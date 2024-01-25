Все указывает на наступление: украинский конфликт скоро снова резко обострится, - М.Ростовский

11:25 26.01.2024

Все указывает на наступление: украинский конфликт скоро снова резко обострится

Ждать осталось буквально несколько месяцев



В XIX веке был всадник без головы - в литературной вселенной, созданной любимым писателем моего детства Томасом Майн Ридом. А вот веке ХХI мы имеем генералов без головы (или, во всяком случае, без головного мозга) и верховного комиссара Европейского союза, чей головной мозг работает в очень специфическом направлении. Начальник генерального штаба армии Великобритании, генерал сэр Патрик Сандерс о том, что впереди его страну ждет война (догадайтесь, с каким именно государством): "Мы, как предвоенное поколение, должны подготовиться. Это проект общенационального масштаба. Украина самым жестоким образом иллюстрирует, что регулярные армии начинают войны, а армии, состоящие из граждан, их выигрывают".



Нынешнее поколение граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии является "предвоенным"? В таком случае оно одновременно является и последним. Полномасштабная война НАТО с Россией (а именно к ней готовится генерал Сандерс) может быть только ядерной. А в ядерной войне, как сообразили еще предыдущие поколения, не выживет никто. Кстати, в чисто бюрократическом смысле генерал Сандерс уже "не выжил". Срок службы в должности начальника генерального штаба составляет в Великобритании три года. Занявший этот пост в июне 2022 сэр Патрик должен был служить до лета 2025 года. Но, по сообщениям британских СМИ, его уже попросили на выход: уж слишком он достал свое собственное начальство настойчивыми требованиями увеличить финансирования. Будем поэтому считать его заявлением образчиком традиционной британской эксцентрики.



А вот относиться с той же несерьезностью к не менее агрессивному призыву верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля я бы не стал: "Мы должны снабдить Украину инструментами, включая ракетные установки дальнего действия, которые позволят освободить ее территорию". Да, да, я в курсе, что в этом году Боррель тоже, скорее всего, отправится на давно заслуженный им (а также всеми остальными) отдых: срок полномочий нынешнего состава Европейской комиссии заканчивается уже через несколько месяцев. В курсе я и о том, что этот испанский кабальеро не сказал ничего нового. Его нынешнее заявление - это почти дословное повторение того, о чем он говорил еще весной 2023 года.



Наконец, действенность призыва Борреля сильно снижает его преамбула: "Мы должны изменить парадигму и перейти от поддержки Украины по принципу "столько, сколько необходимо" к выполнению задачи наращивания усилий для того, чтобы у нее было все, пока она не одержит победу". Когда я слышу слово "парадигма", у меня всегда возникает стойкое ожидание: дальше последует уж совсем несусветная схоластика. И в данном случае это ожидание точно полностью оправдалась. Возможно, между "парадигмой" в виде "поддержки Украины по принципу "столько, сколько необходимо" и "парадигмой" в виде "наращивания усилий" для того, чтобы у Украины было все, что ей нужно, и существует некая разница. Но даже, если так оно и есть, то ведома эта разница лишь самому Боррелю.



Но это так, злобствования. А вот что является уже не злобствованиями, а продуманным выводом. После зрелищного провала украинского контрнаступления и многочисленных истерик в западных СМИ и политических кругах по этому поводу у многих возникло ощущение, что украинский конфликт движется к скорому завершению. Боюсь, что это ощущение неправильное. Несмотря на все многочисленные очевидные проблемы, нынешний украинский режим и не думает сдаваться. А Запад и не думает отказываться от его поддержки. Что сейчас меняется (если меняется), так это мотивация такой поддержки. В прошлом году Запад верил (или делал вид, что верил) в возможность нанесения России стратегического или хотя бы тактического поражения. Сейчас такая поддержка становится способом выиграть время для того, чтобы через несколько лет быть полностью готовым к своему прямому военному столкновению с Россией.



Важный нюанс: "быть полностью готовым" не значит хотеть такого конфликта. "Быть полностью готовым" - это, в первую очередь, способ сдерживания, страховка на всякий случай. А продолжение поддержки Украины выполняет в данном случае роль страховочного взноса. Западу нужно, чтобы режим Зеленского продержался как можно дольше. Это ставит российское руководство перед дилеммой: или продолжать нынешнюю линию, основанную на активной обороне и изматывании противника, или вспомнить о том, что обычно способ завершить победой военные действия - это все-таки не оборона, пускай даже активная, а наступление. Мы не знаем и не можем знать, какой выбор сделают (или уже сделали) в Кремле.



Но вот что лежит на поверхности: если выбор будет сделан в пользу второго варианта, то "политическое окно" для него откроется уже в конце весны - начале лета этого года. Сейчас страна занята подготовкой к выборам, подготовкой к перезагрузке своей системы власти. Но как только эта задача будет решена, у Верховного главнокомандующего (а им точно останется Владимир Путин), будет обновленный политический мандат на принятие тех масштабных решений, которые он сочтет необходимыми для обеспечения долгосрочной безопасности государства. Вот так выглядит главная особенность текущего политического момента.



Михаил Ростовский