Урок Афганистана вынуждает Америку покинуть Ирак, - "Взгляд"

09:19 26.01.2024 Урок Афганистана вынуждает Америку покинуть Ирак

Эксперты оценили вероятность вывода американских войск из Ирака и Сирии



Евгений Поздняков,

Илья Абрамов



В США и России сообщили о планах Вашингтона начать переговоры с Багдадом по вопросу вывода войск из Ирака. Аналогичные сообщения звучат и в отношении Сирии, однако данную информацию Пентагон опроверг. Эти обсуждения ведутся на фоне беспрецедентных обстрелов американской инфраструктуры на Ближнем Востоке. Решится ли Вашингтон на вывод контингента? И чем данное решение обернется для всего региона?



Телеканал CNN сообщил о скорых переговорах США и Ирака о выводе американских войск из ближневосточной страны. По данным, полученным от неназванного источника, эта тема приобрела особую актуальность на фоне широкой региональной нестабильности. В настоящее время на территориях, подконтрольных Багдаду, располагаются 2500 солдат Пентагона.



Основной темой для обсуждения станет график вывода войск. США настаивают на том, чтобы процесс учитывал сложившуюся в Ираке ситуацию, а также степень стабильности местных силовых структур. Однако руководство ближневосточной страны подчеркивает, что обозначаемые даты не должны зависеть от сопутствующих обстоятельств.



Телеканал напоминает, что переговоры о будущем военном присутствии Штатов в Ираке были начаты еще в прошлом году, до того, как начался конфликт между Израилем и ХАМАС. Отмечается, что вывод американских войск может обернуться "крупной победой" Ирана.



Позже спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что по имеющимся у РФ данным, Вашингтон согласился с требованием Багдада и начал вывод войск из этой страны. По его словам, о реальности этой информации сложно судить. Кроме того, процесс может затянуться на продолжительное время.



В то же время к вечеру четверга шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США в ближайшие дни начнут переговоры о замене коалиционного военного присутствия в Ираке на двустороннее взаимодействие, однако каким именно оно будет – пока неизвестно, ведь Багдад настаивает на выводе войск.



Параллельно с этим издание Foreign Policy накануне сообщило, что руководство США изучает вопрос о полном выходе с сирийской территории. Отмечается, что Вашингтон больше не интересует присутствие в этой стране, однако окончательного решения по данной проблеме в настоящий момент нет.



Позже Белый дом опроверг данную информацию, подчеркнув, что возможность вывода войск из регионов Сирии, неподконтрольных Дамаску, не рассматривается. Тем не менее недовольство присутствием Штатов на Ближнем Востоке продолжает нарастать, что выражается в постоянных обстрелах американских объектов в Сирии и Ираке.



В экспертном сообществе отмечают, что американским войскам рано или поздно придется оставить занимаемые в Ираке позиции. Присутствие США в этой стране, как и в регионе в целом, стало финансовым бременем, не позволяющим им переориентироваться на более важные регионы.



"Удары по американским объектам в Ираке и Сирии придают дополнительный импульс США к выводу войск с территории Ближнего Востока. Однако главная причина данных намерений состоит в том, что этот регион попросту утратил былое значение для Белого дома", – сказал американист Дмитрий Дробницкий.



"Штаты заходили на Ближний Восток практически не понимая, что им нужно. Их многолетнее присутствие в Ираке можно назвать затянувшейся авантюрой. В размещение и содержание здесь американского контингента было вложено колоссальное количество денег, однако "выхлоп" от зарубежной кампании оказался практически нулевой", – отмечает собеседник.



"Более того, официальное руководство Багдада само регулярно напоминает Штатам о необходимости вывода войск с территории страны. Сложившаяся ситуация в чем-то напоминает Афганистан. В Белом доме прекрасно осознают, что дальнейшее присутствие бессмысленно, однако как уйти, сохранив при этом лицо, никто не понимает", – подчеркивает эксперт.



"Скорее всего, выход США из Ирака состоится, но сделать это постараются по-тихому,



ведь американские политики не желают повторения информационной катастрофы с публикацией фотографий паникующих людей в аэропорту Кабула. При этом местной номенклатуре критически важно завершить этот процесс за время руководства Байдена", – уточняет он.



"Сейчас на старика можно скинуть большинство неудобных вопросов, чтобы следующий президент спокойно ссылался на некомпетентность предшественника. Это позволит сгладить внутренние противоречия от столь серьезного изменения статус-кво. По-иному обстоят дела в Сирии, где большая часть американского присутствия приходится на частные военные компании", – акцентирует собеседник.



"Если выход из Ирака сопряжен с вопросом высоких бюджетных трат, то с территориями в Сирии данных проблем нет. Таким образом, снижение присутствия на Ближнем Востоке позволит Штатам распределить больше сил в пользу Юго-Восточной Азии, где Вашингтон постепенно наращивает мощности для сдерживания КНР", – подчеркивает Дробницкий.



США собираются выводить свои силы из Ирака, потому что не могут обеспечить безопасность своих военных объектов, убежден Тимофей Бордачев, политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Они подвергаются ракетным атакам местных группировок. Иран, хоть и не вмешивается прямо, поддавливает американцев, создавая для них условия постоянного дискомфорта", – сказал он.



"Штаты не могут справиться с возникшими угрозами при помощи имеющихся сил. Они могут увеличить контингент, снова оккупировать Ирак, попробовать начать боевые действия против Тегерана, но у Вашингтона сейчас нет ни ресурсов, ни желания принимать такие решения. Соответственно у них остается выбор: либо терпеть удары, либо уходить. По этим причинам они постепенно выведут войска и из Сирии", – отмечает собеседник.



"Присутствие американских войск было дестабилизирующим фактором для Ближнего Востока.



Буду оптимистом и предположу, что после вывода контингента США Иран и Саудовская Аравия договорятся между собой. Это позволит обеспечить безопасность в регионе", – подчеркивает он.



"За последние годы Вашингтон столько потерял в своем авторитете, что вывод войск из Ирака никак на нем не скажется. Одной неудачей больше, одной меньше. Они относятся к этому без истерики, так как понимают, что продолжение присутствия в регионе принесло бы больше вреда, чем нескончаемое и бессмысленное присутствие", – акцентирует Бордачев.



Нахождение войск США в Ираке, вне контекста престижа флага, имеет мало смысла, считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", научный директор клуба "Валдай". "Напряженность в регионе создает для Вашингтона больше рисков, чем возможностей. В частности, существует угроза ударов по американским объектам со стороны сил, связанных с Ираном", – сказал он.



"Кроме того, провалилась стратегия США, связанная с реформированием Ближнего Востока. Согласно ей страны региона должны были быть преобразованы в демократии. Однако Ирак погрузился в хаос, ситуация в Газе обострилась в том числе из-за выборов 2006 года, на которых победил ХАМАС. У Вашингтона имелись надежды на "арабскую весну", но не оправдались и они", – подчеркивает собеседник.



"Однако уход американского контингента из Ирака означает и вывод войск из Сирии.



Это один процесс, который следует рассматривать в комплексе. США имеют ограниченное влияние на ситуацию в этих странах. Кроме того, объекты Пентагона, расположенные там, сильно связаны друг с другом", – отмечает он.



"Наиболее сильно ситуация может повлиять на курдов. Отношения с Сирией у них достаточно сложные, а с Ираком и Турцией напряженные. Поэтому они полагались на США. Вероятно, после вывода контингента Штатов они могут склониться в сторону Дамаска. Вероятно, также усилится влияние Ирана на Багдад", – указывает Лукьянов.



"В Штатах идут ожесточенные дискуссии на эту тему. Многие аппаратчики администрации Байдена и советники по внешней политике не без оснований опасаются, что там начнут гибнуть их солдаты, поскольку по базам Пентагона стали все чаще наносится удары", – сказал американист Малек Дудаков.



"Враждебная позиция правительства Ирака также способствует разговорам о выводе войск. Багдад угрожает ввести продовольственную блокаду региональных объектов США. Отъезду американского контингента также будут рады многие местные игроки, например, Иран", – отмечает собеседник.



"Вывод американских войск из Ирака также означает и уход из Сирии. Так как логистика контингента США в этих странах сильно связана. Тем не менее я не думаю, что Вашингтон до выборов решится на это. Однако если в президентской гонке победит Трамп, то он может инициировать данный процесс, как планировал ранее", – резюмирует Дудаков. Источник - взгляд

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