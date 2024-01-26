КазВластетрясение: плохой собственник – плохое государство, - Петр Своик

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11:23 Слухи о войне России и НАТО призваны отвлечь от хаоса в Европе, - Daily Mail
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21:28 26.01.2024
Властетрясение: плохой собственник – плохое государство
26.01.2024
Лилия ИГЛИКОВА
Петр Своик: "Речь не о переходе собственности от шапрашты к жалайырам, а о государстве – ответственном собственнике"