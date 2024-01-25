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Центральная Азия очень нуждается в воде, но она ее не экономит
11:53 26.01.2024

Сайфиддин Караев, Asia-Plus

Таджикистан входит в пятерку стран в мире, в которых самое высокое подушевое использование воды.

Сколько потребляем воды в сутки?

Ежедневный уровень использования воды на душу населения в Таджикистане по данным сайта Worldometers, достигает 4 тысяч 460 литров.



Во всем мире по потреблению воды лидирует Туркменистан: 15,9 тысяч литров воды в день на душу населения. На втором и третьем месте по расточительству воды идут две южноамериканские страны – Чили (около 6 тыс. литров) и Гайана (5,3 тыс. литров).

С 4 по 6-е место вновь занимают страны Центральной Азии: в Узбекистане потребление воды на душу населения за день составляет 4,8 тысяч литров, в Кыргызстане – 4,2 тыс.

Седьмую строчку занимают США с показателем в 3,8 тыс. литров на человека.

В Казахстане этот показатель составляет 3,5 тыс. литров в сутки. Жители Афганистана потребляют 2,8 тыс. литров воды в день.

А еще для сравнения: в России показатель составляет всего 1,3 тыс. литров, в Грузии - 1,2 тыс. литров, в Украине - 604 литра, а в Великобритании - лишь 348 литров на человека.

Самые низкие показатели среди 179 стран, попавших в обзор, отмечены в африканских странах: в частности, в Демократической Республике Конго, занявшей последнее место, показатель составил лишь 34 литра на душу населения.

Сколько стоит вода в разных странах мира?

Мониторинговая система Holidu приводит данные по стоимости холодного водоснабжения за 2021 год по 120 крупным городам из 63 стран.

В мониторинг вошли три ключевых казахстанских мегаполиса - Шымкент, Астану и Алматы. Из 123 городов они соответственно занимают лишь 117-е, 118-е и 119-е места со стоимостью кубометра воды в $0,21, $0,12 и $0,11.

То есть водопроводная вода в Казахстане - одна из самых дешевых в мире.

Отметим, что и другие страны Центральной Азии находятся во главе рейтинга самых дешевых в плане водоснабжения. Например, стоимость кубометра водопроводной воды в Узбекистане - $0,15, в Кыргызстане чуть выше $ 0,11, в Туркменистане с нового года $ 0,28 (до этого было $ 0,14).

Но, по данным The International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities, среди 90 стран мира самая дешевая вода оказалась в Таджикистане - $0,1 за куб. м воды. Это данные на 2021 год, но с тех пор тарифы не изменились.

В 2020 году правительство Таджикистана утвердило новый "Порядок разработки тарифов на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения". Однако новые тарифы на воду пока не введены, и ЖКХ за свои услуги берет плату по тарифам 2018 года.

"Мы отпускаем воду населению в среднем по 1,09 сомони, - объяснили "Азия-Плюс" в ЖКХ. - За это время несколько раз повысилась цена на электроэнергию, которая используется в работе насосов. А при калькуляции себестоимости услуг по водоснабжению учитываются следующие расходы: материальные затраты, оплата труда сотрудников, ФСЗН – 25%, амортизация основных средств, рентабельность – до 10%.

Кроме того, туда же входит налог с пользователей автодорог, налог на содержание городского транспорта, 8% за оказание услуг ЖКХ, связи, банка, расходы на ремонт основных фондов, плата за воду и электроэнергию, расходы на охрану труда, на содержание здания и др.

В итоге, себестоимость воды в республике превышает 4 сомони ($0,37) за один кубометр".

В России и Украине тарифы выше чем в ЦА, причем в последней, по данным Numbeo, средняя "чистая" (то есть после уплаты всех налогов) заработная плата ниже, чем в том же Казахстане, говорится в статье, опубликованной на сайте Finprom.kz.

Заметим: самым дорогим среди 123 городов оказался норвежский Осло: здесь кубометр воды стоил 5,51 евро. Конечно, можно сказать, что зарплаты в Норвегии выше, чем в ЦА, однако разница зарплат и тарифов оказывается несопоставимой.

Так, на момент написания материала "чистая" зарплата в Норвегии превышала зарплату в Таджикистане примерно в 40 раз. В то же время тарифы на водоснабжение в Осло превышали тарифы в Душанбе - в 28 раз. Неудивительно, что при таких показателях жители Норвегии умеют экономить.

Так, по данным Worldometers, приведенным выше, можно увидеть, что потребление воды в Норвегии в 2,5 раза меньше, чем в Таджикистане - 1,7 тыс. литров на душу населения в день.

… В то же время вопрос бережного потребления упирается не только в деньги. Вода - важнейший ресурс, без которого человечество погибнет.

По данным ООН, сегодня доступа к чистой питьевой воде не имеют 2,2 миллиарда человек. В Таджикистане от нехватки чистой питьевой воды, по последним данным компетентных источников, страдают более 34% населения. По данным на лето 2023 года, централизованной питьевой водой обеспечено всего 65,8% населения Таджикистана.

Между тем, от разумного потребления воды напрямую зависят экологическое состояние страны и социальное благополучие нации.

Ряд рекомендаций по экономии воды.
Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20240126/tsentralnaya-aziya-ochen-nuzhdaetsya-v-vode-no-ona-ee-ne-ekonomit

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706259180


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