Сделали "слоника". В США начали казнить осужденных через удушение азотом

|21:34 Самидин Атабаев стал и.о. муфтия Кыргызстана
21:33 Наземная операция против хуситов закончится поражением США, - СП
21:28 КазВластетрясение: плохой собственник – плохое государство, - Петр Своик
19:49 "Расизм и исламофобия". Азербайджан разрывает отношения с ПАСЕ, - Камран Гасанов
19:00 Алматы продолжает трясти - 4,9 балла
18:43 Вернуть народу мечту.., - Александр Проханов
16:56 Памятник Ататюрку открыли в Алматы
16:42 В Казахстане игнорируют реальные внешние угрозы, называя их "российской пропагандой"
12:30 Таджикистан и Узбекистан могут встретиться в финале Кубка Азии по футболу
11:59 "Старые курильщики": астрономы обнаружили в Млечном Пути гигантские древние звезды
11:56 "Эпидемия" вандализма в Казахстане: откуда она взялась и как с ней покончить
11:53 Центральная Азия очень нуждается в воде, но она ее не экономит
11:48 Быть или забыть: весь мир выступает за создание палестинского государства
11:44 "Шесть миллионов мигрантов": в США возненавидели политику Байдена, - Андреа Уидберг
11:42 После ударов по судам в Красном море западные политики отказались считать хуситов "Робин Гудами", - МК
11:41 Верховный суд выталкивает Техас из США
11:34 Зарождение геополитики: при чем здесь Центральная Азия?
11:25 Все указывает на наступление: украинский конфликт скоро снова резко обострится, - М.Ростовский
10:05 Суд в Гааге: Израиль оказался под угрозой международных санкций, - МК
09:48 На Ближнем Востоке обкатываются новые форматы колониального порабощения, - Е.Пустовойтова
09:41 Американские базы годами отравляют японскую землю и воды канцерогенными веществами, - А.Кошкин
09:19 Урок Афганистана вынуждает Америку покинуть Ирак, - "Взгляд"
08:46 Три года президентства Садыра Жапарова, - Бактыгул Шерадилов
08:34 Почему продолжаются подземные толчки в Алматы
07:43 Pax Africana. Складывается новый (черный) центр силы, - Арсений Латов
07:28 Сирийское урегулирование не может без Астаны, - Къ
07:25 Грузины решили не творить из Сталина икону, - Милена Фаустова
02:58 Действующий депутат КырПарламента Жамгырчиев арестован как государственный заговорщик
01:23 Хуситы измываются над англосаксами, нанося им чувствительные потери
00:24 В Узбекистане предлагают урезать вещание телеканалов на русском языке
00:23 Турецкий разведчик-министр наследил. Что делал Фидан в Кыргызстане?
00:21 "Жирные цели". Россия нашла ахиллесову пяту американской армии
00:20 Россия развела по углам ринга Сирию и Израиль
00:19 Американцы заказали войну на Аму-Дарье, - Тимур Хасанов
00:10 Реформы Милея быстро довели Аргентину до всеобщей забастовки
|Сделали "слоника". В США начали казнить осужденных через удушение азотом
10:20 27.01.2024
Раскрыты жуткие подробности казни американца азотом
AP: казненный с помощью азота американец испытывал судороги несколько минут
Казненный с помощью азота первый в истории США человек в течение нескольких минут испытывал судороги. Страшные подробности казни приводит агентство Associated Press.
Издание пишет, что казнь длилась 22 минут, из которых как минимум две осужденный убийца Кеннет Юджин Смит бился в судорогах.
Генпрокурор штата Алабама ранее сообщил, что новым способом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за совершение заказного убийства в 1988 году. В трех штатах США такая высшая мера санкционирована, но на практике ни разу до сих пор не применялась.
Осужденному пускают азот через дыхательную маску, что провоцирует гипоксию и, в конечном счете, смерть.
Первая в мире казнь путем удушения азотом состоялась в США 25 января.