Памятник Ататюрку открыли в Алматы

16:56 26.01.2024

– Памятник первому президенту Турции Мустафе Кемалю Ататюрку открыли в Алматы, сообщает пресс-служба министерства культуры и информации.



"Памятник был установлен акиматом города Алматы в сквере, названном в 2023 году в честь видного турецкого национального лидера Мустафы Кемаля", – говорится в сообщении.



Памятник высотой 3 метра изготовлен из бронзы, постамент из гранита. Его авторами являются казахстанские скульпторы Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов.



В церемонии открытия приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, Посол Турецкой Республики в Казахстане Мустафа Капуджу, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, аким города Алматы Ерболат Досаев, представители турецкой диаспоры, творческой интеллигенции.



"Благодаря Главам наших государств отношения между Казахстаном и Турцией вышли на новый уровень и сейчас динамично развиваются во всех сферах. Культурная связь стала золотым мостом сотрудничества между двумя братскими странами. Особая роль в этом отводится основателю современного турецкого государства, оставившему неизгладимый след в истории Турции. Реформы Ататюрка - серия политических, культурных, экономических и социальных изменений, превративших Турецкую республику в нынешнее светское национальное государство по сей день оказывают влияние на ее развитие", – сказала Аида Балаева.