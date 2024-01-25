Действующий депутат КырПарламента Жамгырчиев арестован как государственный заговорщик

02:58 26.01.2024

Сбежавшего из здания парламента Кыргызстана депутата арестовали на месяц

25.01.24



Депутат Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) Эмиль Жамгырчиев отправлен под стражу до 26 февраля. Такое решение ночью 24 января принял Первомайский районный суд Бишкека, сообщает Кaktus.media.



