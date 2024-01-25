Техас избавился от 100 тысяч мигрантов. Распихав их по соседним штатам

10:16 27.01.2024

Губернатор Техаса: из штата вывезли более 100 тысяч нелегальных мигрантов



С 2022 года власти Техаса отправили в другие штаты более 100 тысяч нелегальных мигрантов, говорится в сообщении на сайте губернатора Техаса Грэга Эбботта.



Больше всего нелегалов было переправлено в Нью-Йорк - более 37,5 тысячи человек. Более 31 тысячи отправили в Чикаго, меньшие партии отправлялись в Вашингтон, Филадельфию, Денвер, Лос-Анджелес.



Также властям штата удалось самостоятельно изъять более 454 миллионов летальных доз наркотика фентанил и задержать на границе почти полмиллиона незаконных мигрантов.



Эти меры принимаются в рамках операцию "Одинокая звезда", которая продолжается с 2021 года. Власти штата собственными силами борются с наплывом нелегалов - например, устанавливают заграждения и колючую проволоку непосредственно на границе с Мексикой.