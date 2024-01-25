Наземная операция против хуситов закончится поражением США, - СП

21:33 26.01.2024

Виктор Литовкин: Наземная операция против хуситов закончится поражением США

Повстанцы бьют американцев советским оружием



Павел Еськов

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Виктор Литовкин



Йеменские хуситы объявили о прямом попадании в военный корабль Соединенных Штатов. Американцы это опровергают. Как бы там ни было, двум коммерческим судам под звездно-полосатым флагом, которые сопровождал морской конвой, пришлось развернуться и ретироваться в Аденский залив.



"Наши баллистические ракеты, несмотря на попытки военных кораблей их перехватить, достигли своих целей. Бой длился более двух часов и включал использование нескольких баллистических ракет", - приводит агентство "Аль-Масира" слова представителя движения Яхьи Сариа.



Впрочем, Reuters, ссылаясь на судоходную компанию Maersk, выдало информацию, что несколько снарядов были перехвачены. Один из чиновников Пентагона заявил агентству, что ракеты хуситов "не поразили ни один американский военный корабль или коммерческое судно".



Общаясь с военным обозревателем, полковником в отставке Виктором Литовкиным, "Свободная Пресса" поинтересовалась, кому же в данной ситуации можно доверять.



- Гадать на кофейной гуще не буду. То, что хуситы попадают - это достоверный факт. Если они не топят корабли - возможно, у хуситов маломощные ракеты. Но пожар они устроили - суда горели, мы это видели.



Впрочем, здесь главное даже не в том: попали или нет. Главное, что они препятствуют судоходству на Красном море, а потому многие фирмы значительного числа стран несут огромные убытки.



Думаю, не так страшно попадание, сколько риск. Поэтому судоходство и приостановлено. При этом американцы с англичанами ничего сделать не могут.



"СП": Почему хуситы, даже несмотря на жесткую реакцию Соединенных Штатов и Британии, продолжают обстрелы, и какова в данном конфликте роль Ирана?



- Естественно, Иран поддерживает хуситов, снабжает их вооружением.



Впрочем, вооружения и у самих хуситов достаточно - когда-то СССР очень хорошо снабжал Йемен военной техникой. И советское оружие там стопроцентно до сих пор есть.



А почему американцам не удается победить хуситов? Да потому, что это племена, которые собираются для проведения той или иной атаки, а потом рассыпаются, и поди найди их в горах и ущельях.



Это ведь не регулярная армия с неподвижными объектами, которые можно было бы поразить. Поэтому американцы и англичане бьют, как говорится, в белый свет как в копеечку, мимо цели.



"СП": Можно ожидать от Пентагона наземной операции против хуситов?



- Думаю, если американцы и решатся, это бесполезно. Если уж хуситов не может победить правительство Йемена, да и Саудовская Аравия с ними семь лет воюет… Американцы точно не победят. Просто США не умеют воевать с полудикими армиями.



Что такое хуситы? Это йеменские племена, которые своими корнями уходят в движение, зародившееся на севере страны в конце 1980-х с целью защиты и возрождения зейдитов. Это такое направление в шиизме, которое сильно отличается от прочих, распространенных в Иране, Ираке и Ливане. Зейдиты отрицают учение о скрытом имаме и следуют мутазилизму - одному из ранних философских направлений в исламе.



Позже, в 1994 году, политический активист Хусейн аль-Хуси из племени хуситов создал организацию "Ансар Аллах", то есть, "Сторонники Аллаха". Вот они-то и стали теми, кого сейчас называют хуситами.



Сам основатель Хусейн аль-Хуси погиб, но есть его братья. Вот именно под руководством хуситов другие племена собираются и проводят ту, или иную операцию, а затем вновь разбегаются. И - ищи их, как ветра в поле, - в пустыне, в горах, в ущельях… Бессмысленное занятие.