Для Вашингтона Украина - второй Афганистан. Где будет третий?

16:12 27.01.2024 Уйдя из Сирии, США начнут раскачивать Азиатско-Тихоокеанский регион или Латинскую Америку



Ирина Гусева

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Фархад Ибрагимов



Белый дом рассматривает возможность полного вывода американских войск из Сирии. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на четырех должностных лиц в Госдепартаменте и Минобороны США.



Сложный кризис на Ближнем Востоке, отмечается в статье, заставляет администрацию Джо Байдена пересматривать военные приоритеты в регионе. Окончательного решения по Сирии в Вашингтоне пока не приняли, но Белый дом больше не готов поддерживать миссию, которую он "считает ненужной", поэтому ведутся обсуждения, когда и как может состояться вывод войск.



В Белом Доме рассматривают возможность соглашения о сотрудничестве между властями в Дамаске и СДС (Сирийские демократические силы) для противодействия группировке "Исламское государство" * в качестве одного из путей вывода американских войск. Такой вариант вызывает сомнения автора публикации Чарльза Листера из-за того, что сирийские власти и СДС "далеки от естественных союзников".



Он также считает, что вывод войск США вызовет "хаос и стремительный всплеск террористических угроз". Вместе с тем, в американских политических кругах сложилось ясное ощущение, что вопрос активно рассматривается и воспринимается как неизбежность.



Впрочем, в Пентагоне появившиеся в СМИ публикации о возможном выводе войск из Сирии отрицают.



Политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов считает, что вероятность ухода американцев есть, но невысокая.



- В США давно идут активные разговоры, что держать контингент в Ираке и Сирии невыгодно, потому что цели вроде бы достигнуты. Впрочем, не понятно, какие. То, что там развели терроризм и радикализм - это да, с этим американцы успешно справились, в то, что они там достигли каких-то побед - очень сомнительно.



В любом случае Демпартия будет играть на этих чувствах, потому что в США, действительно, многие выступают за то, чтобы скорее выйти из Ирака и, главным образом, из Сирии.



Кроме того, надо понимать, что конфигурация и расклад сил на этой территории складывается таким образом, что американцам там уже нечего ловить. Взращенные ими террористы запрещенной в России организации "Исламское государство" сейчас аморфны, не активны, делать на них какую-либо ставку бессмысленно.



Понимая, что в обозримом будущем создавать каких-то новых прокси, которые будут подконтрольны и станут головной болью для России, Ирана и частично Турции, было бы для США здорово, но они это сейчас не потянут. Поэтому приходят к мнению, что нужно из Сирии уходить.



Хотя я не верю никаким словам американцев. Возможно, это просто проверка, попытка пощупать пульс и настроение общества, как американского, так и мирового, посмотреть реакцию, что будет, если сделать такой шаг, а там уж решать.



Надо также понимать, что идет выборный год. Логично, что Белый дом будет использовать якобы мирную риторику - за мир во всем мире, за все хорошее и против всего плохого, намерены идти на какие-то компромиссы, отказаться от невыгодных проектов в виде нахождения своих войск на территории Сирии…



"СП": Как на это может отреагировать Ближний Восток?



- Антагонисты США на Ближнем Востоке могут расценить этот шаг как свою победу, потому что очень долго и в Иране, и в его прокси говорили, что их конечная цель - выдавить американцев из Сирии и вообще с Ближнего Востока. Если американцы действительно выведут свои войска, то в этих странах будут расценивать это как свою победу. В принципе, это логично, потому что иранские группировки там остались, Асад у власти, а американцев нет.



Думаю, США сами себя загнали в этом отношении в угол. Все видели, как они бомбили хуситов в Йемене, пытались свою гегемонию проявить, подумав, что они все еще те Штаты 20-летней давности, когда они были сильные и их слово было закон. Тогда это была интервенция в Ирак.



Сейчас ситуация другая. Во-первых, появились силы, которые будут балансировать обстановку в регионе. Во-вторых, сам регион значительно изменился, игроки - и арабские, и прочие - серьезно трансформировались. Тот же Иран лет 15 назад хоть и дерзил американцам на словах, на деле старался вести себя прагматично. Сейчас он и на деле пытается показать, что является силой, с которой американцы обязаны считаться.



Есть Турция, которая тоже пытается барахтаться, проявить свою мощь, но скована ограничениями, так как является членом Североатлантического альянса и не может в полной мере американцам противостоять. Но зубки свои показывает. Даже года два назад это трудно было себе представить.



Конечно, еще один большой удар - Саудовская Аравия, ОАЭ, которые традиционно являлись союзниками Штатов, но в последнее время мы видим, что они очень серьезно изменили свой подход к США, особенно к администрации Байдена.



С учетом вероятности, что Демпартия может одержать победу (я, к сожалению, склонен пока к этой версии), возможно, американцы и дальше будут слабеть, потому что у них реально нет рычага воздействия на Ближний Восток.



"СП": Как их возможный уход отразится на регионе в целом, если учесть сложные отношения между странами, да и внутри некоторых из них?



- Жить дружно и мирно, думаю, к сожалению, они не смогут. Там и до американцев были серьезные противоречия между собой. Курды терпеть не могли турок и иранцев, они и дальше не будут их терпеть. Другое дело, что без американского участия и влияния им будет легче между собой договориться, прийти к какому-то компромиссу.



Плюс, посмотрим на ситуацию с другой стороны: если те, кто поддерживал США в регионе, поймут, что американцы уже не те и той поддержки, которая была, нет, они будут вести себя сговорчивее и адекватнее.



Думаю, Штаты все равно регион в покое не оставят. Уйдут, но так, что еще долго придется расхлебывать.



В любом случае, мир во всем мире сразу не наступит, но будем стремиться к тому, чтобы Россия, которая проявляет повышенный интерес к Ближнему Востоку, Турция, Китай, монархии залива начали создавать какой-то новый формат отношений, подразумевающий стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.



"СП": Американцы бежали из Афганистана, Ирак требует вывести американские части со своей территории. Это все-таки тенденция, их будут выдавливать с Ближнего Востока? И что тогда?



- В 2021-м году, когда они ушли из Афганистана, действительно позорно, моментально активизировалась проблема Украины. Просто так американцы ничего не делают. Если они уходят из какого-то региона, то перемещаются в другой. Я абсолютно убежден, что они будут дальше раскачивать постсоветское пространство, Азиатско-Тихоокеанский регион. Они могут шатать Латинскую Америку, которая тоже является для них очень важной стратегической задачей.



Думаю, будут еще больше концентрироваться на Украине, потому как видят, что киевский режим провалил контрнаступление, а своих холуев и неонацистский режим надо дальше как-то поддерживать, чтобы лицо сохранить.



Мы должны быть готовы к самым разным вариантам развития событий, причем худшим. Просто так они не сдадутся. Они не для того тратили триллионы долларов, чтобы взять и перечеркнуть все, даже на Ближнем Востоке они после себя оставят нечто, что будет причинять головную боль для акторов региона или будут постоянно провоцировать ситуацию, чтобы, например, Иран, Турция и Саудовская Аравия опять ссорились, чтобы не было возможности договориться. В этом проблема.



Америка продумывает все на несколько ходов вперед, не надо ее недооценивать. Сейчас они мстят за Афганистан на украинском направлении. За Ближний Восток тоже будут где-то мстить.



* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена Источник - СвободнаяПресса

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