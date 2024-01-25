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Красиво горит. Хуситы подбили "британский" танкер "Marlin Luanda" с российской нефтью
10:35 27.01.2024

Лондон грозит йеменским ополченцам агрессивным ответом

Великобритания "оставляет за собой право ответить" после того, как у берегов Йемена загорелся нефтяной танкер. Военные США подтвердили нападение хуситов на танкер "Марлин Луанда" в Аденском заливе.



Лондон грозит йеменским ополченцам агрессивным ответом

Правительство Великобритании заявило, что Британия и ее союзники "оставляют за собой право надлежащим образом отреагировать" после того, как нефтяной танкер был обстрелян и подожжен у берегов Йемена, пишет The Guardian.

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что их военно-морские силы провели операцию против того, что они назвали "британским нефтяным танкером Marlin Luanda" в Аденском заливе. Данные о судоходстве свидетельствуют о том, что судно плавает под флагом Маршалловых островов. Однако с учетом того, что именно Лондон жестко отреагировал на атаку боевиков, истинная принадлежность танкера не выглядит столь уж очевидной.

Они использовали "соответствующие морские ракеты, удар был прямым", говорится в заявлении военного представителя хуситов Яхьи Сариа.

Американские военные также подтвердили атаку, опубликовав заявление на платформе X, в котором говорится, что "поддерживаемые Ираном террористы-хуситы выпустили одну противокорабельную баллистическую ракету из контролируемых хуситами районов Йемена и поразили нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов".

В заявлении добавляется, что судно подало сигнал бедствия и сообщило о повреждениях, но пока сообщений о пострадавших не поступало, добавляя, что "другие корабли коалиции отреагировали и оказывают помощь".

Сырьевая группа Trafigura заявила, что судно эксплуатировалось от ее имени. Компания, имеющая офисы в Великобритании, заявила, что для борьбы с пламенем на борту было задействовано противопожарное оборудование и что безопасность экипажа была ее "главным приоритетом".

Представитель Trafigura рассказал: "Ранее, 26 января, судно-танкер Marlin Luanda, перевозившее нефтепродукты от имени Trafigura, было поражено ракетой при прохождении через Красное море. На борту задействовано противопожарное оборудование для тушения и контроля пожара, возникшего в одном грузовом танке по правому борту. Безопасность экипажа является нашим главным приоритетом. Мы остаемся на связи с судном и внимательно следим за ситуацией. Военные корабли находятся в регионе для оказания помощи".

Представитель правительства Великобритании сказал: "Нам известны сообщения о том, что танкер Marlin Luanda, плавающий под флагом Маршалловых островов, получил повреждения в результате нападения в Аденском заливе. Текущие сообщения свидетельствуют о том, что жертв нет, и на месте происшествия находятся близлежащие корабли коалиции. Мы ясно дали понять, что любые нападения на коммерческое судоходство абсолютно неприемлемы и что Великобритания и наши союзники оставляют за собой право отреагировать соответствующим образом".

Как пишет The Guardian, подвергшийся ракетному удары танкер перевозил российские нефтепродукты, закупленные по цене ниже предельной в соответствии с санкциями G7, заявил представитель Trafigura.

Между тем, агентство Reuters сообщило, что судно Free Spirit, зафрахтованное Vitol для перевозки сырой нефти, развернулось, не достигнув Аденского залива, вскоре после нападения на танкер Marlin Luanda, согласно данным LSEG.

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Хуситы неоднократно совершали нападения на суда в Красном море с ноября из-за войны Израиля с ХАМАСОМ в секторе Газа, напоминает The Guardian.

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Но они часто нападали на суда, имеющие слабые связи с Израилем или вообще не имеющие четких связей, подвергая опасности судоходство на ключевом маршруте мировой торговли.

Наряду с многочисленными авиаударами по ключевым объектам хуситов, Великобритания и США также вводят санкции против ключевых фигур поддерживаемой Ираном группировки боевиков.

Вторая серия авиаударов Великобритании и США, нанесенных в начале недели, по-видимому, мало что сделала для сдерживания действий хуситов.

Примерно через восемь часов после того, как был сбит нефтяной танкер, американские военные заявили, что уничтожили противокорабельную ракету хуситов, которая была нацелена в Красное море и готова к запуску. Ракета "представляла непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе", говорится в заявлении центрального командования США.

Ранее в пятницу представитель британского премьер-министра заявил: "Мы продолжаем призывать [хуситов] отказаться от подобных действий. Нам ясно, что это незаконно и неприемлемо".

Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон завершает поездку на Ближний Восток в дипломатической попытке снизить напряженность в связи с продолжающимися израильскими бомбардировками Газы, отмечает The Guardian.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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