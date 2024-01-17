Таджикистан и Узбекистан могут встретиться в финале Кубка Азии по футболу

12:30 26.01.2024

25 января завершились последние матчи группового этапа Кубка Азии, после чего стали известны все пары команд, которые сыграют на стадии 1/8 финала турнира.



Кубок Азии. 1/8 финала:



Таджикистан - ОАЭ;

Ирак - Иордания;

Австралия - Индонезия;

Саудовская Аравия - Южная Корея;



Иран - Сирия;

Бахрейн - Япония;

Катар - Палестина;

Узбекистан - Таиланд.



Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который состоялся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отметим, что наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.