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|Действующий депутат КырПарламента Жамгырчиев арестован как государственный заговорщик
02:58 26.01.2024
Сбежавшего из здания парламента Кыргызстана депутата арестовали на месяц
25.01.24
Депутат Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) Эмиль Жамгырчиев отправлен под стражу до 26 февраля. Такое решение ночью 24 января принял Первомайский районный суд Бишкека, сообщает Кaktus.media.
Мера пресечения была избрана по делу о незаконном пересечении государственной границы. Жамгырчиев будет содержаться в следственном изоляторе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).
Депутат заявил, что не считает себя виновным, не согласен с решением суда и намерен его оспорить.
В ГКНБ сообщили, что следствие по уголовному делу в отношении Жамгырчиева почти завершено, в ближайшее время материалы направят в суд. Депутата арестовали потому, что, по полученной информации, он намеревался незаконно выехать в одну из соседних республик, чтобы скрыться от следствия, пояснили в Госкомитете.
-️ Уголовное дело против Жамгырчиева было возбуждено 26 декабря 2023 года. По словам главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, в декабре 2022 года депутат дважды нарушил государственную границу, незаконно выехав в Ташкент, где тайно встречался с узбекским бизнесменом Салимом Абдувалиевым, известным как "Салимбай" или "Салимбойвачча". Жамгырчиев якобы пытался заручиться его поддержкой. Ташиев также сообщил, что в Узбекистане против Жамгырчиева возбуждены два уголовных дела – о незаконном пересечении границы и мошенничестве.
В конце декабря 2023 года Генпрокуратура Кыргызстана направила в парламент представление с просьбой дать согласие на привлечение Жамгырчиева к уголовной ответственности. 10 января текущего года депутаты проголосовали "за". Однако накануне их коллега сбежал, спрыгнув из окна кабинета на втором этаже здания парламента.
Ташиев призвал Жамгырчиева добровольно прийти в ГКНБ, пообещав не задерживать его. Депутат явился 12 января, его сразу же допросили, а затем отпустили под "обязательство о явке в органы следствия".