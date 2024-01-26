Киргизия. Глава ГКНБ Ташиев обещает конфисковать все имущество Раима-миллиона

16:16 27.01.2024

Раим Матраимов сейчас в розыске, мы заберем все его имущество. Не будет клана Матраимовых, - Ташиев



Бишкек (АКИpress) – Раим Матраимов сейчас находится в розыске, мы заберем в пользу государства все его имущество вокруг Оша и в стране, заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 27 января на встрече с торговцами в Кара-Суйском районе.



