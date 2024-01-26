"Нельзя лечить русский шовинизм узбекским национализмом". Полемика блогеров

18:51 27.01.2024

"Нельзя лечить русский шовинизм узбекским национализмом". Ислам Капарзо VS Алишер Кадыров



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Блогер Ислам Капарзо вступил в полемику с Алишером Кадыровым, разбив в пух и прах прожекты депутата о сокращении использования русского языка на ТВ и в образовании Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



