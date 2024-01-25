Почему продолжаются подземные толчки в Алматы

08:34 26.01.2024

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы выступил с обращением к жителям и гостям города. Специалисты объяснили взволнованным горожанам причину продолжающихся несколько дней подземных толчков, сообщает Zakon.kz.

По сведениям сейсмологов, сейсмическая активность 23 января 2024 года была обусловлена произошедшим на границе Китая и Кыргызстана сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстана.



"Обычно после землетрясений такой интенсивности происходит большое количество афтершоков, что и наблюдалось в течение последующих суток, и не более 2 баллов, которые не представляют опасности для территории Алматы. Афтершоковая деятельность данного очага продолжается по сей день".

Пресс-служба ДЧС Алматы

И это тоже закономерное явление.



На вопрос: сколько именно по времени будет происходить этот процесс – сложно ответить.



"Это будет зависеть от многих факторов: от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, геологического строения земной коры тектонических особенностей. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности, и она вернется в обычный режим".

Пресс-служба ДЧС Алматы

Специалисты с сожалением отмечают, что во всем мире нет таких методик, которые бы помогли спрогнозировать точное место и время предстоящего землетрясения со 100-процентной "гарантией".



"Но исследования в этом направлении ведутся учеными разных стран. Оценка сейсмической ситуации в Казахстане тоже имеет вероятность 0,7, то есть 70 процентов".

Пресс-служба ДЧС Алматы



Особое значение, как уточнили в ведомстве, имеет подготовка населения, личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС.



"На городских курсах ДЧС Алматы ежегодно проводится обучение, где изучают действия при различных видах чрезвычайных ситуаций, в том числе при землетрясении. Подробная информация о пунктах приема пострадавшего населения размещена на платформе (карте) 2ГИС Алматы при вводе в поисковике приложения "пункт приема пострадавшего населения", а также на официальных сайтах ДЧС Алматы и районных акиматов города".

Пресс-служба ДЧС Алматы

Кроме того, Департаментом по чрезвычайным ситуациям города Алматы разработаны информационные таблички с QR-кодом, позволяющие при сканировании камерой смартфона определить маршруты путей эвакуации к ближайшим пунктам приема пострадавшего населения.



В ночь на 23 января жители Алматы почувствовали сильное землетрясение. Эпицентр был расположен в 264 километрах к юго-востоку от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.



Около двух часов в ночь на 26 января жители Алматы снова почувствовали землетрясение. Сейсмологи сообщают, что колебания ощущались в Талгаре и Алматы мощностью в 2 балла.



Анастасия Московчук