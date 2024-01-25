Сделали "слоника". В США начали казнить осужденных через удушение азотом

10:20 27.01.2024

Раскрыты жуткие подробности казни американца азотом

AP: казненный с помощью азота американец испытывал судороги несколько минут



Казненный с помощью азота первый в истории США человек в течение нескольких минут испытывал судороги. Страшные подробности казни приводит агентство Associated Press.



Издание пишет, что казнь длилась 22 минут, из которых как минимум две осужденный убийца Кеннет Юджин Смит бился в судорогах.



Генпрокурор штата Алабама ранее сообщил, что новым способом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за совершение заказного убийства в 1988 году. В трех штатах США такая высшая мера санкционирована, но на практике ни разу до сих пор не применялась.



Осужденному пускают азот через дыхательную маску, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть.



Первая в мире казнь путем удушения азотом состоялась в США 25 января.