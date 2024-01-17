 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.01.2024
12:30  Таджикистан и Узбекистан могут встретиться в финале Кубка Азии
11:59  "Старые курильщики": астрономы обнаружили в Млечном Пути гигантские древние звезды
11:56  "Эпидемия" вандализма в Казахстане: откуда она взялась и как с ней покончить
11:53  Центральная Азия очень нуждается в воде, но она ее не экономит
11:48  Быть или забыть: весь мир выступает за создание палестинского государства
11:44  "Шесть миллионов мигрантов": в США возненавидели политику Байдена, - Андреа Уидберг
11:42  После ударов по судам в Красном море западные политики отказались считать хуситов "Робин Гудами", - МК

11:41  Верховный суд выталкивает Техас из США
11:34  Зарождение геополитики: при чем здесь Центральная Азия?
11:25  Все указывает на наступление: украинский конфликт скоро снова резко обострится, - М.Ростовский
10:05  Суд в Гааге: Израиль оказался под угрозой международных санкций, - МК
09:48  На Ближнем Востоке обкатываются новые форматы колониального порабощения, - Е.Пустовойтова
09:41  Американские базы годами отравляют японскую землю и воды канцерогенными веществами, - А.Кошкин
09:19  Урок Афганистана вынуждает Америку покинуть Ирак, - "Взгляд"
08:46  Три года президентства Садыра Жапарова, - Бактыгул Шерадилов
08:34  Почему продолжаются подземные толчки в Алматы
07:43  Pax Africana. Складывается новый (черный) центр силы, - Арсений Латов
07:28  Сирийское урегулирование не может без Астаны, - Къ
07:25  Грузины решили не творить из Сталина икону, - Милена Фаустова
02:58  Действующий депутат КырПарламента Жамгырчиев арестован как государственный заговорщик
01:23  Хуситы измываются над англосаксами, нанося им чувствительные потери
00:24  В Узбекистане предлагают урезать вещание телеканалов на русском языке
00:23  Турецкий разведчик-министр наследил. Что делал Фидан в Кыргызстане?
00:21  "Жирные цели". Россия нашла ахиллесову пяту американской армии
00:20  Россия развела по углам ринга Сирию и Израиль
00:19  Американцы заказали войну на Аму-Дарье, - Тимур Хасанов
00:10  Реформы Милея быстро довели Аргентину до всеобщей забастовки
Четверг, 25.01.2024
23:41  Система гражданской защиты Алматы не была готова к землетрясению - Токаев
23:23  Героя "Русской весны" Игоря Стрелкова приговорили к 4 годам тюрьмы
22:33  Сопротивление режиму Зеленского и его людоедским методам будет только нарастать, - Игорь Скрипка
22:17  Президент Узбекистана и глава BYD запустили проект по сборке электромобилей в Джизакской области
21:51  Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции
21:49  Трения Израиля и Катара вышли за пределы сектора Газа, - И.Субботин
21:19  РосДурь. На нарушителей миграционных законов продолжают тратить госбюджет, - НГ
12:02  Турки в шоке. Стамбул и Рим договорились об отправке африканских беженцев из Италии в Турцию, - Арслан Булут
11:25  "Они начали злоупотреблять этим". Мирзиеев запретил хокимам расширять промзоны до полного освоения земель
11:23  Слухи о войне России и НАТО призваны отвлечь от хаоса в Европе, - Daily Mail
11:22  В чисто поле. Из Латвии депортируют несколько тысяч постоянно проживающих там русских, - Виталий Лекомцев
11:21  Саймон Шустер: Зеленский с трудом переносит жизнь в бункере
11:20  Французы забыли судьбу Наполеона? - Андрей Соколов
11:19  Современное российское кино - глупость или предательство?
09:56  "Баш на баш". Сколько Запад заплатил Эрдогану за принятие Швеции в НАТО, - Камран Гасанов
09:37  Сигнала не поступило. Компанией, получившей Т1,1 млрд на разработку сейсмо-оповещения Алматы, владеет внук Назарбаева
08:34  Об истоках Японо-русской войны 1904 – 1905 годов. Ч. 1, - А.Кошкин
07:25  У побережья Йемена атакованы два американских судна, перевозившие груз для Пентагона и Госдепа
02:11  Почему таджики становятся террористами? - Рамзия Мирзобекова
02:08  Американское общество не спасти. Победа Трампа в Нью-Гэмпшире это доказала, - Маршалл Ауэрбэк
01:05  У младшей жены Назарбаева (Курманбаевой) отбирают Almaty тheaтre
00:50  МИД Китая возглавит борец с коррупцией Лю Цзяньчао - уверяют западные СМИ
00:46  Иран лоббирует в Турции санкции против Израиля, - Игорь Субботин
00:27  Германия: призрак тоталитаризма, - Андрей Соколов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Зарождение геополитики: при чем здесь Центральная Азия?Зарождение геополитики: при чем здесь Центральная Азия?
11:34 26.01.2024

Более чем сто лет назад британский географ Хэлфорд Маккиндер представил перед Королевским географическим сообществом Британской империи доклад, результаты которого он опубликовал в статье "Географическая ось истории". Его работа оказала значительное влияние на развитие геополитики и восприятие географического фактора в истории человечества. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Исторический контекст

В самом начале XX в. Европа была в зените своего мирового доминирования за всю историю. Значительную роль в этом играл фактор господства на морском пространстве. Европейским державам удалось добиться этого в результате великих географических открытий и завоеваний обширных заморских территорий.

В это же время в западной политико-философской мысли постепенно зарождается новое направление, которое позже шведский политический мыслитель Рудольф Челлен назовет геополитикой. Во второй половине XIX - начале XX в. политические мыслители, географы, военные начали по-новому подходить к роли географии в развитии истории.

Читайте также: "Шахнаме" более великое, чем кажется: исторический контекст зарождения произведения и препятствия на пути к принятию

Что понималось под "географической осью" истории?

Как упоминалось выше, морской фактор стал решающим в доминировании европейских держав. Мысль о морском факторе была развита в работе А. Мэхэна, который считал именно господство на морском пространстве решающим для доминирования.

Однако Х. Маккиндер решил обратиться к истории до географических открытий, чтобы переосмыслить географический фактор развития Европы и всего континента в целом. Он решил сконцентрироваться на воздействии Азии на Европу через сухопутные маршруты.

Европа периодически, но в течение довольно длительного периода подвергалась набегам со стороны кочевых народов Азии. Их путь пролегал через обширные степные районы Центральной Азии. Далее через пространство между Уральскими горами и Каспийским морем, южную часть современной России - и так до территории современной Венгрии.

Набеги кочевников оказали сильное влияние на развитие Европы. Например, после подхода гуннов к Италии возросла роль папы Римского, выступившего в качестве переговорщика и посредника. Или же малые и большие государства могли объединиться в борьбе против того же Аттилы.

Под "географической осью" Маккиндер имел в виду обширную территорию в Евразии размером в 21 млн кв. км. Она включала в себя территории от лесных массивов в Восточной Европе до границ Восточной Сибири, а на юге и востоке простиралась до пустынных массивов в Иране и Китае. Позже сам Маккиндер назвал эту территорию "хартлендом" (сердцевиной земли).

Эта "ось" была окружена щитом в виде лесных массивов, горных цепей и пустынь. Как заметил Маккиндер, в течение долгих веков она являлась источником угроз для Европы. Она также была замкнута. Например, крупные реки здесь не могут служить в качестве путей для общения с внешним миром. Они либо, как Обь, Енисей и Лена, текут в Северный Ледовитый океан, либо, как Сырдарья, Амударья и Волга - в соленые озера.

Кроме того, через эту территорию проходили торговые маршруты в Китай. Контролировавшие эти маршруты контролировали и европейскую торговлю с внешним миром.

Тенденция изменилась после географических открытий. Особенно необходимо отметить открытие пути в Индию. Европа больше не зависела от сухопутных маршрутов и уже сама представляла угрозу для стран Азии.

Предсказание, которое не сбылось, или еще рано?

Маккиндер согласен с тем, что морской фактор стал основным в возвышении европейских держав. Однако ситуация могла измениться. К моменту написания работы Россия контролировала значительную часть описываемой "оси".

Маккиндер считал, что благодаря бурному развитию сухопутных методов перевозок (особенно железной дороги) у народа, контролирующего "хартленд", будет стратегическое преимущество - выделенная территория невероятно богата ресурсами. Как предполагал автор, это давало ему в первую очередь экономическое преимущество из-за более удобного способа доставки ресурсов сразу с заводов у пункта назначения. В итоге образуется "мировая империя", которой предстоит противостоять странам "внешнего полумесяца" (морские державы, окружающие "ось").

Вряд ли можно говорить о том, что предсказание Маккиндера сбылось. Морские средства доставки развивались быстрее, чем та же железная дорога. Хотя в то же время противостояние в период холодной войны немного соответствует описываемому Маккиндером сценарию.

Однако в то же время тема с развитием трансконтинентальной торговли сейчас на Евразийском пространстве актуальна, как никогда раньше. Регион действительно невероятно богат ресурсами, и трансконтинентальная торговля может помочь эффективнее осваивать эти ресурсы. Только конечной целью в развитии этих маршрутов является не представление угрозы "внешнему полумесяцу", а развитие и благополучие самих народов и стран "хартленда".

Полную версию статьи "Географическая ось истории" читайте в журнале Королевского географического сообщества Британской империи.
https://www.jstor.org/stable/1775498

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706258040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законы об инвестиционном сотрудничестве с правительствами Катара и Сингапура одобрили сенаторы
- Мажилис посетил заместитель Председателя Постоянного комитета Парламента КНР
- Правительство Казахстана внедряет новые подходы по развитию агропромышленного комплекса
- Кадровые перестановки
- Серик Жумангарин провел совещание с членами рабочей группы и руководителями регионов по вопросам установления единого часового пояса в Казахстане
- О встрече Министра иностранных дел Казахстана с Президентом Таджикистана
- О задержании религиозных радикалов
- Рабочий график главы государства
- Мажилис принял поправки по вопросам здравоохранения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  