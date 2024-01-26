КазВластетрясение: плохой собственник – плохое государство, - Петр Своик

21:28 26.01.2024

Властетрясение: плохой собственник – плохое государство



26.01.2024



Лилия ИГЛИКОВА



Петр Своик: "Речь не о переходе собственности от шапрашты к жалайырам, а о государстве – ответственном собственнике"



