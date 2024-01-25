Красиво горит. Хуситы подбили "британский" танкер "Marlin Luanda" с российской нефтью

10:35 27.01.2024

Лондон грозит йеменским ополченцам агрессивным ответом



Великобритания "оставляет за собой право ответить" после того, как у берегов Йемена загорелся нефтяной танкер. Военные США подтвердили нападение хуситов на танкер "Марлин Луанда" в Аденском заливе.



