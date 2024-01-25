"Эпидемия" вандализма в Казахстане: откуда она взялась и как с ней покончить

11:56 26.01.2024 Алина Шашкина

Корреспондент



Из интервью Президента Казахстана от 3 января 2024 года: "От усилий всех граждан зависит, каким этот год останется в истории страны. В своем новогоднем обращении я сказал, что в следующем году мы станем свидетелями нового подъема нашей нации, но всем нам придется хорошо поработать для достижения этой цели".



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В Казахстане необходимо развивать правовую культуру. Об этом Президент заявлял в прошлом году во время торжественной церемонии вручения госнаград и премий.



"Беззаконие, беспорядок, бескультурье приведут страну к пропасти. Таким негативным явлениям мы должны противостоять всем обществом. Важно это глубоко усвоить. Общество, в котором есть порядок, будет цивилизованным - это аксиома. Если каждый гражданин будет уважать законы страны, будет и единство, и благополучие. Другими словами, если у нас все будет по закону, то все у нас будет в порядке", - говорил Глава государства.



К проблеме бескультурья в Казахстане можно отнести драки, потасовки, вандализм, отсутствие этикета.



Вандализм



По данным Министерства внутренних дел, в 2022 году по статье 294 Уголовного кодекса "Вандализм" зарегистрировано 94 уголовных правонарушения, из которых 88 фактов относятся к компетенции департамента полиции на транспорте.



Что касается порчи имущества на улицах городов, такие случаи были зарегистрированы в Байконуре и Западно-Казахстанской области - по два факта, в Акмолинской и Карагандинской областях - по одному факту.



"В суд направлено всего одно дело по обвинению Т.А., который в городе Байконуре умышленно повредил архитектурную фигуру "Я люблю Байконур". Судом города Байконур он осужден к штрафу", - сообщили в МВД в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.



Изучение уголовных дел показало, что все факты вандализма, зарегистрированные ДП на транспорте, связаны с разбитием окон в вагонах. За 11 месяцев 2023 года по статье 294 УК зарегистрировано два факта - в департаментах полиции Алматы и Мангистауской области.



"В Алматы неизвестный осквернил мемориальный памятник известному спортсмену-фигуристу Денису Тену. В Актау неустановленный гражданин в Морпорте нарисовал разные надписи. Оба дела находятся в производстве", - добавили в министерстве.



По мнению исполнительного директора Ассоциации устойчивого развития территорий Q88 Мадияра Даурбаева, в городах Казахстана вандализм проявляется в различных формах и имеет множество причин. Основная причина - отсутствие общественного сознания и образования.



"Недостаточное понимание важности общественных пространств и общего имущества может привести к тому, что люди не будут ценить и бережно относиться к окружающей среде и городскому оборудованию. Также нужно затронуть тему социокультурных факторов - некоторые формы вандализма могут быть обусловлены культурными или социальными нормами, особенно среди молодежи, где такое поведение иногда рассматривается как форма самовыражения или протеста", - рассказал Мадияр Даурбаев.



В Казахстане отмечается снижение регистрации фактов вандализма. В МВД это связывают со смягчением законодательства. В частности, в статью о вандализме в части умышленной порчи имущества на транспорте или в других общественных местах внесены изменения. Теперь она отнесена к административной ответственности. Правонарушение наказывается штрафом от 50 до 160 МРП (184,6 - 590,7 тысячи тенге в 2024 году), либо исправительными работами, либо арестом до 40 суток.



Драки и потасовки



Как правило, уголовные дела по фактам потасовок и драк регистрируются по статье 293 Уголовного кодекса "Хулиганство". В 2022 году, по данным МВД, всего зарегистрировано 623 факта драк и потасовок.



В основном они совершены в следующих регионах: Алматы - 122, Шымкент - 57, Тараз - 46, Актау - 32, Актобе - 29, Кызылорда - 28, Туркестанская - 67 (Сайрам - 16, Туркестан - 12), Алматинская области - 53 (Талгар -12, Карасай - 11, Енбекшиказах - 9). Из них 64 дела направлены в суд.



В 2023 году зарегистрировано 553 уголовных дела, которые совершены в следующих регионах: Алматы - 57, Тараз - 42, Актау - 27, Актобе - 24, Шымкент - 25, Кызылорда - 16, Атырау - 14, Караганда - 14, Алматинская - 64 (Талгар - 26, Карасай - 14), Туркестанская области - 57 (Сарыагаш - 18, Туркестан - 9). Из них 54 дела направлены в суд.



В ноябре прошлого года Глава государства провел консультации с руководителями правоохранительных органов и дал несколько поручений. Касым-Жомарт Токаев высказался о соблюдении законов в нашей стране.



"Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе - это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан - это страна, где царят Закон и Порядок", - сказал Президент.



В стране, по его мнению, необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений закона и порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство. Следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей.



Кто виноват и что делать?



По мнению главы Минкультуры Аиды Балаевой, для борьбы с бескультурьем важно принимать системные меры: повышать уровень образования и проводить культурно-просветительскую работу.



"Поскольку это касается и детей, и взрослых, очень важно, чтобы мы проводили работу и в сфере пропаганды семейных и традиционных ценностей. Вот эти составляющие, в этом направлении нам важно работать. Здесь, конечно, важна роль творческой, научной интеллигенции и роль практически всех институтов гражданского общества очень важна, поскольку мы должны работать с обществом. И сегодня мы видим, что поведение взрослых копируют наши дети. Поэтому здесь мы не можем делить, что надо воспитывать только детское население. Здесь важна, наверное, просветительская работа в целом в обществе", - сказала Аида Балаева.



В Казахстане не хватает должного контроля и надзора в общественных местах. Их отсутствие может способствовать регулярным актам вандализма, поскольку вандалы чувствуют меньше риска быть пойманными, считает Мадияр Даурбаев.



Отметим, в Казахстане в конце прошлого года завершили работу по внедрению сплошного видеонаблюдения в колониях, служебных помещениях и во всех оперативно-следственных подразделениях полиции. Президент даже поручал ввести уголовную ответственность за повреждение систем видеонаблюдения. Однако, что касается общественных мест, камеры видеонаблюдения можно встретить только в крупных городах Казахстана, но далеко не везде, где они могли быть полезны.



"Социально-экономические проблемы играют важную роль. Высокий уровень бедности, безработицы и социальной напряженности могут приводить к увеличению актов вандализма, поскольку люди выражают свое недовольство и фрустрацию. Нужно также принимать адекватные меры ответственности. Отсутствие строгих законов или несоответствующее их применение может создать ощущение безнаказанности, поощряя вандализм", - сказал Мадияр Даурбаев.



Он подчеркнул проблему неэффективного городского планирования в казахстанских городах - пространство, которое плохо спроектировано или не обслуживается должным образом, может стать более уязвимыми для актов вандализма.



Даже в мегаполисах страны кто-то ежедневно разрисовывает лифты, плюет и ломает инфраструктуру.



В 2022 году в Казахстане активно заговорили о запрете на плевки в общественных местах. Министр здравоохранения Ажар Гиният поддержала это предложение.



"Я за, я полностью поддерживаю запрет на плевки в общественных местах (...), это культура, это не гигиенично, это, думаю, плохой тон", - говорила она.



Казахстанцев начали активно наказывать за неподобающее поведение. Отдельной статьи за плевки в казахстанском законодательстве нет - нарушителей привлекают по статье 434-2 Кодекса об административных правонарушениях "Загрязнение мест общего пользования". Статьей предусмотрен штраф в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП) - 18 460 тенге в 2024 году. При повторном нарушении в течение года - 10 МРП, или 36 920 тенге.



По мнению психологов, плевки на улицах - это своеобразная демонстрация протеста обществу и родителям из-за жесткого навязывания установленных норм в детстве. Также некоторые эксперты считают, что для многих мужчин плевки в обществе являются демонстрацией мужественности.



Также в Казахстане есть административная ответственность за нецензурную брань в общественных местах. В марте 2023 года штраф за маты вырос в четыре раза и составил 20 МРП, или 73 840 тенге (в 2024 году).



Мировой опыт



Как отметил Мадияр Даурбаев, вандализм представляет собой глобальное явление, с которым Казахстан, аналогично множеству других стран, активно борется. Это сложная проблема, укоренившаяся в многообразии социальных, культурных и экономических факторов.



"Анализ поведенческих проявлений, таких как разбрасывание мусора в неположенных местах, умышленное повреждение уличной мебели и другие виды вандализма, предполагает необходимость всестороннего и многогранного подхода. Международный опыт предлагает ценные уроки и стратегии, которые могут быть адаптированы и применены для борьбы с вандализмом", - сказал эксперт.



Япония



Школьное образование в Японии включает в себя уроки чистоты, где ученики сами убирают классы и школьные помещения. Это не только поддерживает чистоту, но и воспитывает уважение к своему рабочему пространству и общественной собственности.



Сингапур



В стране действуют жесткие законы и штрафы за мусор, вандализм и другие антисоциальные действия. Сингапурский опыт показывает, что четкие правила и последовательное их применение могут эффективно сдерживать вандализм.



Великобритания



В Великобритании используются различные стратегии для борьбы с вандализмом, включая установку камер видеонаблюдения и создание программ, таких как Neighbourhood Watch. Такие инициативы способствуют снижению преступности и вандализма за счет повышения осведомленности и сотрудничества между жителями и полицией. Источник - Tengrinews.kz

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