Сирийское урегулирование не может без Астаны, - Къ

07:28 26.01.2024

25.01.2024,



В Казахстане вновь встретились представители сторон конфликта и государств-гарантов

Представители официального Дамаска и оппозиции Сирии, а также стран-гарантов - России, Турции и Ирана - вновь встретились в Астане, чтобы обсудить сирийскую проблематику. В июне прошлого года Казахстан, выступавший принимающей стороной, заявил о завершении своей миссии. Но "по настоятельной просьбе" участников работа "астанинского формата" была возобновлена. Прогресса по профильным вопросам достичь не удалось. Впрочем, это не помешало странам-гарантам принять совместное заявление, в котором, в частности, осуждаются действия Израиля в секторе Газа и курдский сепаратизм.



Заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз (третий слева) и специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев (третий справа) на переговорах в Астане



В столице Казахстана два дня - в среду и четверг - проходили многосторонние переговоры по сирийскому урегулированию. Во встрече приняли участии представители официального Дамаска и сирийской оппозиции, трех стран-гарантов - России, Ирана и Турции, а также Иордании, Ирака, Ливана, ООН и Международного комитета Красного Креста.



Встреча стала 21-й по счету и первой после того, как в июне прошлого года Казахстан объявил о нежелании принимать дальнейшие раунды. "В прошлом году мы приостановили переговоры по сирийскому процессу в Астане, но с одной оговоркой: (они возобновятся.- "Ъ") если страны-гаранты обратятся к нам с такой просьбой. По прошествии некоторого времени коллективное обращение от всех стран-гарантов поступило. И мы решили встречу все-таки провести",- прокомментировал ситуацию пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.



То, что Россия, Иран и Турция действительно обратились с такой просьбой, подтвердил глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. По его словам, страны-гаранты "изучили этот вопрос и пришли к выводу, что Астана должна оставаться принимающей площадкой".



Что касается самих переговоров и их результатов, то никаких прорывов не произошло.



"На первый взгляд может казаться, что нет видимых результатов… Но чем важны встречи в "астанинском формате", так это тем, что они позволяют нащупывать точки соприкосновения и решать много существующих проблем",- отметил в связи с этим Александр Лаврентьев.



По его словам, у стран-гарантов по-прежнему разный взгляд на сирийское урегулирование. "Но мы продвигаемся вперед",- подчеркнул глава российской делегации.



Также Александр Лаврентьев констатировал: уровень доверия между сирийской властью и оппозицией очень низок. "Для меня самым счастливым будет тот день, когда можно будет усадить в одном помещении представителей сирийской оппозиции и правительственной делегации и дать им спокойно, без какого-либо внешнего присутствия поговорить друг с другом",- рассказал он.



Впрочем, есть пункты, по которым и официальный Дамаск, и представители сирийской оппозиции, и страны-гаранты едины во мнении. Это ситуация вокруг израильско-палестинского конфликта, а также "решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв единства Сирии". Это нашло отражение в тексте итогового совместного заявления стран-гарантов. Прежде всего речь идет о попытках создания курдской автономии на северо-востоке Сирии, а также друзской автономии на юге.



Как говорится в тексте заявления, страны-гаранты "согласились, что достижение постоянной безопасности и стабильности в регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности" Сирии. Они "отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом", а также "осудили любую деятельность любой страны по поддержке террористических и сепаратистских устремлений отдельных этноконфессиональных групп населения и по их вооружению".



Более того, Александр Лаврентьев и представитель официального Дамаска прямо назвали эту "любую страну".



"Наличие американских войск - основная препона в деле урегулирования на северо-востоке Сирии",- заявил замминистра иностранных дел Сирии Айман Сусан.



Российский дипломат также отметил: "Незаконное американское присутствие - это первопричина ситуации в Заевфратье". Он напомнил, что когда 45-й президент США Дональд Трамп в свое время принял решение о выводе американского контингента из Сирии, то "на следующий день руководители курдской автономии были в Дамаске и были готовы договориться по всем спорным вопросам". А после того как Дональд Трамп изменил свое решение, изменилась и позиция курдов: они отказались от заключенных договоренностей. По словам Александра Лаврентьева, Москва находится в контакте как с политическим, так и с военным руководством курдской автономии и "постоянно напоминает им, что после ухода американцев им придется иметь дело с Дамаском".



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Нашлось у участников переговорного раунда и еще кое-что общее. Все они осудили действия Израиля в секторе Газа и видят выход из кризиса в создании палестинского государства. При этом вовлеченные в "астанинский процесс" стороны единодушны в том, что существует серьезная угроза эскалации этого конфликта и втягивания в него других государств региона.



Александр Константинов, Астана