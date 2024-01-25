Самидин Атабаев стал и.о. муфтия Кыргызстана

21:34 26.01.2024

Бишкек (АКИpress) – Исполняющим обязанности муфтия стал Самидин Атабаев.



Он является заместителем муфтия. Исполнение обязанностей возложено на него после ухода с должности муфтия Замира Ракиева.



Соответствующее решение принято Советом улемов ДУМК.



