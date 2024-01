Суд в Гааге: Израиль оказался под угрозой международных санкций, - МК

10:05 26.01.2024

Ожидается вердикт по геноциду палестинского народа в секторе Газа



Израиль готовится к временному решению Международного суда по обвинению в геноциде в Газе. За оптимистичными заявлениями израильские официальные лица изучают потенциальные сценарии предстоящего решения по делу, возбужденному Южной Африкой против еврейского государства.



Ожидается вердикт по геноциду палестинского народа в секторе Газа



Израильские официальные лица готовятся к ожидаемому промежуточному решению Международного суда по утверждению Южной Африки о том, что война в Газе приравнивается к геноциду палестинцев. Как отмечает The Guardian, эта чрезвычайная мера может подвергнуть Израиль международным санкциям.



Высший суд ООН, который разрешает споры между государствами, заявил в среду, что вынесет свое историческое решение в пятницу. Базирующийся в Гааге орган может приказать Израилю прекратить его трехмесячную кампанию в секторе Газа, спровоцированную беспрецедентным нападением ХАМАСА 7 октября. Решения Международного суда имеют обязательную силу и не могут быть обжалованы, хотя суд не имеет полномочий приводить их в исполнение, подчеркивает The Guardian.



Южная Африка подала иск против Израиля в суд в декабре, утверждая, что разрушительное наступление, в результате которого погибло 25 700 человек, приравнивается к геноциду под руководством государства и является нарушением конвенции ООН о геноциде, подписанной в 1948 году в качестве мирового ответа на Холокост.



Полное решение, вероятно, займет годы, и суд рассматривает запрос ЮАР о принятии чрезвычайных мер для защиты палестинцев от потенциальных нарушений конвенции только в пятницу. Международные эксперты по правовым вопросам полагают, что промежуточное решение против Израиля на этой неделе может послужить поводом для санкций.



Адвокаты Южной Африки утверждали в своих вступительных прениях в Гааге, что кампания бомбардировок Израиля равносильна "разрушению жизни палестинцев" и поставила людей на грань голода.



Израиль отверг эти обвинения как "грубо искаженные", утверждая, что он имеет право на самооборону после нападения 7 октября, в результате которого погибли 1400 человек, и что его наступление направлено против ХАМАСА, а не против палестинского народа в целом.



В четверг израильское правительство заявило о своем оптимистичном тоне, подразумевая, что оно уверено в том, что мировой суд вынесет решение в его пользу.



"Мы ожидаем, что Международный суд отвергнет эти надуманные обвинения", - заявил на пресс-конференции представитель израильских властей Эйлон Леви.



Ранее в этом месяце премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил: "Никто нас не остановит, ни Гаага, ни ось зла, и никто другой". Он имел в виду связанные с Ираном группировки "ось сопротивления" в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене.



Однако дипломатическое бахвальство никак не соотносится с шагами, предпринятыми высшими израильскими официальными лицами. Израильский истеблишмент и большая часть общественности уже давно утверждают, что ООН и связанные с ней органы предвзято относятся к еврейскому государству, но страна серьезно отнеслась к обвинениям Южной Африки, направив в Гаагу мощную юридическую команду для защиты своих действий в Газе.



Исследование показало, где больше всего боятся ядерной угрозы



В четверг днем Нетаньяху провел совещание в отеле "Кирья" в Тель-Авиве, чтобы подготовиться к возможным сценариям после решения Международного суда, на котором присутствовали генеральный прокурор, министр юстиции, министр по стратегическим вопросам и директор Совета национальной безопасности.



Израиль также рассекретил документы в четверг в попытке показать, что он предпринял шаги по защите гражданского населения и минимизации жертв среди гражданского населения в ходе своей операции в Газе.



Судебное дело, возбужденное Южной Африкой, подверглось широкой критике в Израиле, государстве, восставшем из пепла Холокоста. Многие потомки выживших не могут понять, как их страну могли обвинить в геноциде.



В статье для ведущей израильской ежедневной газеты "Едиот Ахронот" комментатор Бен-Дрор Йемини в четверг заявил, что Южная Африка якобы купила дело Международного суда по просьбе Ирана после того, как Тегеран "предоставил щедрое финансирование правящей партии в Южной Африке".



Международный суд редко принимает чрезвычайные меры, хотя недавно были вынесены промежуточные решения по делам, связанным с конфликтом на Украине и обращением Мьянмы с народом рохинджа.



Израиль сталкивается с двумя другими крупными международными судебными разбирательствами по поводу своего обращения с палестинцами, напоминает The Guardian.



Резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 2022 года требовала консультативного заключения Международного суда о "правовых последствиях, вытекающих из политики и практики Израиля на оккупированной палестинской территории", шаг, который считается важным, поскольку, хотя различные органы ООН пришли к выводу, что аспекты оккупации являются незаконными, никогда не выносилось решения по этому вопросу. независимо от того, является ли сама оккупация, которой сейчас исполняется 56 лет, незаконной или стала таковой.



Международный уголовный суд также постановил в 2021 году, что у него есть мандат на расследование насилия и военных преступлений, совершенных как Израилем, так и палестинскими группировками, хотя Израиль не является членом суда и не признает его авторитет.



Андрей Яшлавский