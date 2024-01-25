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В Казахстане игнорируют реальные внешние угрозы, называя их "российской пропагандой"
16:42 26.01.2024

Информационная война практически полностью поглотила Казахстан. Сформировавшаяся в государственной власти республики внушительная либерально-националистическая и, что важно заметить, антироссийская прослойка стала основой и источником откровенно абсурдных точек зрения, явно противоречащих официальной позиции страны.

Не верьте этим русским

Борьба за умы казахстанцев идет уже давно и основательно. И практически все государственные СМИ, не говоря о тех, что финансируются из-за рубежа, сами того не осознавая, подхватывают запущенный западными политтехнологами тренд, принимая его за свежее дыхание мировой общественно-политической жизни.

В Казахстане целенаправленно распространяется информация о том, что Россия сознательно и с определенной целью пугает население республики бандами головорезов, обосновавшихся в Афганистане и грозящих вторгнуться в Среднюю Азию. По социальным сетям и мессенджерам пересылаются многочисленные комментарии на эту тему от всевозможных "экспертов" из числа представителей национал-патриотических и либеральных кругов, питающихся западными грантами, или профессорско-преподавательского состава каких-нибудь казахстанско-иностранных университетов. От них, понятное дело, глупо ожидать критики глобалистской политики Запада, поскольку все они являются либо неисправимыми мечтателями о Великом Туране, либо проводниками американо-европейских стратегических взглядов на будущее Евразии.

Разумеется, данная категория "аналитиков" не желает замечать, как уже буквально на глазах рушится стройная система ценностей западной демократии. Как он (Запад) бросает все имеющиеся у него ресурсы на то, чтобы остановить этот процесс, который, судя по последним событиям, только набирает ход. И для этого прилагает все силы к созданию идеологических противоречий между жителями стран Средней Азии, на основе которых старается разжечь межнациональную рознь, которая должна стать основой для межэтнических столкновений вплоть до гражданской войны. Разумеется, между русскими и всеми остальными.

Именно с этим связано то, что потенциальную угрозу с юга в Казахстане упорно пытаются представить неким информационным фейком. Спите, мол, спокойно. Это, дескать, не более чем попытки создать в России и Средней Азии миф о некоей страшной организации, вроде Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ).

Если коротко, то это звучит так: "Российские эксперты сами все придумывают, нас пугают и сами боятся. В России, как и в любом государстве, есть разные группы интересантов. И некоторые группы заинтересованы в представлении этой угрозы более серьезной, чем она есть на самом деле".

Осознают ли подобные горе-комментаторы, что они служат дурную службу своей стране? Ведь всем известно, к чему приводит игнорирование угроз.

За подтверждениями далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить январь 2022 года, когда казахстанские спецслужбы не без "помощи" западных партнеров проспали подготовку к государственному перевороту, в результате чего Казахстан едва не лишился государственности. Благо, ОДКБ, и, в частности, Россия, не дали свершиться коварным планам.

Однако забугорные идеологи не растерялись и попытались повернуть ситуацию в свою пользу. Очень скоро после тех событий в Казахстане запустили "утку" о том, что сама Москва этот путч организовала и сама же его ликвидировала, дабы сделать Астану обязанной ей своей жизнью.

Угроза с юга реальна

Между тем, на недавнем саммите ОДКБ, генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов (кстати, представитель Казахстана) заявлял о том, что на севере Афганистана продолжается концентрация боевиков, не имеющих отношения к движению "Талибан", которых перебрасывают из Сирии.

А теперь предлагаем взглянуть на карту, чтобы понять, что самостоятельно из Сирии в Афганистан не сможет переместиться ни один вооруженный головорез. Для этого нужно пересечь территорию Ирака и, что практически невозможно, Ирана. Определенно для транспортировки не одного, не двух, а групп террористов нужны серьезные ресурсы в виде морского (до Пакистана) и авиационного транспорта, которыми сами террористы не располагают. Кто перевозит их в Афганистан и для чего?

Разумеется, нынешнее правительство этой страны тут ни при чем. В его планы это никогда не входило и вряд ли будет когда-либо входить. Но, как известно, оно контролирует ситуацию не на всей своей территории. И на севере уже много лет действуют и даже полноценно удерживают в своих руках целые регионы радикально-исламистские группировки, не признающие над собой власть "Талибана".

Итак, после поражения в Сирии боевиков ИГ и ее производных интенсивно концентрируют на севере Афганистана. Каким образом они туда попадают, как мы уже указали, вопрос интересный.

Уже давно не секрет, что такие организации как ИГ и прочие ему подобные, перечислять которые нет смысла, являются проектом спецслужб Запада. И победа над ними ломает все его планы, связанные с Ближним Востоком.

Если бы проект ИГ состоялся, как того хотели в Британии и США, то, несомненно, следующими объектами для военных действий стали бы Кавказ и Средняя Азия.

С другой стороны, эти регионы остаются целями боевиков, а если называть вещи своими именами, их западных кураторов в любом случае. И именно сейчас актуальность угрозы возрастает, как никогда.

В Казахстане ждут угрозу не с той стороны

Мы уже неоднократно писали, что Западу, воюющему сегодня с Россией руками Украины, позарез необходим второй фронт, который потенциально может открыться либо на Южном Кавказе, либо в Средней Азии. А сегодня, когда уже очевидно, что украинские события идут явно не по западному сценарию, эта необходимость возросла в разы.

В этой связи Средняя Азия для западных стратегов выглядит весьма предпочтительно. В этом играет свою роль непосредственная близость Афганистана, на севере которого боевики чувствуют себя полными хозяевами.

Согласно информации афганских СМИ, ИГ начало занимать провинции Нангархар и Кунар еще в 2015 году. Однако из-за столкновений с "Талибаном" им пришлось уйти в провинцию Джаузджан.

Сообщается, что среди них в основном выходцы из Алжира, Франции, Таджикистана, Узбекистана и России. Предполагается, что все они являются членами группировки "Вилаят Хорасан" (запрещена в России) - отделения ИГ, действующего в Пакистане и Афганистане.

Тренировочные лагеря террористов, согласно поступающим сведениям, замечены в окрестностях деревень Сардана и Биби Мариам. Находящиеся в них боевики принадлежат разным национальностям. Все одеты в военную форму, часто ездят к границе на мотоциклах и ни с кем не вступают в контакт.

По словам бывшего главы деревни, боевики обучаются подрывному делу. Из-за страха перед террористами местным жителям пришлось покинуть деревню. Есть сообщения, что во многих местах ИГ уже начало наводить свои порядки. Так, террористы занимаются активной вербовкой в свои ряды местных подростков.

Представители экспертного сообщества Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана усматривают в этом подготовку к дестабилизирующим действиям на границах со Средней Азией. Не можем ничего сказать по поводу Туркменистана, поскольку это очень закрытая страна и о том, что там обсуждается информации почти нет. При этом совершенно очевидно, что в Казахстане данная тема там замалчивается вполне себе намеренно, дабы исключить вероятность появления у населения даже мысли, что в случае чего вновь придется обращаться за помощью к России.

Именно поэтому, как мы написали выше, населению вдалбливается мантра о том, что "все эти страшилки придумали русские, чтобы выглядеть спасителями в глазах казахов". И параллельно с этим раздувается мифическая угроза вторжения с севера, а не с юга.

Источник - asia-today.news
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706276520


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