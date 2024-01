"Старые курильщики": астрономы обнаружили в Млечном Пути гигантские древние звезды

11:59 26.01.2024

Космические громадины внезапно испустили огромные облака дыма



Астрономы обнаружили таинственную группу гигантских старых звезд в центре Млечного Пути, которые испускают облака пыли и газа размером с Солнечную систему.



Звезды, которые были названы "старыми курильщиками", вели себя тихо в течение многих лет, исчезая почти до невидимости, прежде чем внезапно выпустить огромные облака дыма. Открытие было сделано во время наблюдения почти миллиарда звезд в инфракрасном свете во время 10-летнего обзора ночного неба, рассказывает The Guardian.



"Они сидят там и просто внезапно выбрасывают материю, - рассказал профессор Филип Лукас из Университета Хартфордшира, который руководил наблюдениями. – Это новый тип звезд, и все они, кажется, сосредоточены в одной и той же части неба, очень близко к центру нашей галактики Млечный Путь".



Астрономы намеревались запечатлеть редко наблюдаемые новорожденные звезды, известные как протозвезды, во время процесса, эквивалентного скачку звездного роста. В эти периоды, пишет The Guardian, молодые звезды быстро набирают массу, поглощая окружающий звездообразующий газ, что приводит к внезапному увеличению светимости.



Команда ученых проследила за сотнями миллионов звезд и выявила 32 извергающиеся протозвезды, яркость которых увеличилась по меньшей мере в 40 раз, а в некоторых случаях более чем в 300 раз.



Однако в ходе анализа неожиданно обнаружилась другая группа звезд-красных гигантов вблизи центра Млечного Пути, пишет The Guardian. Когда эти гиганты были изучены более подробно с помощью очень большого телескопа Европейской южной обсерватории, семь из них были отнесены к новому типу красных гигантов, которые исследователи назвали "старыми курильщиками". Професор Филип Лукас предположил, что конвекционные потоки и нестабильность внутри звезды могли спровоцировать выброс огромных столбов дыма.



"Это облака размером с Солнечную систему, - отмечает профессор Лукас. – Мы предполагаем, что это клубы пыли, движущиеся в одном направлении, возможно, из одного участка на поверхности звезды".



Полученные результаты имеют более широкое значение, поскольку материал, выбрасываемый в межзвездное пространство умирающими звездами, дает начало следующему поколению звезд, подчеркивает The Guardian.



"Открытие нового типа звезд, выбрасывающих материю, может иметь более широкое значение для распространения тяжелых элементов в ядерном диске и богатых металлами областях других галактик", - констатирует Филип Лукас.



Результаты опубликованы в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества [Британской империи].



Андрей Яшлавский