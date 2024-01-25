"Они гости, а не беженцы". Реакция властей на "палестинских" беженцев в Таджикистане

00:43 27.01.2024

Власти Таджикистана по поводу информации о гражданах Палестины, которые якобы приехали в Душанбе как беженцы и нуждаются в помощи, заявили, что это ложная информация.



В социальных сетях уже несколько дней публикуются фотография, в комментарии к которым говорится, что эта семья бежала из Палестины и приехала в Таджикистан и ей предоставлено убежище. Также говорится, что эта семья нуждается в помощи.



В Управлении МВД по Душанбе заявили, что информация о предоставлении палестинским гражданам убежища не соответствуют действительности.



"На опубликованных снимках члены одной семьи, уроженцы Иордании, приехавшие в Таджикистан в качестве туристов", - пояснили в УМВД Душанбе.



По данным источника, сотрудники милиции оказали этой семье юридическую помощь.



При этом отмечается, что "они обеспечены гостиницей и всеми необходимыми принадлежностями и в материальной помощи не нуждаются".