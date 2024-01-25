Центральная Азия очень нуждается в воде, но она ее не экономит

11:53 26.01.2024

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Таджикистан входит в пятерку стран в мире, в которых самое высокое подушевое использование воды.



Сколько потребляем воды в сутки?



Ежедневный уровень использования воды на душу населения в Таджикистане по данным сайта Worldometers, достигает 4 тысяч 460 литров.



