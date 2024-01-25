Вернуть народу мечту.., - Александр Проханов

18:43 26.01.2024

и вновь, и вновь из праха появляется великое Государство Российское, всплывает град Китеж



Мы живем среди постоянных утрат, несуразиц, огорчений, отбиваемся от ежедневных напастей. То разрыв теплотрассы, и в лютые морозы замерзают целые микрорайоны. То исчезает с магазинных полок какой-нибудь насущный продукт, и люди начинают роптать и пугаться. То обнаруживается банда негодяев во главе с пришлым русофобом, наводящая ужас на беззащитное население. То очумелый батюшка, запрещающий прихожанам молиться за русскую победу в Донбассе. И сама победа, что все не наступает, затянутая дымом горящего Белгорода - все это заставляет людей смотреть в землю, рыть окопы или бомбоубежища, или могилы на кладбищах. И отводятся взоры людские от неба, где всегда в этом русском небе сияла звезда пленительного счастья, божественная мечта о чудесном будущем, о несказанной стране, в которой стремится жить русская душа. А если взгляд и устремляется в небо, то находит в нем не звезду, а зловещий беспилотник, несущий под брюхом взрывчатку.



Занимаясь делами земными, не забыть о горнем, погружаясь в огорчения и неурядицы - не забыть о Русской Мечте, о русском возрождении, которое уже началось, и Россия уже поднялась из бездны, куда ее опрокинули кромешные девяностые годы.



Николай Васильевич Гоголь учил - "нужно проездиться по России". Чтобы не ошибиться в своих суждениях и понять, что кончилось русское безвременье и началось движение от великих потрясений к величию.



Я только что "проездился" по России. Побывал в Сибири. Пил крещенскую воду из сибирской реки. Наукоград Кольцово в окрестностях Новосибирска - чудесный малый град, который, как град Китеж, всплывает из мутных глубин безвременья. Он всплывает не золотыми куполами, не гремящими колоколами. Он всплывает громадной циклопической стройкой, где из земли под грохот сваебойных машин, под электрические водопады сварки, лавины парного бетона поднимается детище русской науки XXI века. СКИФ - сибирский кольцевой источник фотонов - могучая машина, у которой в кольцевой утробе несутся микрочастицы, вонзаясь в самые глубины материи, раскрывая ее сокровенные тайны. И атом вдруг распахивается, в нем открывается целая вселенная со своими галактиками, пульсарами, рождением и исчезновением миров.



Запуск СКИФа, который состоится через год, - самой мощной машины в мире среди подобных, - приведет к бурному росту множества научных и промышленных сфер - уникальные лекарства, доселе невиданные материалы, новые источники энергии, новые виды оружия, новые приемы агротехники. СКИФ в городке Кольцово - это врата в русское будущее.



Тут же, в Кольцово, среди березняков, затянутых льдом озер, под туманной морозной лазурью - корпуса знаменитого "Вектора", где работают вирусологи, создающие вакцину против самых злобных, беспощадных эпидемий, навалившихся на человечество. Это и коронавирус, и лихорадка Эбола, и корь, и множество других, еще не проявленных в человечестве заболеваний. Здесь ученые строят рубежи обороны против будущих смертоносных атак. Здесь, в Кольцово, работает спецназ русской вирусологии, они прозревают таящиеся в будущем грозные опасности и наносят им поражение на дальних подступах, создавая свои вакцины.



Как восхитительно, прозрачно и точно говорил об этих грядущих опасностях директор вирусологического центра, доктор наук Александр Петрович Агафонов, показывая мне оборудование лабораторий, где создаются зенитки, уничтожающие летящие к нам из будущего эпидемии.



Тут же, рядом с Кольцово, в академгородке, в Институте ядерных исследований я был поражен видом показанных мне изделий. Это грандиозные, драгоценно сверкающие ускорители, которым нет равных в мире, они ждут часа, когда их примет в свою утробу СКИФ. Установки термоядерного синтеза, что находятся в своей завершающей стадии, обещают нам в ближайшем будущем новую энергетику с океаном дешевой энергии, на берегу которого будет создана новая русская цивилизация. И я увидел уже действующую, проходящую испытание установку, способную разрушать неизлечимые, смертоносные раковые опухоли.



И все эти фантастические изделия рук человеческих, которые показывал мне директор Института ядерной физики академик Павел Владимирович Логачев, виделись еще более фантастическими, когда мне поведали, как это богатство, создаваемое в советское время и поставленное в кромешные девяностые на грань исчезновения, как оно сбереглось, как его пронесли наши великие самоотверженные современники, сибирские физики, не дав этим сокровищам исчезнуть, распасться. Так израненный, погибающий командир выносит из окружения знамя полка, обмотав этим знаменем грудь, несет его через линию фронта, к своим, разворачивает знамя, и под ним, сохраненным, собирается новый полк для новых победных сражений.



Уникален и величественен подвиг этих светящихся одухотворенных людей. Это люди русского будущего, того, что уже наступило в сверхсекретных, закрытых для обозрения лабораториях сибирского института.



Восхитительным было знакомство с мэром Кольцово Николаем Григорьевичем Красниковым. Удивительный человек, неповторимый и драгоценный среди множества управленцев и административных чиновников, будь то мэры или губернаторы. Он пестует и взращивает свой город, как садовник взращивает дивный сорт яблони, радуясь каждому листку, каждому бутону, каждому цветку, каждому созревающему золотистому яблоку. Всех этих людей я называю садовниками. Красников выращивает Кольцово, как выращивают сад. Сады с такими садоводами, этот наш русский удел, наше русское будущее, является загадкой доселе неразгаданной. Как душа такого садовника, его ум, знания, его каждодневные труды, его мечты и сновидения, его воспоминания детства, как все то, что называется неповторимой человеческой душой, воплощается в эти прекрасные проспекты, в чудесные солнечные жилища, в сберегаемую природу, школу, где дети на внеурочных занятиях создают искусственные спутники Земли и беспилотники. Эти таинственные чудотворные силы, сберегаемые в душах русских людей, являются той молекулой русского бессмертия, которая не дает умереть Государству Российскому и переносит его через все исторические пропасти, через все периоды безвременья. И вновь, и вновь из праха появляется великое Государство Российское, всплывает град Китеж. Этим самым исполняется завет одного из русских князей, завещавшего своим сыновьям: "Чтобы свеча не погасла". Чтобы не погибло русское государство на жестоких ветрах истории.



Образ свечи и русского государства - восхитительное сравнение. В Новосибирске меня пригласили на заседание удивительного сообщества, клуба "Зажги свечу!" За длинным столом, на котором пылала свеча негасимая, собрались новосибирские художники, мыслители, учителя, врачи, общественные деятели, поэты, литературоведы, и вокруг этой негасимой свечи сотворилось сообщество единомышленников, сочетаемых любовью друг к другу, общим делом, когда они отправлялись в селения, деревни, читая проповеди в русских школах, отыскивая среди сельских детей гениев и самородков, вовлекая их в свое благое дело.



Надо проездиться по России, проездиться по Сибири. Заглянуть в град Кольцово. Послушать академиков, учителей, философов и убедиться, что свеча не погасла, что русское воскрешение свершилось, что огромный, вросший во льды ледокол "Россия" запустил свой реактор. И льды захрустели, махина двинулась, оставляя за собой полынью чистой воды. Громада тронулась, рассекая волны, плывет. "Куда ж нам плыть?"



Туда, куда плывет городок Кольцово, град Новосибирск, грандиозная махина Сибири.



Александр Проханов

25 янв 24