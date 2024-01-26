Что знали об узбеках в 1902 году

16:19 27.01.2024

Бурную реакцию вызвал тезис на телевизионном шоу российского историка о "неизвестном" происхождении узбеков. А вот что писал русский путешественник Яков Россиков в своей книге "По Аму-Дарье от Петро-Александровска до Нукуса", 1902 год.



