|Российские военные в зоне СВО уничтожили главаря "Белых демонов" ВСУ
16:09 27.01.2024
"РВ": российские военные в зоне СВО уничтожили главаря "Белых демонов" ВСУ Ярого
Москва, 27 января, 2024, 15:23 - ИА Регнум. Подразделения российской армии, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО), уничтожили главаря отряда ВСУ "Белые демоны" Василия Яремко по прозвищу Ярый, сообщил 27 января Telegram-канал "Военкоры Русской Весны" ("РВ"), ссылаясь на некролог, опубликованный в украинском сегменте интернета.
"Нацист возглавлял отряд внутри нацбата "Карпатская сич", - отметили российские военкоры.
В некрологе говорится, что Яремко погиб 25 января под Макеевкой на купянско-лиманском направлении. Ему было 50 лет.
Как сообщало ИА Регнум, 24 января Главное управление разведки Украины опубликовало некролог о гибели командира диверсионной группы, полковника ГУР Олега Бабия. В ведомстве сообщили, что он во время последнего задания с отрядом пытался атаковать на территории России аэродром, но все они попали в засаду.
8 января стало известно о гибели пилота украинского истребителя МиГ-29 Владислава Залистовского с позывным Голубой шлем (Blue Helmet). Он вылетел на задание в зоне СВО и не вернулся обратно.