|"Нельзя лечить русский шовинизм узбекским национализмом". Полемика блогеров
18:51 27.01.2024
"Нельзя лечить русский шовинизм узбекским национализмом". Ислам Капарзо VS Алишер Кадыров
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Блогер Ислам Капарзо вступил в полемику с Алишером Кадыровым, разбив в пух и прах прожекты депутата о сокращении использования русского языка на ТВ и в образовании Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Недавний спич Алишера Кадырова, в котором как из рога изобилия посыпались великие идеи о сокращении использования русского языка на ТВ и в образовании, никого не оставил равнодушным. Известный блогер Ислам Капарзо выступил с "гражданским ответом г-ну Кадырову", разобрав на запчасти его громкие заявления.
В ответ на высказывание Кадырова о непропорциональном использовании русского языка в образовании и на ТВ, и необходимости внести в программу начальных классов норму преподавания на узбекском языке, Капарзо напомнил депутату о существовании Закона "О государственном языке", в статье которого указано:
"Лицам, проживающим в Республике Узбекистан, предоставляется право свободного выбора языка обучения. Республика Узбекистан обеспечивает получение общего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования на государственном языке, а также на других языках".
Блогер обратил внимание на ключевую фразу: право выбора.
"Никто не заставляет идти в русские школы, родители сами отдают в них детей, рассчитывая, кроме общих знаний получить и знания русского языка, который в дальнейшем открывает доступ к технической, медицинской и другой специализированной литературе. И это – свободный выбор", – заявил Капарзо.
Отметив, что запрет – самый легкий способ, Капарзо призвал депутата сфокусироваться на создании полноценной информационной базы по специализированной литературе на узбекском языке.
"Чтобы не ехать работать гастарбайтером, а остаться техническим специалистом в своей стране, которая остро в них нуждается", – объяснил Капарзо свой совет депутату.
Капарзо удивился предложению депутата наладить культурный обмен телепередачами с "казахскими, киргизскими, туркменскими, турецкими и таджикскими братьями", спросив, почему деление на братьев происходит по языковому признаку.
"Завтра вы будете определять по цвету кожи, пропорциям черепа. Не напоминает ли вам это историю, приведшую к многочисленным жертвам в мире?", – спрашивает блогер.
По мнению Капарзо, нельзя лечить русский шовинизм национализмом, и призвал депутата к мудрости и грамотной пропаганде узбекского языка, без введения запретных мер на использование других языков.
Критично отозвавшись о продукции узбекистанского кинематографа, блогер попросил депутата описать ценности, которые в них преподносятся.
"Если вы за духовное возрождение, начните с того, что такое духовность. Духовность – это мудрость, знания, веротерпимость и уважение к другим людям. Вот что вам нужно прививать вместо того, чтобы бороться с российскими провокаторами", – отметил блогер.
В завершении своего обращения к депутату блогер процитировал статью 24 Закона "О государственном языке", которая гласит:
"В Республике Узбекистан запрещается пренебрежительное или враждебное отношение к государственному или другим языкам. Лица, препятствующие осуществлению права граждан на свободный выбор языка в общении, воспитании и обучении, несут ответственность в соответствии с законодательством".
"Вы эту статью хотите заменить, уважаемый депутат?", – удивился блогер.
Напомним, что блогер и гражданский активист Ислам Капарзо справедливо реагирует на ситуации, которые происходят в жизни страны и ее жителей. В частности, недавно он подключился к делу подростка, которому взрослый мужчина сломал позвоночник, а летом этого года помогал семье трагически погибшей в лифте женщины-почтальона.