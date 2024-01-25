Алматы продолжает трясти - 4,9 балла

19:00 26.01.2024

Очередное землетрясение почувствовали алматинцы



26 января 2024, 14:38 Алматы.



Алматинцы 26 января почувствовали очередное землетрясение, эпицентр которого располагался на территории Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмонаблюдений.



Сетью сейсмических станций научного центра сегодня в 14:17 зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.9 в 269 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая. Глубина подземных толчков – 5 километров. Ощутимость составила 2 балла.



Отметим, что минувшей ночью в Алматы и Талгаре также были зафиксированы подземные толчки от землетрясения. Их ощутимость составила 2 балла. После этого сейсмологи зарегистрировали еще пять землетрясений на территории Китая.



Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки. В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.



Позже в ведомстве проинформировали, что по результатам визуального обследования в Алматинской области трещины обнаружили на 19 объектах. Позавчера стало известно, что после землетрясения в Алматинской области трещины обнаружили в 44 учреждениях. Вскоре выяснилось, что незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.



При этом ранее сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.



Что делать при землетрясении?



Как отмечали в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:

- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

- отойдите от мебели, окна, люстры;

- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;

- покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);

- отключите воду, газ электричество;

- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

- будьте готовы к повторным толчкам;

- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.



Автор: Айдана Юдина