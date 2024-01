Шантаж удался: США одобрили продажу Турции самолетов F-16

10:23 27.01.2024

Вашингтон согласился отблагодарить Анкару за зеленый свет шведам в НАТО



США одобрили продажу Турции военных самолетов F-16 на сумму 23 миллиарда долларов. Продажа последовала за решением Анкары ратифицировать членство Швеции в НАТО, которое изо всех сил продавливал Вашингтон.



Администрация Байдена объявила об одобрении сделки на сумму 23 миллиарда долларов по продаже боевых самолетов F-16 Турции после того, как Анкара ратифицировала членство Швеции в НАТО, сообщил Госдепартамент.



Как пишет The Guardian, Госдепартамент США теперь уведомит Конгресс о соглашении, а также об отдельной продаже Греции 40 истребителей F-35 за 8,6 миллиарда долларов.



Турция получит 40 новых истребителей F-16 и модернизирует 79 самолетов из своего существующего парка, говорится в пресс-релизе Госдепартамента.



США не давали "зеленый свет" сделке до тех пор, пока в Вашингтон не прибыли документы Турции о ратификации членства Швеции, сказал американский чиновник, подчеркнув крайне деликатный характер переговоров, сообщает Agence France-Presse.



Парламент Турции ратифицировал вступление Швеции в НАТО во вторник после более чем годичных задержек, которые расстроили усилия Запада продемонстрировать решимость перед лицом конфликта на Украине.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган первоначально возражал против вступления Швеции в НАТО из-за предполагаемого признания Стокгольмом курдских группировок, которые Анкара рассматривает как "террористические" организации. Ради членства в Североатлантическом альянсе Швеция наступила на горло своим принципам и отреагировала ужесточением своего антитеррористического законодательства и принятием других мер безопасности, которых от шведов жестко потребовал Эрдоган.



Но затем Эрдоган обратился к невыполненному обещанию США поставить партию истребителей F-16, которое встретило сопротивление в Конгрессе из-за предполагаемого отступления Турции от прав человека и противостояния с другим членом НАТО Грецией, напоминает The Guardian.



Влиятельный председатель сенатского комитета по международным отношениям демократ Бен Кардин заявил в пятницу, что он разрешит продажу F-16 Турции.



"Мое одобрение запроса Турции на покупку самолетов F-16 зависело от одобрения Турцией членства Швеции в НАТО. Но не обольщайтесь: к этому решению я пришел нелегко", - сказал сенатор Кардин.



Госсекретарь США Энтони Блинкен предпринял интенсивные дипломатические усилия по посредничеству в сделке, трижды сказав президенту Турции во время поездки в Анкару сразу после землетрясения в феврале 2023 года, что самолетов не будет, если Турция заблокирует заявку Швеции на вступление в НАТО, сказал американский чиновник.



Госдеп США и представители профильных комитетов поддержали продажу F-16 Турции



Руководители комитета по международным отношениям Сената и комитетов по иностранным делам Палаты представителей рассматривают каждую крупную зарубежную продажу оружия. Они регулярно задают вопросы или выражают обеспокоенность по поводу прав человека или дипломатических проблем, которые могут задержать или остановить такие сделки.



После передачи официального уведомления Госдепартаментом США у Конгресса есть 15 дней, чтобы возразить против продажи, после чего она считается окончательной.



Официальные лица США не ожидают, что Конгресс заблокирует какую-либо продажу, несмотря на критику Турции со стороны некоторых членов.



Афины тем временем решительно выступили против продажи из-за нерешенных территориальных споров с Турцией в богатом энергоресурсами Средиземноморском регионе, напоминает The Guardian.



Соглашение США с Турцией сначала зависело от того, чтобы Афины не препятствовали продаже, и одновременно Греции были предоставлены более совершенные истребители F-35.



Стареющие военно-воздушные силы Турции выиграли бы от новых F-16, поскольку они пострадали от исключения из возглавляемой США программы совместных ударных истребителей F-35 в 2019 году из-за решения Эрдогана приобрести передовую российскую систему противоракетной обороны.



Зеленый свет Турции на вступление Швеции в НАТО оставляет Венгрию последним несогласным в процессе вступления, который Швеция и Финляндия начали в ответ специальную военную операцию России на Украине почти два года назад.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник пригласил своего шведского коллегу в Будапешт для обсуждения заявки, хотя появились намеки на напряженность в отношениях между двумя странами.



Андрей Яшлавский