Техас отказался подчиняться Вашингтону. Как будет развиваться кризис в США, - О.Кузнецова

16:25 27.01.2024 ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА

26 января 2024



Уже несколько дней западное, а вслед за ним и российское информационное поле бурлит обсуждениями вокруг ситуации в Техасе.



Местный губернатор Грег Эббот в очередной раз пошел на публичный конфликт с федеральными властями и отказался исполнять решение Верховного суда США. Суд запретил национальной гвардии штата брать под свой контроль участок американской границы, а также возводить там ограждения из колючей проволоки.



В качестве ответной меры Эббот направил федеральным властям письмо, в котором упрекнул действующую администрацию и лично президента Джо Байдена в нарушении конституционной обязанности по защите территории страны. И попутно сообщил, что подобные обстоятельства оставляют за штатом "право на самооборону". При этом на границе установили новые проволочные заграждения и направили дополнительные силы нацгвардии.



В поддержку Эббота, а заодно и Техаса, в считанные дни выступили более 20 губернаторов республиканских штатов. А чуть позже и сам Дональд Трамп, занимающий лидирующие места в предвыборных опросах.



Дополнительно снова напомнили о себе техасские сепаратисты, в очередной раз попытавшиеся поднять вопрос о выходе из состава страны. Поэтому случившееся заставило экспертов говорить о конституционном кризисе в Америке и даже возможной гражданской войне. Однако насколько реалистичен такой сценарий?



Удобное время для кризиса



Необходимо заметить, что политический кризис на территории США, несомненно, происходит. Другой вопрос, что находится он в относительно контролируемом состоянии.



Специфика территориального деления, а также местная политическая структура, видимость которой создают две крупные партии, по факту объединяющие элиту нескольких политических группировок, позволяют наблюдать интересную ситуацию.



С одной стороны, отдельные штаты имеют возможность защитить свою территорию от той или иной инициативы Белого дома - речь в данном случае про шаги, связанные с ЛГБТ (запрещенное в России движение) или владением огнестрельным оружием.



С другой, есть отсутствие независимой оппозиции а также достаточно эффективное не только подавление самых разных форм протеста (как при атаке на Капитолий в январе 2021 года), но и ликвидация внепартийного народного активизма еще в самом зачатке. Отдельные активисты, обвиняющие партии, попеременно становящиеся правящими, не в счет.



По сути, реальной властью в Штатах обладают несколько политических кланов, связанных с транснациональными корпорациями и периодически вступающих в конфликт по тому или иному вопросу.



Публичные формы конфликты принимают каждый раз в преддверии каких-либо значимых политических событий, в первую очередь выборов президента США.



В настоящий момент ситуация осложнена экономическим кризисом в стране, ухудшением жизни населения и логично следующим за этим недовольством действующей администрацией. Она то и дело принимает непопулярные решения и не занимается решением насущных вопросов, например, тем же миграционным кризисом.



Как показывает практика, в подобной ситуации гораздо легче провернуть определенные инициативы, которые в любое другое время оставались без всеобщего внимания. Так на этот раз произошло и с Техасом.



По сути, власти штата в очередной раз выступили против федерального правительства со вполне реальными и доказуемыми претензиями, пытаясь отыграть право самостоятельно решать проблемы на своей территории.



Практика успешной реализации похожих инициатив у команды Грега Эббота уже есть. Фактически подразделения нацгвардии Техаса развернуты на границе еще с мая. Арестовывать мигрантов местные структуры стали еще в прошлом январе, а высылать их на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие американские города - в апреле.



И ставки сегодня кажутся выше - Эббот вроде как "посылает" (иное слово подобрать сложно) Верховный суд страны. Но вот ведь нюанс - относительно скоро в стране может смениться президент, а вместе с ним и вся остальная команда, что традиционно влияет и на баланс сил в Верховном суде. Так что сегодняшние громкие шаги неуважения к нему могут и вовсе остаться безнаказанными.



Стоит упомянуть о том, что относительно тихо (на фоне Техаса) свои проблемы с мигрантами, преступностью и даже с обязательной вакцинацией решают и другие штаты. Например, та же Флорида, являющаяся одним из оплотов республиканского консерватизма.



Почему же сейчас тема с Техасом снова выстрелила? В первую очередь из-за отличной публичной поддержки, которую выказали властям представители Республиканской партии - они помогли достойно осветить проблему в медиа.



Мощная поддержка



К настоящему моменту с поддержкой действий властей Техаса выступили более 20 губернаторов-республиканцев. Они не упустили случая напомнить о себе избирателям в преддверии ноябрьских президентских выборов. Заодно отметился и один из самых вероятных кандидатов на победу в них - Дональд Трамп.



Поддержавшие мятежный штат губернаторы и ранее заявляли о своих намерениях. Это произошло еще в мае 2023 года, когда правоохранители Техаса впервые по своему почину натянули колючую проволоку и перекрыли несколько нелегальных переходов через реку Рио-Гранде, не позволяя нелегалам даже выбраться на берег.



В авангарде как тогда, так и сейчас выступила Флорида. Губернатор штата Рон Десантис обещал направить на помощь Техасу 800 солдат, 200 офицеров Департамента общественной безопасности, 101 военнослужащего штата и 20 офицеров из природоохранной службы. А также пять самолетов, автомобили, лодки и дроны.



Позже Десантис лично прибыл в приграничье, чтобы осветить миграционный кризис, с которым он планировал бороться, если станет новым американским лидером. Однако свою кандидатуру с выборов он в итоге снял.



Поддержку Техасу также пообещали штаты Айдахо, Алабама, Аляска, Арканзас, Джорджия, Индиана, Миссури, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная Дакота, Нью-Гэмпшир, Невада, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Юта, Вирджиния, Западная Вирджиния и Вайоминг.



Власти этих штатов вновь выступают на стороне Эббота. И здесь стоит внимательнее изучить коалицию, которую демонстрирует Республиканская партия в преддверии главного политического события в стране.



В том, что перед нами именно предвыборная пиар-акция коалиции, сомнений не очень много. Во-первых, слишком много значимых лиц Республиканской партии высказались по данному вопросу, в том числе и кандидат в президенты.



Во-вторых, миграционный вопрос на выборах станет одним из главных слабых мест Демократической партии, допустившей невиданную вакханалию в приграничье. И это при условии, что территория Техаса исторически является фронтиром, где порядок - категория, мягко говоря, плавающая.



Техас будет свободным?



Очередная эскалация взаимоотношений между Техасом и федеральным правительством предсказуемо вызвала всплеск активности сторонников выхода штата из состава страны, а также следующей за этим новой гражданской войны.



Однако если вернуться к уже упоминавшейся специфике государственного управления в Штатах, в нынешних условиях вероятность "гражданской войны", по крайней мере, в самое ближайшее время, все еще остается низкой.



Другое дело - методичное выбивание фактической автономии юридическими методами, чем сейчас команда Эббота и занимается. К слову, похожим образом действует и Флорида, но там работа проводится несколько тоньше. Но и миграционный кризис затронул этот штат существенно меньше, чем Техас.



Дополнительный слабо афишируемый аспект - контроль границы является не только бременем, но и возможностью кормиться отдельно от правительства. В данном случае речь о разного рода контрабанде, а также о регулировании каналов легального перемещения дальнобойщиков по обе стороны границы.



И на этом обстоятельстве можно играть.



Например, во время очередного наплыва мигрантов в мае 2023 года власти ввели дополнительные проверки для грузовых компаний, доставляющих товары из Мексики. И нанесли этим миллионные убытки как мексиканским, так и американским перевозчикам.



Интересно здесь и то, что блокировки позволяли задерживать грузы, предназначенные тем штатам, которые ранее не стремились поддерживать Эббота. В настоящий момент ситуация изменилась, но повод задуматься остался.



И именно остановка приграничной логистики на весомый срок стала бы по-настоящему провокационным ответом Вашингтону. Однако угрозы в данном направлении не просматриваются, и уже одно это демонстрирует слабую вероятность реального вооруженного конфликта между приграничьем и столицей.



Таким образом, в настоящий момент самым логичным является наблюдение за юридической работой команды губернатора Техаса и возможными антимиграционными инициативами. На фоне выборов и мощной медийной кампании Дональда Трампа они вполне могут быть реализованы на деле.



Конечно, юридическая автономия - это не так увлекательно, как вспыхнувшее восстание, но она гораздо ярче свидетельствует о децентрализации государства. Децентрализации, которая в ближайшие несколько лет может обернуться для всех сторон сюрпризом. И не факт, что приятным. Источник - regnum.ru

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