"Шесть миллионов мигрантов": в США возненавидели политику Байдена, - Андреа Уидберг

11:44 26.01.2024 American Thinker

США



Техасский Игл-Пасс станет новым фортом Самтер? Наверное, нет, но он все равно важен

AT: 93% американцев считают ситуацию на границе США серьезной проблемой



Более 90% жителей США считают открытые границы серьезной проблемой, пишет AT. При Байдене в страну попало более шести миллионов мигрантов. С точки зрения губернаторов некоторых штатов, пограничная политика нынешнего президента просто противозаконна.



Андреа Уидберг (Andrea Widburg)



Происходящее на границе Техаса будет иметь колоссальные последствия. Это противостояние между штатами и федеральным правительством, какого Америка не знала с 1860 года. Но не думаю, что это будет новый форт Самтер (укрепление в Южной Каролине, с битвы за которое началась Гражданская война в США. - Прим. ИноСМИ), потому что федеральное правительство в данном случае явно неправо и потому что всему американскому народу ненавистно то, что делает администрация Байдена. Более того, Байден сам подготовил почву для игнорирования Верховного суда.



Быстро и кратко расскажем о том, какова была обстановка на утро вчерашнего дня. Джо Байден, проигнорировав суверенитет и законы Америки, открыл границу США. Когда губернатор Техаса Грег Эбботт попытался сдержать поток нелегальных иммигрантов, отравляющий людям жизнь по всему южному Техасу, Байден послал туда федералов, чтобы восстановить свое беззаконие. Губернатор Эббот через суд попытался остановить федералов, и это ему удалось в окружном суде и в пятом судебном округе. Однако два якобы консервативных судьи из Верховного суда присоединились к левацкому меньшинству и заявили: "Придержи лошадей. Открой границу".



Казалось бы, пока Верховный суд не спеша обдумывает свое окончательное решение о том, вправе ли федеральные власти пускаться во все тяжкие и творить беспредел, игнорируя суверенитет, законы, национальную безопасность и оставляя штаты беззащитными перед лицом вторжения извне, должно сохраняться статус-кво. Но Грег Эббот после двух с половиной лет раздражающей пассивности как будто выпил огромное количество напитка храбрости.



Вчера вечером он сделал заявление, отметив, что не может стоять в стороне, когда федеральные власти творят беззаконие. Вот текст заявления:



Мое заявление о конституционном праве Техаса на самооборону



Федеральное правительство нарушило договор между Соединенными Штатами Америки и штатами. Исполнительная власть США по конституции обязана обеспечивать соблюдение федеральных законов, защищающих штаты, в том числе, действующих законов об иммиграции. Президент Байден отказался обеспечивать соблюдение этих законов и даже сам их нарушил. В результате он побил все рекорды по нелегальной иммиграции.



Я неоднократно уведомлял его в письменном виде, причем одно письмо вручил ему лично. Однако президент Байден проигнорировал требование штата Техас об исполнении им конституционных обязанностей.



- Президент Байден нарушил данную им клятву добросовестно исполнять принятые конгрессом законы об иммиграции. Вместо того чтобы преследовать иммигрантов в судебном порядке за федеральное преступление, каким является нелегальный въезд, президент Байден направил в федеральные суды своих адвокатов, чтобы те засудили Техас за действия по охране границы.



- Президент Байден дал указания своим ведомствам проигнорировать федеральные законы, требующие задерживать нелегальных иммигрантов. Следствием этого стало незаконное массовое проникновение иммигрантов на территорию США.



- Тратя деньги налогоплательщиков на уничтожение пограничной инфраструктуры Техаса, Байден заманивает нелегальных иммигрантов из 28 законных пунктов пропуска на южной границе штата - это мосты, где никто не тонет - в опасные воды Рио-Гранде.



При президенте Байдене, проводящем противозаконную пограничную политику, всего за три года нашу южную границу пересекло более шести миллионов нелегальных иммигрантов. Это больше численности населения 33 штатов нашей страны. Такой противозаконный отказ защищать штаты причиняет неслыханный вред народу США.



Джеймс Мэдисон, Александр Гамильтон и прочие провидцы, написавшие конституцию США, понимали, что штаты нельзя отдавать на растерзание творящему беззаконие президенту, который никак не борется с внешними угрозами, такими как картели, незаконно переправляющие через границу миллионы нелегальных иммигрантов. По этой причине отцы-основатели написали статью 4, параграф 4, где говорится, что федеральное правительство "должно защищать каждый штат от вторжения", и статью 1, параграф 10, пункт 3, где признаются "суверенные интересы штатов по защите своих границ".



Неисполнение администрацией Байдена своих обязательств по статье 4, параграф 4 требует применения статьи 1, параграф 10, пункт 3, который дает нашему штату право на самооборону. По этим причинам я уже объявил о начале вторжения согласно статье 1, параграф 10, пункт 3, что дает Техасу конституционное право на самооборону и самозащиту. Такое полномочие является высшим правом штата, отменяющим все противоречащие ему федеральные законы. Национальная гвардия Техаса, управление общественной безопасности Техаса и прочий персонал штата Техас начинают действовать на основании этого полномочия, а также законов штата в целях обеспечения безопасности техасской границы.



Письмо прекрасно написано (чувствуется рука [генерального прокурора Техаса] Кена Пакстона). Там все верно сказано и о национальной безопасности, и о суверенитете, и о границах полномочий исполнительной ветви власти в США. Более того, юрист Эд Уилан убедительно обосновывает конституционность действий губернатора Эббота:



Эббот не нарушает постановление Верховного суда. Суд не приказывал штату Техас что-то делать или не делать. Он просто отменил постановление против федерального правительства.



Даже если Уилан неправ (а я думаю, он прав), у Байдена есть другая проблема. Он уже показал, что можно игнорировать распоряжение Верховного суда, если оно тебе не нравится. Ведь это Байден проигнорировал постановление Верховного суда о том, что у него нет полномочий аннулировать долги студентов. А ранее Байден просто не обратил внимания на постановление Верховного суда о том, что он не может запрещать выселение людей во время пандемии COVID.



Обнадеживает то, что Эббот не одинок. В течение короткого времени несколько других губернаторов поддержали сопротивление Эббота противозаконным действиям федеральных властей.



Губернатор Флориды Рон Десантис, губернатор Виргинии Гленн Янгкин, губернатор Оклахомы Кевин Ститт, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм - все они объявили сегодня о том, что поддерживают Техас и его губернатора Грега Эббота в споре с федеральным правительством об охране границы. Красные штаты объединяются в условиях пограничного кризиса. - Билл Мелугин.



На границе катастрофа, которая все больше выходит из-под контроля. Это касается и людских потоков, и контрабанды смертельно опасного фентанила. Это не межпартийный вопрос. Это вопрос национальной безопасности. Это вопрос о здравом смысле. Это общеамериканский вопрос. Юта благодарит Техас и губернатора Эббота […] - Губернатор Юты Спенсер Кокс.



Пришло время всем губернаторам поступить так же, потому что это выигрышная для них тема.



Спикер палаты представителей Майк Джонсон также выразил слова поддержки:



Я за губернатора Эббота. Палата представителей сделает все, что в ее власти, чтобы поддержать его. Следующий шаг: призвать к ответу министра [внутренней безопасности] Майоркаса. - Спикер Майк Джонсон.



Выражаемая Эбботу политическая поддержка важна. Но не менее важен тот факт, что весь американский народ решительно против политики открытых границ Джо Байдена. В этом отношении сегодняшний день радикально отличается от ситуации 1860 года. Тогда поддержка рабства и неприятие рабства имели четко очерченные географические границы, и обе стороны с огромной страстью выражали свое мнение. Такая борьба из-за рабства была неизбежна. Она назревала чуть меньше "четырех десятков и семи лет", и ее причиной стала огромная разница в понимании свободы личности и природы федерализма.



Сегодня ничего этого нет. Не возникает вопросов о суверенной границе. Не возникает вопросов о действующих законах США. Не возникает вопросов о шести миллионах нелегальных иммигрантов, точнее, о шести миллионах известных нелегальных иммигрантах, которые проникли в Америку, хотя неизвестных иммигрантов десятки миллионов. Не возникает вопросов о наркоторговле, о картелях, о секс-торговле, о торговле детьми, которых переправляют через границу. Не возникает вопросов о колоссальной нагрузке на и без того подорванную экономическую систему Америки.



И что самое важное, не возникает вопросов о том, что американцам ненавистно происходящее. До 93% считают границу при Байдене проблемой. Три четверти называют ее очень серьезной проблемой, а из их числа 45% считают ее кризисом. Внутри этой группы есть отдельная подгруппа людей, которые ненавидят приток нелегальных иммигрантов. Это городское чернокожее население:



Стал ли Чикаго городом-убежищем для чернокожих? Чернокожие демократы подают в суд на Чикаго из-за того, что мигранты заполоняют спортивные залы, больницы, парки. Они долгие годы боролись за льготы, которые сегодня получают мигранты, и с удивлением узнают, что избранные ими руководители просто продали их. - Эстер Вальдес Клейтон.



То, что чернокожим ненавистен приток нелегальной иммиграции, имеет колоссальные последствия для демократов, потому что демократы не смогут победить без их голосов. Если чернокожие придут к выводу, что это Республиканская партия отстаивает их интересы, демократы окажутся в полном дерьме.



Короче говоря, хотя позиция губернатора Эббота по Игл-Пассу отдаленно напоминает события в форте Самтер, это не форт Самтер. Американский народ понимает, что Байден и Верховный суд занимаются обманом, а поэтому штаты сегодня должны сказать свое веское слово. Источник - ИноСМИ

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