораблей американского пятого Флота. И появившиеся в декабре 2023 года фотодокументы присутствия в акватории Красного моря и Баб-эль Мандебского пролива водолазов движения "Ансарулла" не предоставляет англосаксам повода для оптимизма в этом вопросе.



Так что, перехват утлых суденышек, доставляющих из Ирана в Йемен комплектующие к ракетам и ударным беспилотникам, будет, мягко говоря, затруднен. Ведь даже в случае замены пострадавших кораблей другими представителями флота бывшей "владычицы морей", на их переход уйдет масса времени.



"Айн аль-Асад" не Багдад, тут не "все спокойно"



По сообщениям иракских источников, минувшее воскресенье стало беспокойным выходным днем для местных солдат, пытавшихся (или только делавших вид) реализовать своего рода план "Перехват". Целью такого плана стали поиски расчета ПЗРК, навсегда приземлившего американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 "Reaper" стоимостью $30 млн (информация подтверждена официальными источниками) и разведывательный дрон Израиля (предположительно). Результат ожидаемо оказался отрицательным и командование базы "Айн аль-Асад" решило готовиться к атаке своих и французских самолетов, осуществляющих взлет с ее полосы.



Однако загадочные иракские "партизаны", за которыми явственно просматривается грозный силуэт КСИР, нанесли ракетный удар по самой базе. И именно после этого удара и наступило то самое горькое разочарование "властелина глобуса" в возможностях собственной ПВО. Ведь эту базу, кроме ЗРК "NASAMS" и "Skyguard-Sparrow", охранял и перебазированный туда в 2020 году полноценный комплекс MIM-104 "Patriot", располагающий восемью пусковыми установками. И вот этот чудо-ЗРК, как воробьев сбивающий гиперзвуковые "Кинжалы" (читайте украинскую прессу!), выпустив пятнадцать противоракет, сумел ликвидировать лишь семь полукустарных тактических ракет хуситов из двадцати четырех выпущенных. Как тут не верить шароварным говорунам о "знищенном гиперзвуке"?



Естественно, что достоверная информация об итогах этого удара будет строго засекречена, а безусловно имеющиеся разрушения и потери спишутся на "небоевые инциденты". Важно другое, для базы "Айн аль-Асад", являющейся основой присутствия "гегемона" не только в Ираке, но и в Сирии, закончился четырехлетний период спокойной жизни. Ежедневным, постоянно нарастающим, и все более результативным давлением непрошенным "гостям" безапелляционно указывают на выход. Причем, крайне вредным для их здоровья способом.



В ответ на зверское уничтожение фанеры и металлолома хуситы кошмарят американские корабли



Если сравнить карту декабрьско-январских прилетов англосаксонских ракет по "базам" йеменских хуситов со сводками боевых действий 2015, 2019 и 2020 годов, то выяснится довольно любопытная вещь. Все якобы уничтоженные США и Великобританией ракетные позиции "Ансар Аллах", фигурируют в этих сводках на протяжении вот уже десяти лет. А наносились эти удары не скудными силами кастрированной коалиции, а самым современным и высокоточным оружием. Только со стороны Саудовской Аравии против "босоногих мятежников" было выставлено сто десять проверенных временем и боем F-15 Eagl, высокоточный арсенал которых гораздо опаснее и эффективнее чем у их палубных "коллег" - F/A-18.



Но вернемся в день сегодняшний. На кадрах с результатами своих ракетных ударов, с нескрываемой гордостью продемонстрированных британцами, можно видеть развалины сараев и несколько сгоревших остовов автомобилей, явно еще советского производства, на фоне пустынного пейзажа.



Однако хуситы показали, что в такую игру, как информационная война, можно играть и вдвоем. Их ответом на торжественный американский доклад об успехах стала демонстрация того, что именно разбомбили англосаксы в ходе операции "Страж процветания" - изготовленные местными школьниками фанерные ракеты и ложные, но излучающие очень мощные радиосигналы, цели. И то еще показали, что атакующие уничтожить не смогли - запрятанные в глубокой пещере ракеты настоящие, да еще и в весьма солидном количестве. Это видео произвело эффект разорвавшейся бомбы, особенно в среде отставников армий Его Величества и США, которые обвинили американскую и британскую разведки в неосведомленности и неспособности отличить реальные цели от примитивных мистификаций.



Ну, а теперь о главной цели "Стража процветания" - устранении угрозы судоходству в акватории Красного моря, о купировании которой уже успели заявить в Белом доме. Правда, всего через пару дней после хвастливого заявления были атакованы и повреждены контейнеровоз США "Гибралтарский орел" и следовавший из Вьетнама в Израиль греческий сухогруз "Зогарафия". После чего ракетному удару подвергся американский балкер "Genco Picardy", а британское судно было атаковано беспилотником хуситов. В качестве ответа Вашингтонская администрация включила (в который уже раз?) движение "Ансар Аллах" в список террористических группировок.



Что в этих инцидентах показалось интересным? "Непродвинутые" ракеты хуситов с расстояния более ста морских миль (порядка 185 километров) точно попали в движущуюся цель. Вывод напрашивается сам собой. Ни арсенал "Ансар Аллах", ни их критически важные системы целеуказания, в ходе серии "успешных" ударов англосаксов не пострадали. Более того, за те несколько недель, что длится "Страж процветания", по коммерческим судам Великобритании, США и Израиля прилетать стало много чаще.



Однако и на этом проблемы "гегемона" на Ближнем Востоке не заканчиваются. При попытке задержания рыбацкой шаланды, перевозившей якобы боеголовку противокорабельной ракеты, ушли на дно два боевых пловца из суперэлитного подразделения SEAL "Морские котики". Не помогли ни особая подготовка стоимостью в миллионы зеленых президентов, ни моментально организованная спасательная операция - "котики" не выплыли. В безобидной, в общем-то, ситуации.



Вот как-то не получается у самоходного Джо "маленькая победоносная война", так необходимая ему для получения хоть каких-нибудь шансов в борьбе за президентское кресло. И, вероятно, уже не сложится. Не те использованы силы, да и противник, мягко говоря, не тот. Придется янки вылезать из ими же созданной дурно пахнущей субстанции испытанным в Афганистане способом. Сохраняя непоколебимое мужество и очень-очень быстро.