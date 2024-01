После ударов по судам в Красном море западные политики отказались считать хуситов "Робин Гудами", - МК

11:42 26.01.2024

После ударов по судам в Красном море западные политики отказались считать хуситов "Робин Гудами"

Вокруг Йемена нарастает эскалация: быть большой войне



Ракетная атака хуситов вынудила грузовые суда, шедшие в сопровождении эскорта ВМС США развернуться. Американские военные сбили две ракеты, а третья упала в море. Проиранская группировка, действующая в Йемене, продолжает наносить удары по судоходству в Красном море.



Два судна, проплывавшие вблизи Аденского залива, были вынуждены обратиться за поддержкой ВМС США после того, как поблизости оказались слышны взрывы, поскольку группировка хуситов продолжает нападать на коммерческие суда у берегов Йемена, пишет The Guardian.



Хуситы заявили, что их атаки являются проявлением солидарности с палестинцами, поскольку Израиль бомбардирует Газу. Суда, принадлежащие американской дочерней датской судоходной компании Maersk, перевозили военные грузы США, когда они подверглись обстрелу тремя противокорабельными ракетами вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. Центральное командование США (Centcom) заявило, что две ракеты были сбиты, а третья упала в море. Ни судну Maersk Detroit, ни Maersk Chesapeake обстрелы не причинили ущерба, и сообщений о пострадавших не поступало, сообщили в Centcom.



В заявлении компании Maersk говорится: "По пути оба судна сообщили, что зафиксировали взрывы поблизости, и сопровождение ВМС США также перехватило несколько снарядов. Экипаж, судно и груз находятся в безопасности и невредимы. ВМС США развернули оба корабля и сопровождают их обратно в Аденский залив".



Maersk заявила, что ее дочерняя компания в США в настоящее время приостанавливает транзит по Красному морю. "Безопасность наших экипажей имеет первостепенное значение. В связи с эскалацией риска MLL [Maersk Line Limited] приостанавливает транзитные перевозки в регионе до дальнейшего уведомления", - сказал представитель.



Оба коммерческих судна перевозят грузы для правительства США и участвуют в программах Министерства обороны по перевозке войск, припасов и оборудования во время войны или чрезвычайного положения в стране, именно поэтому их сопровождали через пролив.



Центральное командование США также сообщило, что во вторник вечером американские военные нанесли два превентивных удара, призванных остановить неминуемые атаки хуситов. Предыдущие атаки в прошлую пятницу подчеркнули нынешнюю неспособность США и Великобритании нейтрализовать хуситов, несмотря на многочисленные атаки на их ракетные объекты, подчеркивает The Guardian.



Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил членам парламента, что риски для глобального судоходства сохраняются, а стоимость доставки выросла на целых 300%. Он оспорил то, что он назвал абсурдными заявлениями хуситов о том, что они являются Робин Гудами Йемена, заявив, что их история доказала обратное. Он сказал, что атаки, в которых Великобритания участвовала бок о бок с США, уничтожили ракеты класса "земля-воздух" хуситов и способность хуситов удерживать моря для получения выкупа.



"Наши военные удары не привели к жертвам среди гражданского населения", - уверяет Шаппс.



Нападения на хуситов были поддержаны влиятельным председателем специального комитета по иностранным делам Великобритании Алисией Кернс, которая заявила, что рассматривать хуситов как антиколониальных борцов за свободу - это антиисторично.



Силы хуситов в Йемене направили в ООН письмо с требованием, чтобы весь британский и американский персонал покинул страну в течение месяца на том основании, что их правительства усиливают нападения на Йемен. Предупреждение, по-видимому, также относится к НПО, работающим в столице страны Сане. Кроме того, сообщалось, что хуситы помешали самолету ООН приземлиться в стратегически важном городе Мариб в среду.



Угрозы высылки со стороны хуситов последовали за ударами США и Великобритании при поддержке других стран по военным объектам группировки, связанной с Ираном. Правительство США на прошлой неделе также заявило, что вернет хуситов в список террористических группировок.



В письме министерства иностранных дел хуситов в ООН говорилось: "Министерство... хотело бы подчеркнуть, что вы должны проинформировать должностных лиц и работников с гражданством США и Великобритании, чтобы они готовились покинуть страну в течение 30 дней". Послание было отправлено исполняющему обязанности координатора ООН по гуманитарным вопросам в Йемене Питеру Хокинсу.



В письме также содержался приказ иностранным организациям не нанимать американских и британских граждан для участия в операциях в Йемене.



Посольство США заявило в заявлении, что ему известно о сообщениях о письме, но "не может говорить от имени ООН или гуманитарных организаций в Йемене относительно того, что они, возможно, получили от "властей хуситов".



Британское посольство заявило, что сотрудникам еще не было приказано покинуть страну и миссия находится в тесном контакте с ООН по этому вопросу.



"ООН оказывает жизненно важную помощь йеменскому народу... по тем самым морским путям, которые хуситы ставят под угрозу", - говорится в заявлении британской миссии в Йемене. Министр Великобритании по Ближнему Востоку призвал разрешить ООН продолжать работу.



Ахмед бен Мубарак, министр иностранных дел признанного ООН правительства Йемена, базирующегося в Адене, также заявил, что ополченцы-хуситы ранее на этой неделе угрожали атаковать гражданский самолет Судана, перевозивший застрявших йеменцев из Порт-Судана в аэропорт Моха.



Он сделал это заявление на встрече с посланником ООН в Йемене Хансом Грундбергом, чтобы проиллюстрировать невозможность иметь дело с хуситами, которые сопротивлялись согласованной воздушной кампании под руководством Саудовской Аравии после захвата Саны и принуждения поддерживаемого Западом бывшего президента к бегству в 2015 году.



В апреле 2022 года прекращение огня между хуситами и коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, привело к снижению уровня насилия, и боевые действия в основном прекратились, несмотря на официальное истечение срока действия перемирия в октябре, напоминает The Guardian.



Бен Мубарак подчеркнул необходимость того, чтобы международное сообщество пересмотрело серьезное отношение к ополченцам-хуситам, отметив, что поддерживаемое ООН правительство хочет, чтобы внутренний мирный процесс был заморожен из-за поведения хуситов.



Грундберг также встретился с послами Саудовской Аравии и ОАЭ в Йемене и послами пяти постоянных членов Совета безопасности ООН.



Он подчеркнул необходимость поддержания "благоприятной обстановки для продолжения диалога в Йемене и важность продолжения согласованной региональной и международной поддержки мирных усилий".



Саудовская Аравия не является восторженным сторонником ударов Запада по хуситам, поскольку опасается, что они дестабилизируют мирные переговоры.



Андрей Яшлавский