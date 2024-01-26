Российские военные в зоне СВО уничтожили главаря "Белых демонов" ВСУ

16:09 27.01.2024

"РВ": российские военные в зоне СВО уничтожили главаря "Белых демонов" ВСУ Ярого



Москва, 27 января, 2024, 15:23 - ИА Регнум. Подразделения российской армии, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО), уничтожили главаря отряда ВСУ "Белые демоны" Василия Яремко по прозвищу Ярый, сообщил 27 января Telegram-канал "Военкоры Русской Весны" ("РВ"), ссылаясь на некролог, опубликованный в украинском сегменте интернета.



