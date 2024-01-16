Грузины решили не творить из Сталина икону, - Милена Фаустова

07:25 26.01.2024 16.01.2024



Неоднозначный образ в тбилисской церкви разжигает страсти на фоне грядущих выборов

Милена Фаустова



Приверженцы консервативных взглядов вышли на демонстрацию против порчи иконы со Сталиным.

В Грузии могут ввести уголовную ответственность за осквернение религиозных зданий и объектов. 13 января в центре Тбилиси прошел массовый митинг с требованием ужесточить наказание за вандализм в отношении предметов культа. Акцию организовали сторонники консервативного движения "Альт-инфо". Участники шествия проследовали от здания парламента до патриархии. Инициатором же ужесточения законодательства еще 10 января выступила правящая партия страны "Грузинская мечта". Поводом стал скандал, который развернулся вокруг иконы Матроны Московской в тбилисском кафедральном храме Святой Троицы (Цминда Самеба или просто Самеба).



Лик православной святой в преддверии рождественских торжеств в главном соборе страны обнаружил один из лидеров партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки. Выяснилось, что икона представляет собой житие Матроны, причисленной к лику святых Русской православной церковью. На одном из клейм (серии изображений, обрамляющих основной образ) Канделаки увидел Иосифа Сталина, который, согласно апокрифу постсоветского периода, в 1941 году якобы встречался со святой. "Верной дорогой идем, товарищи. Еще один успех российской пропаганды в информационной войне: инициатора уничтожения независимости Грузии, убийцы тысяч священнослужителей и создателя советской тоталитарной системы разместили на иконе в Самеба", – написал в соцсети политик.



Позже выяснилось, что образ храму преподнесли от партии "Альянс патриотов" (АП), которую в Грузии считают "пророссийской". "Мы не собираемся оправдываться, нам незачем оправдываться. Эту икону мы передали в дар Самеба. Образ написал очень большой профессионал, известный иконописец, необыкновенный человек, обладающий соответствующими знаниями и отвечающий требованиям иконописца", – подтвердила в специальном видеообращении лидер АП Ирма Инашвили. По признанию священника Троицкого собора архимандрита Иоанна Мчедлишвили, икона в соборе находится уже несколько месяцев.



Масла в огонь грузинского недовольства добавил российский политик Сергей Удальцов, в отношении которого в РФ сейчас проходит расследование по делу "об оправдании терроризма". 7 января он написал в своем Telegram-канале: "Благодаря моему дяде, исполнительному директору Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, чрезвычайному и полномочному послу Александру Удальцову, в главном храме Тбилиси в Самеба появилась икона с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Ура!"



Впрочем, в Грузинском патриархате сначала ничего предосудительного в изображении не увидели. Руководитель службы по связям с общественностью патриархии протоиерей Андрия Джагмаидзе пояснил: "На иконах встречаются изображения людей, которые преследовали и оскорбляли Церковь, например, Диоклетиана. Но этот факт не говорит об их прославлении. Сама же икона написана в честь святой Матроны". Священник предположил, что "тема "сталинской" иконы не случайно была поднята в Рождество". "Уже не первый раз праздник хотят омрачить скандалом, чтобы в сердцах людей вместо радости посеять ненависть", – заявил Джагмаидзе.



Только когда скандал был в самом разгаре, 11 января появилось официальное заявление патриархии: "Так как встреча Иосифа Сталина со святой Матроной из-за недостаточных доказательств не включена в канонические тексты ее жизни, не признана Русской православной церковью, которая признала ее святой и провела специальное исследование в связи с этим вопросом, следует заменить этот эпизод и учесть другие детали иконописания. Жертвователей просим внести соответствующие изменения в икону самостоятельно либо это сделаем мы". "Жертвователи", впрочем, без раздумий согласились переписать икону, убрав фигуру Сталина. При этом Ирма Инашвили заметила, что делать это будут в соборе Самеба.



Еще до публикации официального обращения активисты решили по-своему внести "изменения" в образ. 9 января они облили его синей краской. После этого в Тбилиси более 300 возмущенных граждан, большинство из них члены движения "Альт-инфо", пришли к дому предполагаемой виновницы – активистки Нате Перадзе, которая опубликовала видео испачканной иконы в соцсетях. Произошло несколько стычек между протестующими и полицией. МВД страны открыло производство по ст. 166 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Перадзе была вынуждена на время покинуть город.



Здесь любопытно несколько вещей. Как известно, Сталин родился и вырос в Грузии. Несмотря на это, в силу разных причин он так и не стал национальным героем. По данным опроса CRRC Georgia, проведенного в 2021 году, 45% респондентов считали, что грузины-патриоты должны гордиться тем, что Сталин был грузином. В 2023-м о необходимости гордиться Сталиным заявили 37%. Самой высокой популярность Сталина оказалась среди грузин в возрасте старше 55 лет – 60% ( Подробнее см. "НГ" от 16.01.24). В 2010 году памятник Сталину, установленный на его родине в Гори, был демонтирован.



При этом до сих пор в разных городах Грузии туристы могут приобрести широкий ассортимент сувениров с изображением "отца народов". В конце 2023 года в одном из интервью Георгий Канделаки, который помимо прочего работает в неправительственной организации Sovlab (Лаборатория по изучению советского прошлого), заявил, что в последние годы наблюдается возрождение культа личности Сталина в стране.



"Грузия получила статус кандидата в ЕС, больше 80% граждан Грузии поддерживают вступление в ЕС. Но есть и опасные тенденции, в контексте которых Сталин – не просто какая-то интересная историческая фигура, которая становится популярной. Сталин используется пропагандой как тема, как фигура, как инструмент, который влияет не на прошлое, а на будущее. Сегодня в патриотических кругах страны культивируется гениально простой нарратив: Сталин, который вышел из обычной грузинской семьи, из захолустья, очень многого достиг и даже выиграл войну. Это культивация некоего антизападного этно-религиозно-шовинистического национализма, который в западной цивилизации видит угрозу идентичности грузин. В этом смысле фигура Сталина здесь становится ключевой", – считает Канделаки.



Стоит отметить, что нынешний скандал проходит в преддверии двух предвыборных кампаний – в парламент страны и в президенты. Обе назначены на 2024 год. Политиков, впрочем, разделил не только Сталин, но и святая Матрона Московская. Ведь именно ее лик, расположенный в центральной части иконы, пострадал больше всего.



Блаженная долгое время почиталась лишь узким кругом российских верующих. В 1999 году Матрона была канонизирована как местночтимая святая Московской епархии РПЦ и только в 2004 году определением Архиерейского собора РПЦ причислена к лику общецерковных святых. Известно, что почитать Матрону Московскую стали в 2018 году в Румынской православной церкви, а в 2019 году – и в Маланкарской православной сирийской церкви.



Нет сведений о том, было ли внесено имя Матроны в месяцеслов Грузинской православной церкви. Впрочем, это могло произойти непублично, как случилось с некоторыми грузинскими святыми, которые с 2018 года включены в месяцеслов РПЦ. Тем более что патриарх всея Грузии Илия II в свое время окончил Московскую духовную академию и долгое время был близок к РПЦ. Да и в самом соборе Святой Троицы помимо Матрены Московской есть иконы с изображением других русских святых: Сергия Радонежского и Серафима Саровского. С другой стороны, аналитики предполагают, что нынешний скандал – спланированная кампания для изучения настроений в грузинском обществе.



Любопытно и то, что власти страны, в том числе правящая партия, в первые дни скандала официально никак на него не отреагировали. Только после начала протестных акций депутат "Грузинской мечты" Анри Оханашвили заявил, что, "согласно действующему законодательству Грузии, то, что произошло в Самебе, противоречит закону и предусматривает соответствующую ответственность, однако действующее законодательство не предусматривает соразмерной ответственности за подобные действия". "То, что произошло в Троицком соборе, вызвало справедливый протест и волнение у подавляющего большинства нашего общества. Такое нехристианское поведение в церкви и вообще оскорбительные для любой религии действия, создающие серьезную и реальную основу для разжигания ссоры на религиозной почве, для нас совершенно неприемлемы. Поэтому мы обязаны обеспечить должную защиту свободы вероисповедания, гарантированной Конституцией Грузии, чтобы ни одна религия не допустила оскорблений", – подчеркнул Оханашвили.



При этом за основу, по словам депутата, будет взят опыт Евросоюза. "Основываясь на предварительных исследованиях, мы уже знаем, что во многих странах – членах ЕС оскорбление религиозных зданий и другие подобные действия караются уголовным законодательством и включают в себя тюремное заключение. Поэтому в ближайшее время наша команда инициирует законодательные изменения, чтобы ужесточить уголовную ответственность за оскорбление религиозных зданий и объектов. Это касается как православных, так и других религиозных построек, например, мечети, синагоги, католической или других церквей", – сказал Оханашвили на брифинге в парламенте.



Против нововведения уже выступили оппозиционеры. На сайте Института исследования демократии (DRI), который был основан в 2018 году бывшим народным защитником Грузии Учей Нануашвили, 12 января появилось следующее сообщение: "Такая инициатива не нова в период правления "Грузинской мечты". Законопроекты, инициированные в парламенте Грузии в 2013 и 2016 годах и направленные на признание "действий, оскорбляющих религиозные чувства" административным правонарушением, подверглись резкой критике со стороны народного защитника Грузии, Совета по делам религий и гражданского общества. К счастью, инициативы, выдвинутые на эту тему в прошлом, не превратились в закон. Однако, в отличие от прошлых инициатив, идея законодательной инициативы в настоящее время принадлежит председателю комитета по правовым вопросам парламента Грузии. Авторы подобных инициатив, как и раньше, указывают, что в ряде европейских стран действуют нормы, предусматривающие уголовную ответственность за оскорбление религиозных чувств. Однако в этом случае важно адекватно оценить контекст и динамику применения этих норм на практике. Учитывая современный контекст, очевидно, что невозможно обосновать идею криминализации действий, связанных с религией, даже оскорбительных, ссылкой на "мертвые" нормы, оставшиеся в законодательстве ряда европейских стран. Действующее законодательство Грузии, исключающее лишение свободы как меру ответственности за подобные действия, соответствует прогрессивным европейским подходам и не требует изменений". Ната Перадзе и вовсе заявила, что введение законов о богохульстве – "это диктатура".



В начале этого года в большую политику вернулся основатель правящей партии Бидзина Иванишвили. Уже сейчас некоторые прочат ему победу чуть ли не на президентских выборах. Ранее он был известен тем, что выступал за нормализацию российско-грузинских отношений. После того как в середине декабря Брюссель предоставил Тбилиси статус кандидата на вступление в Евросоюз, Иванишвили заявил, что приложит максимум усилий для "объединения Грузии", а также для ее вступления в ЕС к 2030 году, "когда по уровню экономического развития страна "сравнится с европейскими государствами". В свою очередь, основатель Центра стратегического анализа Грузии Нодар Харшиладзе 11 января сказал, что главной причиной возвращения Иванишвили в политику служит якобы происходящая внутренняя "война" в партии. В июле 2023 года мэр Тбилиси Кахабер Каладзе заявил, что партия планирует оставаться у власти еще как минимум восемь лет. "Я уверен, что в 2024 году партия победит с убедительным счетом. Мы также выиграем выборы в органы местного самоуправления 2025 года и парламентские выборы 2028 года", – сказал он в одном из интервью. Согласно исследованию Международного республиканского института США (International Republican Institute – IRI), опубликованному в ноябре 2023 года, если бы выборы состоялись тогда, "Грузинская мечта" набрала бы лишь 25% голосов.



Сейчас в "Грузинской мечте" пытаются упрочить взаимоотношения с церковью. 4 января, когда в стране отмечали 91-летие Илии II, от лидеров партии на имя предстоятеля церкви был направлен поздравительный адрес, в котором, в частности, говорилось: "Его святейшество даже спустя 46 лет после своей интронизации продолжает неустанно работать над укреплением духовности и нравственности грузинского народа. Его вклад в дело формирования Грузии как независимого государства неоценим, поскольку именно его мудрость, примеры нравственности, любви и преданности ценностям помогли сохранить веру и самобытность грузинской нации".



Более чем 83% населения страны считают себя приверженцами Грузинской православной церкви. Доверяют же этому общественному институту порядка 95% населения. Согласно данным Института Гэлаппа за 2018 год, в ряду наиболее религиозных стран Грузия занимала 11-е место. Несмотря на внутрицерковные распри, Грузинский патриархат до сих пор имеет большое влияние на общественно-политические процессы в стране, а потому партии как могут – кто-то через подношение икон, кто-то через добрые слова – укрепляют связи с церковью, а значит, и с электоратом. Источник - НГ

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