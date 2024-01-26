"Путин смеется, мы - плачем". Запад прозевал собственное поражение, - Алессандро Орсини

18:47 27.01.2024

IL Fatto Quotidiano

Италия



Украина, НАТО и итальянские СМИ не заметили появления "Сатаны II"

Il Fatto Quotidiano: СМИ заявили о поражении Запада из-за его самонадеянности



Россия обошла НАТО по военному производству, а силы киевского режима тают в отсутствие помощи спонсоров, пишет Il Fatto Quotidiano. Ослепленный идеей своего превосходства Запад не заметил, как потерпел фиаско. И эта ошибка будет дорого ему стоить.



Алессандро Орсини



Украина с каждым днем все сильнее разрушается. Ситуация на фронте - хуже некуда. Русские сейчас отвоевывают село Крынки на левом берегу Днепра, где ВСУ устроили плацдарм, а также Работино, село в Запорожье: бои за эти небольшие территории исчерпали почти весь потенциал украинцев. А деньги все не приходят. Поступление средств из фондов Байдена и ЕС остановилось: республиканец Майк Джонсон (Michael Johnson) блокирует американскую помощь, а Орбан - европейскую. Даже если бы финансирование поступило, от него не было бы никакого толку. Военные действия обходится Зеленскому примерно в 10 миллиардов долларов в месяц, а точнее, Западу, который финансирует это постыдное поражение. Свое собственное фиаско.



Унизительно обнаружить, что экономика России сильнее, чем экономика ЕС, а ее военная промышленность превосходит военное производство НАТО. "Сармат", также называемый "Сатана II", - гиперзвуковая межконтинентальная баллистическая ракета, способная нести до 15 ядерных боеголовок, - может менять траекторию и высоту полета, направляясь к цели, находящейся на расстоянии до 18 тысяч километров, со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука. И это российский, а не американский ракетный комплекс. По данным Пентагона, США не в состоянии перехватить эти ракеты. В военных технологиях русские опережают американцев по многим направлениям. Из-за развившегося у Запада комплекса превосходства в Италии об этом мало кто знает. И это заставило такие ведущие СМИ, как Corriere della Sera, а также девять десятых остальных газет и телеканалов предсказывать легкую победу украинцам, банкротство России через три недели после начала конфликта и свержение Путина в результате правительственного мятежа или народного восстания.



Само собой разумеется, что ученые, которые призывали обозревателей газеты Corriere della Sera в рассуждениях придерживаться логики научно-социальных исследований, считались "путинистами", в адрес которых летели лишь оскорбления. А ведь достаточно было поинтересоваться характеристиками МБР "Сатана II", чтобы понять, насколько абсурдным было предложение предыдущего итальянского премьера Марио Драги (Mario Draghi) и Corriere della Sera победить Россию на поле боя. Однако Драги снова говорил об этом на конференции 7 июня 2023 года в Бостоне.



Украинское контрнаступление стало колоссальным провалом. Украина уже проиграла, потому что борется за недостижимую цель - освобождение пяти областей, не имея оружия, денег и солдат. Было время, когда Corriere della Sera опасалась, что поражение окажется слишком унизительным для Путина, вынужденного подписать безоговорочную капитуляцию, находясь под пятой Зеленского. Но поскольку Россия сильна, опасность того, что она применит на Украине ядерное оружие, уменьшилась. Если бы НАТО поставила Россию в безвыходное положение, Путин дал бы Зеленскому 24 часа на капитуляцию, написав лишь два слова: "Сатана II".



В условиях реальной демократии Драги не смог бы стать даже председателем домового комитета. Однако газета Il Sole 24 Ore каждый день предлагает его на пост председателя Еврокомиссии. Вероятно, Путин нанял команду хакеров для продвижения его кандидатуры. Ведь русским было бы трудно противостоять сильному и умелому политику в качестве председателя Еврокомиссии.



Путин все еще смеется над введением потолка для российской нефти в 60 долларов за баррель, который придумал Драги. Путин смеется - мы плачем. В Германии рецессия, и падение немецкой экономики серьезно скажется на положении Италии.



Corriere della Sera с почтением относилась к науке во времена пандемии COVID-19, а затем отказалась от какого-либо научного анализа во время конфликта на Украине. Объяснить причину этого легко: в так называемые "ведущие газеты" проникает не наука, а политическая власть. И это совсем не на благо свободного общества.