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Три года президентства Садыра Жапарова, - Бактыгул Шерадилов
08:46 26.01.2024

В январе 2024 года исполняется три года президентства Садыра Жапарова. Поэтому решил перечислить наиболее яркие факты и явления, очевидные для большинства людей, постоянно живущих в Кыргызстане, а не приводить скучные статистические данные, не сравнивать ВВП на душу населения в 2020 году и сегодня, не перечислять достижения в стиле "сохранил суверенитет, не дал развалить страну", хотя все это имело место быть, вспомним хотя бы ожесточенные бои в Баткенской области.

Конституционная реформа

Главное достижение – отход от "групповой безответственности" властей к личной ответственности президента как главы исполнительной ветви власти. Кроме того, конституционная реформа направлена на создание системы сдержек и противовесов унитарного государства и укрепление ответственности исполнительной ветви власти.

Национализация

Это "страшное" слово из советского прошлого, хотя национализация практикуется в мире с 19 века и до сегодняшнего дня, в том числе странами "Большой 8-ки". Более того, право государства проводить национализацию предприятий и целых отраслей закреплена в Хартии экономических прав и обязанностей государств, принятой Генеральной ассамблеей ООН еще в 1974 году. Поэтому возвращение государству управления золоторудным месторождением "Кумтор", используя ООНовскую терминологию произошло исходя "из соображений целесообразности".

Вот некоторые из них:

- обеспечение и сохранение общественных интересов. Государство через национализацию приносит больше пользы своему народу по сравнению с частными владельцами. Кроме того, повышается уровень удовлетворенности общества;

- смягчение социальной политики (повышение зарплат, пенсий, пособий и других выплат);

- усиления обороноспособности государства (закупка вооружения и военного снаряжения);

- защита горнодобывающей отрасли, стратегически важной для страны. Национализация и усиление государственного контроля над другими горнодобывающими предприятиями восстановила дисциплину и увеличила поступления денег в доход государства;

- проведение экологической политики так, как это требует законодательство;

- предусмотреть действия государства в отношении денежных и имущественных ресурсов на случай ЧС. Имеющиеся плюсы от национализации "Кумтора" перевешивают минусы, которые также есть, как и в любой другой стране. Однако этих минусов гораздо меньше, чем было при частных владельцах.

Внешние связи

Внешняя политика президента Садыра Жапарова характеризуется как прагматичный и многоплановый курс, направленный на укрепление сотрудничества с государствами Центральной Азии, Россией, Китаем, США, Турцией, Европейским союзом, странами Азии и Ближнего Востока. Разумеется, не остаются в стороне ООН, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), СНГ, Организация тюркских государств (ОТГ) и другие международные организации и объединения, активным участником которых является Кыргызстан.

В этом направлении опыт и личные качества президента С.Жапарова оказались весьма востребованными. Что он, кстати, продемонстрировал, выступив в качестве хозяина саммитов и форумов ШОС, ОТГ, ЕАЭС, СНГ, глав государств Центральной Азии, формата Ц5+ЕС, состоявшихся в Кыргызстане и принимая глав государств и правительств в Бишкеке.

Новые веяния

Незадолго до президентских выборов Садыр Жапаров обещал, что откажется от всего того, что приводило в прошлом к серьезным потрясениям в обществе. Поэтому в стране идет жесткое искоренение коррупции и преступности. Эти два зла давно превратились в инструмент управления городами и селами, в инструмент ведения бизнеса. Теперь власть не на словах, а на деле "ломает" этот инструмент.

Искоренение этих зол дело не одного дня или года. Главное, это то, что власти страны перешли от слов к делу. И результаты этих дел можно увидеть буквально в каждом регионе.

Усиленными темпами идет строительство дорог государственного и местного значения. Если раньше ремонтные работы проводились в столице и двух-трех больших городах, то сейчас буквально в каждом крупном населенном пункте проложены новые асфальтовые покрытия. Мы уже забыли, как это передвигаться по разбитым улицам и объезжать каждую яму.

Наряду с улучшением транспортной инфраструктуры в республике наблюдается значительный рост строительства социальных объектов. Школы, детские сады, медицинские учреждения строятся практически в каждом районе нашей республики.

Одним из главных достижений, которое позволило изыскать необходимые средства, является улучшение деятельности налоговых и таможенных органов. Как известно, новые виды налогов не вводились, а товарооборот с соседними странами изменился незначительно. Это и есть главный результат борьбы с коррупцией. Воровать стало неудобно, и следовательно, улучшились показатели сборов. А это в свою очередь, позволило государству начать масштабную реализацию социальных проектов.

Еще одна интересная деталь. Президент Жапаров активно пользуется социальными сетями и мессенджерами. По своей сути, это "личные телеграфные агентства" президента. Может, это не совсем правильно с точки зрения безопасности, но зато весьма оперативно. Вся страна знает, кому и что поручил президент, какая его позиция по актуальным вопросам.

Также следует выделить наконец-то начавшуюся по всей стране реновацию физически и морально устаревшего советского жилого фонда, зданий и инфраструктуры, принадлежащих вооруженным силам и правоохранительным органам. Если государство не создает условий людям, присягнувшим на верность народу, то рано или поздно люди забудут о своей присяге, о верности служению Отечеству и начнут прислуживаться. Поэтому реновация зданий и повышение денежного довольствия это основа для полноценного раскрытия потенциала военнослужащих и силовиков для пользы служения государству.

Большой интерес вызывает начавшееся благоустройство города Жалал-Абад по современным мировым стандартам, и, как следствие, установление нового стандарта благоустройства для всех городов Кыргызстана.

Из создаваемых многочисленных предприятий особо хотелось бы отметить создание автосборочного предприятия легковых и грузовых автомобилей. Более 30 лет назад в Кыргызстане прекратилась сборка грузовых автомобилей. Теперь эта традиция восстанавливается, а простые кыргызстанцы наконец-то получат автосборочное производство с собственными дилерскими центрами, гарантией и запчастями.

Список плюсов и минусов (критика должна быть) можно и далее составлять. Однако президент Садыр Жапаров своей деятельностью и практическими делами подтвердил свою репутацию принципиального и одновременно прагматичного политика.

26 Января 2024

Шерадил Бактыгулов

Источник - mnenie.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706247960


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