Пепе Эскобар: Россия победит западных демонов и освободит Европу

09:37 27.01.2024

26 января 24

Пепе Эскобар: Россия победит западных демонов и освободит Европу

Гегемония США держится на коррупции и наркотиках

Пепе Эскобар

Избранные игроки, разбросанные по вашингтонским силовым структурам и усердно работающие на тех, кто действительно правит бал в США, пришли к заключению, что борьба без правил с Россией приведет к коллапсу всего НАТО, разрушит железный кулак, в котором Америка десятилетиями держала Европу и, в конечном счете, приведет к краху глубинной империи.



Политика балансирования на грани войны рано или поздно столкнется с нерушимыми красными линиями, которые заложены в установках России.



Элиты США умнее, они великолепно просчитывают риски. Но если ставки настолько высоки, они знают, когда нужно подстраховаться, а когда - сбросить карты.



Потеря Украины - теперь уже очевидная неизбежность - не стоит того, чтобы ставить под удар все достижения Гегемона. Империя лишилась бы слишком многого.



Поэтому, хотя правящие круги все больше теряют надежду, а империя стремительно проваливается в геополитические и геоэкономические тартарары, американские элиты лихорадочно меняют риторику. В этом они достигли совершенства.



И это объясняет, почему растерянные вассалы в ЕС, который находится под контролем США, сейчас в абсолютной панике.



Недавний Давос выдал целый коктейль по-оруэлловски. Вот ключевые безумные заявления. Война - это мир. Украина не (курсив автора) проигрывает, а Россия не выигрывает. Следовательно, Украине нужно гораздо больше оружия.



И даже Столтенбергу было велено придерживаться новой линии: "НАТО не движется в Азию. Это Китай к нам приближается." Безусловно, у понятия "сдвиг тектонических плит" появляется новое, абсурдное значение.



Пусть работает двигатель вечной войны



В Вашингтоне полное отсутствие руководства. Нет никакого "Байдена", а только "команда Байдена" - корпоративное комбо с дешевыми посредниками, такими как де-факто неоконсерватор Блинкен. Они делают то, что им говорят богатые "доноры" и финансово-военные круги, реально заправляющие делами, и каждый раз повторяют одни и те же клишированные реплики. Они - статисты в театре абсурда.



Президент США: "Ну, когда вы говорите об эффективности - останавливают ли они хуситов? Нет. Продолжатся ли они? Да."



То же самое "стратегическое мышление" применяется к Украине.



Гегемона не заманят в борьбу с Западной Азией - несмотря на геноцидную договоренность в Тель-Авиве с американскими сионистами, цель которой - вовлечь США в войну с Ираном.



И все же машиной империи управляют так, чтобы двигатель вечных войн продолжал работать нон-стоп, пусть и на разных скоростях.



Руководящие элиты гораздо более расчетливы, чем вся команда Байдена. Они знают, что не победят в том месте, которое скоро станет "страной 404". Но на данный момент тактические успехи огромны: гигантские прибыли от лихорадочного вооружения, уничтожение европейской промышленности и суверенитета, сведение ЕС до статуса смиренного вассала.



И главное - теперь полно времени, чтобы искать новых прокси-бойцов против России, от польских и прибалтийских фанатиков до вселенной такфири, нового ИГИЛа*.



Может быть, еще рано говорить, что для Запада все кончено. Но что точно скоро прекратится, так это текущая конфронтация вокруг страны 404.



Как подчеркивает Андрей Мартьянов, живущий в США военно-политический аналитик, в очередной раз Россия должна была начать разрушение того, что сегодня стало домом демонов на Западе и руками Запада. И Россия это сделала по-своему - победив на поле боя. Тем не менее, до конца войны с демонами далеко. Как нам показал Давос, они не сдадутся.



Китайская мудрость гласит: "Если хочешь поразить человека стрелой, порази сначала его коня. Если хочешь поймать всех разбойников, поймай сначала их вожака."



"Вожак" (или вожаки, безусловно, еще далеко не пойманы. БРИКС+ и дедолларизация имеют шанс на это, начиная с 2024 года.



Плутократическая развязка



В этом контексте даже колоссальная американско-украинская коррупция, включавшая в себя широкие круги воровства из обильной "помощи" США, которую недавно раскрыл экс-депутат Верховной Рады Андрей Деркач, выглядит как всего лишь деталь.



С этой проблемой ничего не сделано и не будет сделано. В конце концов, сам Пентагон проваливает каждый аудит. Кстати, эти аудиты даже не включают доходы от масштабной многомиллиардной операции в Афганистане, с базой США Кэмп-Бондстил в Косово, которая была создана как центр дистрибуции по Европе. Прибыль мимо кассы присвоили сотрудники американской разведки.



Когда на место героина пришел фентанил, ныне ставший внутренней чумой США, было бессмысленно продолжать оккупацию Афганистана.



В результате из него ушли, после двух десятилетий в режиме Helter Skelter (можно перевести как "неразбериха", а еще так называется одна из песен Beatles - "СП"), оставив оружия на более чем 7 млрд долларов.



Невозможно описать все эти империоцентричные круги коррупции и организованной преступности промытым мозгам коллективного Запада. И снова - китайцы в помощь. Даосский философ Чжуан-цзы (369 - 286 до н.э.): "Невозможно говорить об океане с лягушкой, живущей в колодце; невозможно описать лед летним насекомым; невозможно спорить с невеждой".



Несмотря на грандиозное унижение НАТО на Украине, эта прокси-война против России, против Европы и против Китая остается зарядом, который может зажечь Третью мировую еще до конца этого десятилетия. Решать это будет крайне узкий круг. Нет, не Давос: они только декламаторы в клоунских костюмах.



Россия молниеносно возобновила работу военных заводов - сейчас их производительность примерно в 15 раз больше, чем в январе 2022-го. Вдоль линии фронта расположено около 300 тыс. военнослужащих, плюс в тылу две пары "клещей" из нескольких сотен тысяч человек, готовые создать двойное окружение украинской армии и уничтожить ее.



Но даже если в 2024 г. страна 404 будет вдребезги разбита, необходимо еще раз подчеркнуть: это далеко не конец. Власти в Пекине полностью осознают, что Гегемон настолько разваливается и движется к сецессии штатов, что единственным способом удержать этот процесс может быть мировая война. Пора перечитать Т.С. Эллиота, в том числе между строк: "У нас был опыт, но мы упустили смысл. А приближение к смыслу восстанавливает опыт в иной форме".



Автор: Пепе Эскобар - Pepe Escobar - геополитический аналитик, специальный корреспондент портала Asia Times, колумнист издания Cradle.



Перевод Анны Полуниной, публикуется с сокращениями.



* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена