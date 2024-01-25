Pax Africana. Складывается новый (черный) центр силы, - Арсений Латов

07:43 26.01.2024 Pax Africana

консолидация прежде нищей и безвольной Африки - это творимая прямо на наших глазах история

Арсений Латов



25 января 2024



Африка зовет! 16 января советник президента Центральноафриканской республики (ЦАР) Фидель Нгоуандика в ходе разговора с информационным агентством "Африканская инициатива" выступил с прямой просьбой о строительстве российской военной базы на территории страны. Наш армейский контингент хотят расположить в восьмидесяти километрах от столицы Банги - в городе Беренго, где уже построен международный аэропорт и казармы. В идеале ЦАР готова принять до 10 тысяч российских военнослужащих. Ранее, в мае 2023 года, схожее заявление делал посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза: в его словах вновь мелькали цифры от 5 до 10 тысяч солдат. Вместе с тем посол пошел в своих предложениях дальше и рассказал о возможности задействования российских войск в соседних с ЦАР странах (Судан, Чад), в которых происходит разгул бандитских группировок, занимающихся незаконной добычей алмазов. Главное же отличие между заявлениями советника президента и посла в РФ заключается в том, насколько сильно к сегодняшнему дню поменялось мнение африканских партнеров о западной помощи в регионе: Нгоуандика признается, что без помощи РФ "нас сожрут западники, которые были с нами со времен независимости и которые ничего не сделали для нашей страны".



Обеспокоенность первых лиц ЦАР вполне объяснима. Регулярная смена политических режимов - это печальная данность центральноафриканского региона. И вовлеченность ряда европейских держав в свержение и установление режима за режимом в самом сердце Черного континента лишь усугубляет основную проблему: недостаток политической культуры и отсутствие консолидации между разными странами Африки.



За примерами причастности длинных белых рук к делам региона далеко идти не надо - в середине нынешнего января стало известно о попытке свержения лидера Буркина-Фасо, капитана Ибрагима Траоре, временного руководителя переходного правительства, сместившего в сентябре 2022-го профранцузского президента Поля-Анри Дамибу. По данным местного издания Qactus, попытка переворота связана с действиями профранцузской части населения и вооруженных сил страны. В случае успешного покушения на Траоре в Буркина-Фасо должны были вторгнуться мятежники, которые на протяжении нескольких месяцев подготавливались французскими инструкторами. Предполагается, что попытку переворота пресекли российские спецслужбы при помощи банальной прослушки телефонов и прочих средств связи заговорщиков.



Как бы то ни было, французские попытки раскачивания африканской фелуки - это классика жанра "бывшая метрополия гадит исподтишка". Несмотря на многолетнюю антиколониальную риторику, парижские силовики - синхронно с покаяниями своего президента за зверства колониального прошлого - продолжают транслировать свое влияние в Африке, пока французская внутренняя политика все больше трансформируется в мудреное соревнование в дисциплине "мое шале с краю". Вот только удача покидает парижских комбинаторов: осенний провал в Нигере с последующим выводом трети расквартированных в регионе вооруженных сил Франции логично вылился в зимний провал в Буркина-Фасо.



Влекущим наименее негативные последствия решением для бывших метрополий в Африке будет оставить эту самую Африку в покое. Конечно, тяжело прощаться с транзитом ценных ископаемых, дешевой рабочей силой, культурно-политической экспансией - этими сладкими плодами европейского равноправия. Но сегодняшняя Африка действительно проходит через болезненный и трудный процесс установления реальной независимости от третьих стран. И вот после того, как бывшие метрополии уже не раз под сладкие речи о деколонизации все туже затягивали удавку на черной шее, африканские государства нашли опору в самых необычных местах: во-первых, в истории собственных политических движений и школ мысли, а во-вторых, во взаимодействии с другими, пусть и далекими, партнерами.



Ненадолго вернемся к фигуре Ибрагима Траоре. С ним самим и его режимом, выросшим из так называемого Капитанского клуба, связывают возвращение в Буркина-Фасо идей панафриканизма в целом и наследия "африканского Че Гевары", национального героя Тома Санкары - примера того, как независимость нации не декларируется вместе с продолжением разработки ценных ресурсов бывшей метрополией, а по-настоящему начинается в головах ее представителей. Тома Санкара, кстати придумавший само название "Буркина-Фасо" в противовес выдуманной французами "Верхней Вольты", за время своего правления с 1983 по 1987 находился между молотом и наковальней в лице французских спецслужб и малочисленной элиты Буркина-Фасо (средний класс, главы отдельных племен), боящейся потерять контроль над согражданами-бедняками. Потому в 1987 году Тома Санкара был предан собственным министром юстиции Блезом Компаоре и убит в компании двенадцати своих ближайших сподвижников. На сегодняшний день известно, что в подготовке к убийству участвовали французские спецслужбы, а также печально известный полевой командир и бывший президент Либерии Чарльз Тейлор. В свете предполагаемого парижского следа в покушении на нынешнего лидера Буркина-Фасо капитана Ибрагима Траоре, не повторяет ли история себя? Несмотря на то, что попытки убрать Траоре не прекратятся - такова уж доля разрушителя привычного уклада - есть основания полагать, что нет.



Современные африканские государства уже имеют опыт перехода из рук одной метрополии в другую: так было, когда транснациональные гиганты с офисами в США вытеснили британские и французские горнодобывающие, транспортные и энергетические компании - разумеется, в рамках честнейшей рыночной конкуренции. Но происходящее сейчас намекает на постепенный выход из строгих рамок отношений метрополии с колонией. И усилия РФ в разрушении подобной парадигмы сложно умалить, ведь с 2017 года различные африканские режимы опосредованно получали помощь в наведении или поддержании порядка на своих территориях. Важную роль здесь сыграли известные музыканты-гастролеры и военные инструкторы, работавшие прямо на местах в Буркина-Фасо, Гвинее, Зимбабве, Ливии, Мали, Мозамбике, Судане. С нынешнего года ситуация может кардинально поменяться, и установление военной базы в Беренго станет сигналом: Россия больше не скрывает помощь африканским странам. Открытое признание своего присутствия станет декларацией того, кто будет задавать жару удобно возникающим на границах зон западного влияния племенам бармалеев. Россию долго звали - Россия зов, наконец-то, услышала.



Там же, где нужна помощь только экономическая или дипломатическая, РФ тоже опосредованно оказывает поддержку. Эфиопия - наверняка не без содействия партнеров из БРИКС - путем соглашения с Сомалилендом получила возможность создания базы ВМС с выходом в Красное и Аравийское моря. Цена сделки - признание Эфиопией Сомалиленда суверенным государством. Ничего не значащее порицание такого шага Сомали или какими-то тихими голосами с Запада для Аддис-Абебы - все равно что жужжание надоедливых мух. И даже больше: подобный шаг Эфиопии и потенциальное возвращение к Красному морю - еще большее усложнение и без того запутанной партии этого кипящего в последнее время водоема. К этому можно смело добавить развитие транспортной инфраструктуры внутри Эфиопии, спонсируемое и выгодное входящим во все тот же БРИКС Объединенным Арабским Эмиратам. По итогу этой работы из тонущего в постоянном кризисе и зависимого от сухопутных путей поставок государства получится экономически стабильный игрок, способный повлиять на расклад сил в одном из важнейших "бутылочных горлышек" планеты.



Происходящая консолидация прежде нищей и безвольной Африки - это творимая прямо на наших глазах история. Когда-то в XX веке президент Ганы Кваме Нкрума предложил идею Соединенных Штатов Африки, к которой возвращался разве что эксцентричный Муаммар Каддафи в последние годы своего правления. Однако в прекраснодушной мечте о США с непривычной нам расшифровкой закладывались необходимые постулаты процветания Африки (да и многих других государств по всему земному шару): суверенность, безопасность и надежные методы взаимодействия множества стран в рамках одного объединения. Двадцать первый век будет веком Африки - темпы роста населения, давно покинувшие Европу и замедляющиеся в Азии, на Черном континенте бьют все рекорды. Остается уповать, что вопреки законам истории для все приближающегося Pax Africana пролога в виде огромной войны не понадобится. Источник - завтра

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