Американские базы годами отравляют японскую землю и воды канцерогенными веществами, - А.Кошкин

09:41 26.01.2024 26.01.2024 | АНАТОЛИЙ КОШКИН



Проамериканское правительство Японии не желает защитить здоровье и жизнь своих сограждан



Несмотря на продолжавшуюся годами упорную борьбу жителей японской префектуры Окинава за устранение с острова находящейся практически на территории города Гинован базы ВМС США "Футэмма", послушное Вашингтону правительство Японии, игнорируя протесты сограждан, продавило решение лишь о переводе базы в менее густонаселенный район префектуры близ населенного пункта Наго.



Генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси сообщил, что строительство новой базы на территории превращенного американцами в свой форпост в Восточной Азии многострадального острова возобновляется и займет более девяти лет. "Мы получили доклад министерства обороны о том, что строительство (базы) в районе залива Оура будет начато сегодня (10 января), так как были завершены все необходимые приготовления", – отметил он.



Таким образом, фактически отдавшее свою страну и ее народ на откуп американской военщине японское правительство в очередной раз наплевало на чувства и чаяния японского народа, уже почти полвека страдающего от притеснений и преступлений "дяди Сэма" на своей земле. Хотя выражение "отдать на откуп", пожалуй, здесь не подходит, ибо по навязанному соглашению – "договору безопасности" и вытекающим из него документам – Пентагон не только не компенсирует издержки своего пребывания на японской земле, но и заставляет местных налогоплательщиков из госбюджета ежегодно выплачивать по два миллиарда долларов на содержание своих военных баз.



Не помогли ни постоянные массовые митинги и сидячие забастовки жителей Окинавы и выступающего в их поддержку населения и общественных организаций основной территории страны, ни петиции с требованиями защитить жизнь, здоровье и безопасность окинавцев, в том числе детей, ни многочисленные обращения в судебные инстанции.



Избранный протестующим народом этой южной префектуры Японии губернатором Дэнни Тамаки, выразив разочарование по поводу произвола японских и американских властей, заявил телеканалу NHK: "Очень прискорбно, что правительство действует исходя из своих интересов". Такую оценку разделяют, согласно недавно проведенному опросу, 53,3% японцев по всей стране, которые также страдают от военного присутствия на Японских островах около 100 баз и военных объектов США.



Губернатор Тамаки заявил, что направил апелляцию в Верховный суд. Однако сам факт подачи апелляции не может остановить начало работ. Это возможно только в случае победы префектуры в суде, что при нынешней позиции правительства Фумио Кисиды представляется проблематичным.



Известно о тысячах совершенных американскими GI за полвека пребывания на японской земле преступлений. Тут и убийства и изнасилования японских девушек и даже девочек-подростков, и гибель японцев и потеря ими жилищ при частых авариях американской авиационной техники, а также психические расстройства проживающих по соседству с базами США японцев от постоянного, не прекращающегося и в ночное время шума самолетов и вертолетов, артиллерийских стрельб и пр.



Были и происшествия, чреватые непроизвольным срабатыванием оружия массового поражения. Американский автор Джон Митчелл сообщал в 2020 году: "На Окинаве, самой южной префектуре Японии, находится 31 военная база США и ей не привыкать к рискам, связанным с бременем американо-японского альянса. В 1959 году американские военные случайно запустили ядерную ракету в местную гавань; шесть лет спустя они потеряли водородную бомбу в близлежащих морях; затем, в 1969 году, утечка нервно-паралитического вещества на острове потрясла мир…"



В последнее время участились публикации в японских СМИ еще об одном имеющем очень серьезные последствия вреде пребывания в Японии американских баз – загрязнении земли и вод канцерогенными веществами. Об этом предупреждал вышеупомянутый Джон Митчелл. Продолжим его рассказ:



"Но эти инциденты бледнеют по сравнению с тем, с чем жители Окинавы сталкиваются сегодня: американские военные загрязнили питьевую воду для 450 тысяч человек – трети населения префектуры, – что является худшим случаем загрязнения окружающей среды в истории острова.



Химическими веществами, вызывающими проблему, являются полифторалкильные вещества (они же PFAS), которые используются, в частности, при производстве военных пенопластов для пожаротушения. PFAS обладают высокой устойчивостью к нагреванию, маслу и воде, но в этих сильных сторонах кроется их опасность. Практически неразрушимые по своей природе, они накапливаются в наших организмах, на выведение которых уходят десятилетия. По данным Агентства США по регистрации токсичных веществ и заболеваний, проблемы со здоровьем, связанные с PFAS, включают рак почек и гениталий, повышают уровень холестерина и снижают реакции на вакцины – особая проблема во время текущей пандемии (коронавируса).



Жители Окинавы впервые осознали, что их остров загрязнен PFAS, в 2016 году, когда тесты, проведенные местными властями, выявили высокие уровни веществ в реках, протекающих через авиабазу "Кадэна" и вблизи нее, крупнейшей базы ВВС США на Тихом океане. Это открытие побудило к дальнейшим проверкам вблизи военных объектов на острове, выявившим повышенный уровень PFAS в родниковой воде, рыбе и на полях фермеров.



Зараженная питьевая вода подается в семь муниципалитетов, где проживают 450 тысяч жителей Окинавы, тысячи военнослужащих США и их семей, а в допандемический период сюда приезжали миллионы туристов из разных стран мира. Проверки жителей, которые регулярно потребляли местную воду, показали, что уровни некоторых соединений PFAS в крови были в 53 раза выше, чем в среднем по стране.



В 2016 году чиновники префектуры Окинавы попросили разрешения обследовать авиабазу "Кадэна". Четыре года спустя они все еще ждут разрешения. Когда Пентагон все же соизволяет прокомментировать этот вопрос, он утверждает, что не может быть уверен в источнике заражения. Например, в 2019 году представитель армии США заявил журналистам: "Было бы неуместно строить предположения о том, откуда взялось присутствие (PFAS) в водных артериях за пределами базы". Хотя на Окинаве нет крупной промышленности, производящей или использующей эти вещества.



Внутренние отчеты авиабазы "Кадэна" показывают, что в период с 2001 по 2015 год на объекте было вылито, по меньшей мере, 23 тысячи литров различных противопожарных пен. Один известный случай, произошедший в 2015 году, связан с тем, что пьяный морской пехотинец проник в один из ангаров базы "Кадэна" и включил систему подачи, в результате чего произошел выброс десятков тысяч литров противопожарной пены…



В период с 2003 по 2018 год японские налогоплательщики выплатили 13 миллиардов иен (124 миллиона долларов) на восстановление земель бывших баз на Окинаве, многие из которых были загрязнены такими токсинами, как диоксин, асбест и свинец. Что касается PFAS, Япония платит миллионы долларов за фильтры на главной очистной станции острова, чтобы попытаться снизить уровень содержания в питьевой воде".



Как выяснилось, загрязнение земли и вод канцерогенными химикатами по вине американских военных происходит и в районах расположения баз США на основном острове Страны восходящего солнца – Хонсю. Летом прошлого года японские СМИ с тревогой сообщили, что в сточных водах базы ВМС США "Йокосука" в соседней со столицей префектуре Канагава обнаружены канцерогенные химикаты, почти в 20 раз превышающие допустимые уровни.



Максимальная концентрация токсинов была зафиксирована в 258 раз превышающая допустимую, в связи с чем городские власти совместно с официальными лицами правительства Японии добились проведения инспекционного обследование базы "Йокосука".



Ранее, в 2022 году высокая концентрация ядовитых веществ была также обнаружена на базе ВВС США "Ацуги" в той же префектуре. В обоих случаях в сточных водах было выявлено высокое загрязнение перфтороктановым сульфонатом (ПФОС), являющимся сильнодействующим канцерогеном, сброшенным в канализацию. По данным властей префектуры Канагава, с этой базы вытекло около 7 тысяч литров канцерогенных отходов, содержащих ПФОС, которые смешались с ливневым потоком и попали в реку Татэкава. Американские военные, представители Минобороны Японии и префектуры провели исследование проб воды примерно через две недели после утечки и обнаружили 910 нанограммов канцерогенов на литр, что в 18 раз превышает допустимое значение, установленное в 50 нанограммов на литр.



Согласно разъяснениям представителей США, они не могут определить причину проблемы, хотя переработка сточных вод якобы ими производится постоянно. Американское командование также заявило, что продолжит прилагать усилия для предотвращения повторения утечки токсичных отходов и обеспечения безопасности окружающей среды. При этом сообщалось, что американское командование, в привычной высокомерной манере заявило, что более не намерено предоставлять японским властям результаты анализа проб и что их система фильтрации работает, концентрация канцерогенных соединений якобы ниже уровня, установленного правительством Японии.



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Представители Министерства обороны Японии, отвечая на запрос мэра города Йокосука, смог лишь повторить "разъяснения" американцев о том, что-де источник токсинов не может быть идентифицирован, так как количество объектов на базе слишком велико. Как заявил в ответ высокопоставленный чиновник от муниципалитета, у города "нет другого выбора, кроме как принять" заявление американской стороны.



А значит, загрязнение японских земель и вод будет продолжаться. Такова цена "защиты" японцев армией США от якобы вознамерившихся захватить (?!) "нацию Ямато" китайцев, северокорейцев и русских. Абсурдность подхватываемых японскими проправительственными СМИ подобных утверждений начинают понимать все большее число японцев, не боящихся выходить на демонстрации протеста против фактической оккупации страны, превращения Японии в объект ответного ядерного удара. Но потерявшее доверие народа в связи с крупным коррупционным скандалом правительство Кисиды продолжает делать заявления о том, что военный альянс с Вашингтоном и Пентагоном будет расширяться и углубляться, все больше вовлекая японцев в чреватую большой войной стратегию США в Восточной Азии и АТР в целом. Однако рано или поздно японский народ предъявит счет американцам и присягнувшим им на верность местным политикам, в том числе и за то, что ради своекорыстных интересов они с легкостью готовы подвергать опасности здоровье и жизнь сограждан, превращать их в заложников ведущей мир к гибели правящей верхушки "коллективного Запада". Источник - fondsk.ru

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