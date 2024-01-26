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Что знали об узбеках в 1902 году
16:19 27.01.2024

Бурную реакцию вызвал тезис на телевизионном шоу российского историка о "неизвестном" происхождении узбеков. А вот что писал русский путешественник Яков Россиков в своей книге "По Аму-Дарье от Петро-Александровска до Нукуса", 1902 год.



"…В отношении всех других народностей узбеки, как завоеватели края, сохраняют за собой весьма важное преимущество: ханы и визири могут избираться только из родовых узбеков. Хивинские узбеки гордятся этим преимуществом и чистотой своей национальности.

Считая себя прямыми потомками кочевых племен, из которых некогда создалась Золотая Орда, они ставят себя выше бухарцев и даже кокандских узбеков.

Название „узбек" есть собирательное, а не племенное. Среди народов тюркская племени нет ветви или колена, которое носило бы название узбеков. Это название политическое, а не племенное.

В XIV веке Узбеком назывался татарский хан, из династии Чагатаев, управлявший Золотой Ордой; в его ханство Золотая Орда достигла высшая могущества. Он обратил свой народ в магометанскую веру, и с тех пор, вместо Чагатаев, этот народ, по имени своего правителя, получил название узбеков.

Что касается чисто субъективных качеств, многие путешественники считают узбеков более искренним, честным народом, в отношении религии менее фанатичным и лицемерным. К чести туземного населения вообще нужно отметить одну весьма характерную черту: они совершенно не склонны к воровству."

Источник - Vesti.uz
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