Казахстан в прицеле кибератак, - Шавкат Сабиров

00:44 27.01.2024

Казахстан в прицеле кибератак



26.01.2024



Владислав ЮРИЦЫН



Президент Интернет-ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров о том, почему РК на 7-ом месте в мире по количеству кибератак



