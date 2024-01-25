 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Модель с казахскими корнями (Диану Коркунову) жестко хейтят за съемки в стиле "ню"
12:15 27.01.2024

"Где честь?": модель с казахскими корнями пристыдили за обнаженную съемку

Российская модель с казахскими корнями Диана Коркунова показала в Instagram результат необычной фотосессии. Девушка снялась полностью обнаженной - ее тело украшали лишь кристаллы, передает NUR.KZ.



Диана Коркунова решила, что кристаллы - лучший "наряд" для фотосета. Популярную модель с казахскими корнями с головы до ног обклеили кристаллами и сделали несколько смелых снимков, которые она показала 1,5-миллионной аудитории в Instagram. Другой одежды на Коркуновой не было.

Подписчики явно обомлели от увиденного. Кого-то кадры восхитили, а некоторые явно смутились.

Один из подписчиков предположил, что Коркунова вдохновилась знаменитым образом американской поп-принцессы Бритни Спирс из видеоклипа на песню "Toxic". "Прямо с клипа Бритни Спирс", "По-моему, она уже не знает, чем привлечь внимание", "О мой Бог", "Зачем так красиво", "Где стыд? Где честь? Где адрес?", "Восхищаюсь красотой Дианы", "Мужского внимания не хватает, по ходу", "Наши любимые кристаллики", - пишут в комментариях под публикацией.



Напомним, в октябре Диана Коркунова восхитила поклонников соблазнительным нарядом.

Автор: Ергали Садан

Диана Коркунова (при рождении - Калиева Диана Сергеевна) - российский блогер в "Инстаграм", создатель и креативный директор бренда YANDI, инфлюенсер. Диана родилась 18 декабря 1996 году в Екатеринбурге (Россия). Мама - казашка, отец - русский.

Источник - nur.kz
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