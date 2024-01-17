Зарождение геополитики: при чем здесь Центральная Азия?

11:34 26.01.2024

Более чем сто лет назад британский географ Хэлфорд Маккиндер представил перед Королевским географическим сообществом Британской империи доклад, результаты которого он опубликовал в статье "Географическая ось истории". Его работа оказала значительное влияние на развитие геополитики и восприятие географического фактора в истории человечества. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Исторический контекст



В самом начале XX в. Европа была в зените своего мирового доминирования за всю историю. Значительную роль в этом играл фактор господства на морском пространстве. Европейским державам удалось добиться этого в результате великих географических открытий и завоеваний обширных заморских территорий.



В это же время в западной политико-философской мысли постепенно зарождается новое направление, которое позже шведский политический мыслитель Рудольф Челлен назовет геополитикой. Во второй половине XIX - начале XX в. политические мыслители, географы, военные начали по-новому подходить к роли географии в развитии истории.



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Что понималось под "географической осью" истории?



Как упоминалось выше, морской фактор стал решающим в доминировании европейских держав. Мысль о морском факторе была развита в работе А. Мэхэна, который считал именно господство на морском пространстве решающим для доминирования.



Однако Х. Маккиндер решил обратиться к истории до географических открытий, чтобы переосмыслить географический фактор развития Европы и всего континента в целом. Он решил сконцентрироваться на воздействии Азии на Европу через сухопутные маршруты.



Европа периодически, но в течение довольно длительного периода подвергалась набегам со стороны кочевых народов Азии. Их путь пролегал через обширные степные районы Центральной Азии. Далее через пространство между Уральскими горами и Каспийским морем, южную часть современной России - и так до территории современной Венгрии.



Набеги кочевников оказали сильное влияние на развитие Европы. Например, после подхода гуннов к Италии возросла роль папы Римского, выступившего в качестве переговорщика и посредника. Или же малые и большие государства могли объединиться в борьбе против того же Аттилы.



Под "географической осью" Маккиндер имел в виду обширную территорию в Евразии размером в 21 млн кв. км. Она включала в себя территории от лесных массивов в Восточной Европе до границ Восточной Сибири, а на юге и востоке простиралась до пустынных массивов в Иране и Китае. Позже сам Маккиндер назвал эту территорию "хартлендом" (сердцевиной земли).



Эта "ось" была окружена щитом в виде лесных массивов, горных цепей и пустынь. Как заметил Маккиндер, в течение долгих веков она являлась источником угроз для Европы. Она также была замкнута. Например, крупные реки здесь не могут служить в качестве путей для общения с внешним миром. Они либо, как Обь, Енисей и Лена, текут в Северный Ледовитый океан, либо, как Сырдарья, Амударья и Волга - в соленые озера.



Кроме того, через эту территорию проходили торговые маршруты в Китай. Контролировавшие эти маршруты контролировали и европейскую торговлю с внешним миром.



Тенденция изменилась после географических открытий. Особенно необходимо отметить открытие пути в Индию. Европа больше не зависела от сухопутных маршрутов и уже сама представляла угрозу для стран Азии.



Предсказание, которое не сбылось, или еще рано?



Маккиндер согласен с тем, что морской фактор стал основным в возвышении европейских держав. Однако ситуация могла измениться. К моменту написания работы Россия контролировала значительную часть описываемой "оси".



Маккиндер считал, что благодаря бурному развитию сухопутных методов перевозок (особенно железной дороги) у народа, контролирующего "хартленд", будет стратегическое преимущество - выделенная территория невероятно богата ресурсами. Как предполагал автор, это давало ему в первую очередь экономическое преимущество из-за более удобного способа доставки ресурсов сразу с заводов у пункта назначения. В итоге образуется "мировая империя", которой предстоит противостоять странам "внешнего полумесяца" (морские державы, окружающие "ось").



Вряд ли можно говорить о том, что предсказание Маккиндера сбылось. Морские средства доставки развивались быстрее, чем та же железная дорога. Хотя в то же время противостояние в период холодной войны немного соответствует описываемому Маккиндером сценарию.



Однако в то же время тема с развитием трансконтинентальной торговли сейчас на Евразийском пространстве актуальна, как никогда раньше. Регион действительно невероятно богат ресурсами, и трансконтинентальная торговля может помочь эффективнее осваивать эти ресурсы. Только конечной целью в развитии этих маршрутов является не представление угрозы "внешнему полумесяцу", а развитие и благополучие самих народов и стран "хартленда".



Полную версию статьи "Географическая ось истории" читайте в журнале Королевского географического сообщества Британской империи.

https://www.jstor.org/stable/1775498