На Ближнем Востоке обкатываются новые форматы колониального порабощения, - Е.Пустовойтова

09:48 26.01.2024 25.01.2024 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Война за интересы Израиля: зачем Вашингтону Йемен?



В минувшую среду американцы нанесли новые удары по хуситам в Йемене, уничтожив две противокорабельные ракеты, "которые были готовы к запуску", заявил CENTCOM (центральное командование ВС США). Если "янки" способны обнаружить такие ракеты на подконтрольной хуситам территории, определить, что они представляют угрозу коммерческим судам и кораблям США и уничтожить их "в целях самообороны", то это означает тотальный надзор за страной и полную готовность Вооруженных сил США к вторжению в этом регионе.



Сил и средств у США здесь достаточно: в столице Бахрейна Манаме базируется 5-й флот, ставший основной базой для отработки и применения морских автономных систем, беспилотных летательных аппаратов, их интеграцию в единую систему боевого управления с использованием алгоритмов искусственного интеллекта – 7 тысяч военнослужащих США, 5 эсминцев и порядка 10 военных катеров. В Эмиратах – 5 тысяч американцев и 16 эскадрилий ВВС на авиабазе Аль-Дафра к югу от Абу-Даби. Кстати, Бахрейн и ОАЭ еще и партнеры Израиля. 3 тысячи военнослужащих США в Иордании, авиабаза Ас-Салти в центральной части страны, где постоянно находятся двенадцать самолетов F-16 и три полноценные истребительные эскадрильи. 13 тысяч военнослужащих в Катаре, авиабаза Аль-Удейд, где располагается штаб-квартира Центрального командования ВВС США в Персидском заливе, плюс база Ас-Сайлия для размещения материалов и техники – крупнейший в мире пункт дислокации американской армии, способный хранить более 150 танков M-1 Abrams, 116 боевых машин Bradley и 112 других бронетранспортеров. 13 тысяч под ружьем в Кувейте, где находятся три американских лагеря "Бюринг", "Патриот" и "Спирхед", база Арифджан, на которой размещены подразделения ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и береговой охраны США. 600 военнослужащих в Омане, где авиабазы в городе Тумрит и на острове Масира взяты в аренду ВМС США. 3 тысячи военнослужащих, три авиабазы и военно-морская база в Джидде в Саудовской Аравии, 2,5 тысячи – в Ираке, около тысячи военных и девять сохранившихся военных баз США в богатых нефтяными месторождениями провинциях Дейр-эз-Зор и Хасека и, наконец, 5 тысяч американцев в Турции.



Если пометить всю эту "географию" на карте Ближнего Востока, то станет очевидно, что на всем Аравийском полуострове есть только один "уголок", свободный от американского присутствия, – Йемен. Почему, имея 50-тысячную армию, вооруженную всеми видами современного оружия, Вашингтон до сих пор не превратил эту страну в одну большую песчаную пустыню Руб-эль-Хали? Не только потому, что после Ирака, Афганистана и Сирии боится. Еще и потому, что Йемен сегодня – это хуситы. Хуситы – главная проиранская, а значит, и шиитская сила на Аравийском полуострове, где зародился ислам суннитского толка. Нет войны страшнее религиозной, и это разделение ислама возрастом почти в полторы тысячи лет стало трагедией не только персов и арабов, но и всех последователей ислама в мире, каковых сегодня 1,6 миллиарда человек.



Так что же теперь толкнуло Байдена на войну в Красном море против Йемена – бедной, разрушенной почти десятилетней войной с саудитами страной?



Хуситов неспроста считают хозяевами Баб-эль-Мандебского пролива, через который проходит около 12% мировой торговли и в том числе около 20% международных контейнерных перевозок. Добавьте сюда еще примерно 10% мировой торговли нефтью и 8% СПГ. Заперев Баб-эль-Мандеб, хуситы перекрыли и возможности Суэцкого канала на севере Красного моря.



Предыстория хорошо известна: в середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились. США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В военизированной группировке хуситов "Ансар Аллах" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. 12 января американцы с британцами нанесли авиаудары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена. В результате ответной ракетной атаки шиитов потоплен американский военный корабль в Красном море. В последнюю неделю США нанесли 5 крупных авиаударов по позициям хуситов на материке, а те атаковали в проливе 4 коммерческих судна. Это хорошо организованная, высокомотивированная, закаленная в боях машина для убийства, которая знакома с местностью и прекрасно понимает, как Штаты предпочитают вести свои войны. Обширный ракетный арсенал хуситов прямо указывает на долгосрочную ориентацию Ирана на укрепление их противокорабельных возможностей и попытке перенести иранскую модель военно-морского принуждения из Персидского залива и Ормузского пролива в геополитически важные Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. И если США не смогли победить талибов в Афганистане, то на что они рассчитывают в Йемене?



Неделю назад администрация Байдена назвала хуситов "особой глобальной террористической группировкой", открыв дверь для введения широкомасштабных санкций. Дальше – больше. Конфликт готов перерасти в непредсказуемую прокси-войну Запада и Израиля против Ирана и его союзников, таких как "Хезболла" и ХАМАС в Ливане и Газе. Поддержат ли их в этом случае Россия, Северная Корея и, возможно, Китай – ответ не за горами.



Нет сомнений в том, что под покровом этих событий лежит, прежде всего, глубокая экономическая "подкладка". Очевидно, что военно-промышленный комплекс США получил твердые гарантии того, что заказы на вооружения теперь будут только расти. Именно для этого Вашингтон поджег Украину, а еще Афганистан, Сирию, Ирак, теперь – Йемен и готовит в жертву собственным интересам Тайвань, Иран, следом пойдут страны Прибалтики и наконец Китай. Так что доллары в расширение производства американского оружия не будут потрачены зря. Но оружие, лежащее на складе, – прямой убыток. Оно должно стрелять, бомбить, взрывать и прочая, то есть делать то дело, которому предназначено. Обеспечить такое предназначение надолго и, значит, дать гарантии бизнесу, приносящему смерть.



Но есть и еще более глубокая составляющая конфликта в Красном море, придающая ему еще более масштабное значение. Йеменские хуситы превратились в очередную линию разлома между Востоком и Западом. В ответ на агрессию американцев и их поддержку в уничтожении Израилем арабов Палестины десятки, если не сотни тысяч добровольцев из арабских стран вполне могут захотеть поквитаться с Западом за обиды недавнего прошлого в Газе. И кто будет способен их удержать?



Как сообщает Information Clearing House, начав войну против Йемена, США постараются утвердить свое господство в регионе, согласуясь, прежде всего, со стратегическими интересами Израиля. При этом давние стратегические цели Вашингтона таковы, считает издание: устранить единственного на Аравийском полуострове союзника Ирана – хуситов. Взять под контроль важнейшие морские пути в Красном море. Построить нефтепровод через Йемен на случай, если США начнут войну с Ираном и судоходство в Ормузском проливе будет нарушено. К ним добавляется еще одна – свежайшая: теперь, когда Израиль дорвался до своей операции по этнической чистке палестинцев, обеспечить территориальные амбиции Тель-Авива любой ценой, не останавливаясь перед прямым столкновением с любой армией, любым народным ополчением в регионе, которые попытаются этому помешать.



При этом надо ясно понимать, что цель в начавшейся войне – не простое расширение израильской территории, но попытка утвердить Израиль доминирующей державой на Ближнем Востоке, который обеспечит статус гегемона для США.



Геноцид в Газе – только часть стратегии этой глобальной войны Вашингтона за право командовать не только йеменцами. Главной целью сегодня в этом регионе является Иран, за спиной которого давно видны башни Великой китайской стены, которые тоже должны пасть к ногам если не Байдена, то его преемника в Штатах.



Пентагон не только планировал такую войну десятилетиями, но его стратегические намерения никогда не были столь жизненно важными для остального мира, как сегодня. Господству США в основном регионе-экспортере нефти в мире, имеющем уникально выгодное положение для проецирования геополитической мощи Вашингтона на Евразию, Африку и Индокитай, мешает Иран. Уравновесить снижение своей экономической мощи с помощью войн, ограбления чужих ресурсов станет новой формой колониального порабощения. Над ней сейчас судорожно трудятся политики, идеологи и экономисты в США. И Йемен является небольшой, но важной частью их общей стратегии.



В ночь на 24 января хуситы объявили о начале морской блокады Израиля с севера, со стороны Средиземноморья. Если их слова не разойдутся с делом, то никакой европейской эскадры не хватит, чтобы защищать западные торговые суда. Война на Ближнем Востоке набирает обороты. Источник - fondsk.ru

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