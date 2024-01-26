Бывший спортсмен, открытый гей и украинофил: Финляндия собралась выбирать президента

18:54 27.01.2024 Претенденты отстаивают откровенно антироссийский курс Суоми



В воскресенье, 28 января, финны пойдут на избирательные участки, чтобы выбрать нового президента. Кандидатов девять, но лидерство за тремя претендентами. Каждый из них принадлежит разным партиям, за плечами у них свой багаж. Разбираемся, кто уже в скором времени может заменить нынешнего лидера североевропейского государства Саули Ниинисте.



Непредсказуемый результат



Прогноз любых выборов в любой стране – это зачастую гадание на кофейной гуще. Что касается выборов в Финляндии – сказать что-то однозначно еще сложнее.



Страна в апреле прошлого года вступила в Североатлантический блок. Безусловно, это было в интересах так называемого "коллективного Запада" (в частности, "друзей" в Вашингтоне), у которого прямо у границ Российской Федерации появился суровый скандинавский товарищ по оружию. И, надо сказать, воинственно настроенный по отношению к своему соседу.



Отношения России и Финляндии сейчас переживают откровенно не самый радужный период: закрытие властями Хельсинки всех КПП, ведущих на российскую территорию. К слову, 11 января финские власти продлили срок закрытия границ с РФ до 11 февраля.



В общем, налицо – прекрасный союзник США и компании. И несомненно подбор кандидатов как никогда пестрит явно русофобскими элементами. Но обо всем по порядку.



Всего кандидатов девять: бывший премьер-министр и экс-министр иностранных дел Финляндии Александр Стубб, тоже бывший министр иностранных дел и открытый гей Пекка Хаависто, спикер Парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, управляющий банка Финляндии Олли Рен, еврокомиссар по международному партнерству Ютта Урпилайнен, лидер "Левого альянса" Ли Андерссон, финский политолог Мика Аалтола, министр сельского и лесного хозяйства Сари Эссайя, лидер политической партии "Движение сейчас" Гарри Харкимо.



Но опросы показывают, что преимущество только у трех: Алексанра Стубба, Пекки Хаависто и Юсси Халла-ахо. Разрыв между ними, согласно опросам, за месяц значительно сократился.



Анализ по заказу финской государственной телерадиокомпании Yle показал: Александр Стубб является однозначным фаворитом гонки, хоть и его поддержка с декабря упала на 4 процентных пункта (сейчас за него готовы голосовать 27%).



У ближайшего соперника Стубба – Пекки Хаависто – 23% поддержки. Но и его популярность немного теряет очки.



А вот у Юсси Халла-ахо произошел рывок, но лишь на заключительном этапе предвыборной гонки. Популярность этого политика выросла с 10% в декабре до 18% в январе. В результате Халла-ахо стал третьим по популярности кандидатом, опередив Олли Рена, поддержка которого выросла на два пункта до 14%.



В целом, результаты близки. Финские аналитики признают, что воскресенье будет интересным днем. Более того, в любой момент расклад сил может поменяться. И если тот же Стубб был впереди, то никто не берется исключать, что в определенный период на первую строчку может заскочить Хаависто, ну и с меньшей вероятностью (но тоже возможно) Халла-ахо.



Наверняка поэтому финские СМИ напоминают о возможности перехода выборов во второй тур, где в битве за президентское кресло будут бороться два лучших кандидата первого тура. Второй тур, если так случится, состоится 11 февраля.



Александр Стубб



Лозунг предвыборной кампании этого кандидата – "Объединяющий фактор". Стубб – бывший премьер-министр Финляндии и нынешний член Национальной коалиционной партии. Александр Стубб, родившийся 1 апреля 1968 года в Хельсинки, стал избранным кандидатом в президенты от коалиции.



Несмотря на недавний перерыв в активной политической деятельности, Стубб остается выдающейся фигурой, известной богатым опытом работы на различных министерских должностях в Финляндии и в различных структурах ЕС (он был как депутатом Европарламента, так и министром по делам ЕС и внешней торговли).



Политик известен своей страстью к фитнесу и спорту, включая триатлон, которая возникла еще в подростковом возрасте, когда он играл в хоккей. Перейдя в гольф, он присоединился к сборной Финляндии и получил стипендию для поступления в Университет Фурмана в США.



Стубб изучал французский язык в университете Сорбонны, получил степень магистра политологии в Европейском колледже и защитил докторскую диссертацию по международной политике в Лондонской школе экономики. В период с 1995 по 1997 год Александр Стубб работал научным сотрудником в Министерстве иностранных дел Финляндии, а затем до 1999 года в Академии Финляндии.



В свободное от учебы время Стубб подрабатывал хоккейным тренером, продавцом в магазине снаряжения для гольфа, стажером на фабрике по производству бумаги в Германии.



"Европейский фанат" понравился Брюсселю. Его берут на должность советника президента Европейской комиссии Романо Проди, а также он стал членом Целевой группы Комиссии по Европейской конвенции. В 2003 году он вернулся в представительство Финляндии в ЕС, на этот раз в качестве специального эксперта, активно участвующего в межправительственных переговорах по Европейской конституции.



В 2004 году Стубб решил распространить свое влияние на Европейский парламент и участвовал в выборах в качестве кандидата от Национальной коалиционной партии.



Александр Стубб был назначен министром иностранных дел Финляндии в 2008 году после скандала, связанного с его предшественником Илккой Канервой. Уже в этот период Стубб активно поддерживал слияние его страны с НАТО. Уже в 2014 году становится премьер-министром Финляндии, а с 2015 года – министр финансов.



Что касается перспектив диалога с Россией в случае его победы, Стубб однозначно заявил: "В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством до окончания конфликта на Украине".



Пекка Хаависто



Лозунг президентской кампании – "Единая Финляндия". Пекка Хаависто – опытный финский политик, связанный с "Зеленой лигой", занимал пост министра иностранных дел. Хаависто родился 23 марта 1958 года и может похвастаться многогранным опытом, охватывающим журналистику и экологическую деятельность.



Хаависто окончил в 1976 году школу Мунккивуори в Хельсинки. Первоначально он изучал социальные науки в Хельсинкском университете, но не получил ученую степень. Начав работать журналистом в конце 1970-х годов, Хаависто перешел в политику, став заметной фигурой в движении Койярви, занимающемся сохранением среды обитания птиц.



Его роль редактора официальной газеты Зеленой лиги ознаменовала его первый шаг в политику. В 1987 году Хаависто вошел в парламент Финляндии, проработав на этом посту восемь лет. Несмотря на временное отсутствие в парламенте после выборов 1995 года, он вошел в историю, став первым представителем Партии зеленых в Европе, занявшим пост в кабинете министров.



Отойдя от внутренней политики, Хаависто посвятил шесть лет своей карьеры международной службе в ООН. Его роль заключалась в руководстве исследовательскими группами ЮНЕП в зонах конфликтов, таких как Косово, Афганистан, Ирак, Либерия, Палестина и Судан. Кроме того, он координировал расследование ООН последствий использования обедненного урана в нескольких странах, демонстрируя свою приверженность глобальным экологическим проблемам.



После возвращения в политику Финляндии политическая карьера Хаависто резко изменилась, когда он был выдвинут кандидатом от Зеленой лиги на президентских выборах 2012 года. Он вошел в историю не только как первый открытый гей-кандидат в президенты, но и как первый кандидат-мужчина, не прошедший военную службу. Кстати, согласно тогдашним опросам, его ориентация стала второй причиной неизбрания.



После национальных выборов 2019 года, на которых Зеленая лига добилась беспрецедентного успеха, Хаависто взял на себя роль министра иностранных дел. Его лидерство характеризовалось вниманием к отношениям между ЕС и Россией и активной позицией по глобальным проблемам. Главным "достижением" за время его пребывания в должности стало членство Финляндии в НАТО. Выдвинулся как независимый кандидат.



Его партнер – эквадорец Нексар Антонио Флорес. Он имеет двойное гражданство (Эквадора и Финляндии). Это забавно, ведь Хаависто выдвинул предложение запрещать иметь двойное гражданство людям с финским и российским паспортами. Только так…



Юсси Халла-ахо



Спикер эдускунты (парламента Финляндии) с июня 2023 года. Депутат эдускунты от националистической партии "Истинные финны". В прошлом - депутат Европейского парламента.



Обучаясь в Хельсинском университете, Халла-ахо освоил русский (любви к России это ему не прибавило) и некоторые другие славянские языки. Работал в визовом отделе посольства Финляндии в Киеве.



Высказывается за ужесточение финской иммиграционной политики, предлагая изменить условия получения финского гражданства таким образом, чтобы его можно было при необходимости лишить. Также предлагает подумать о целесообразности системы квот для беженцев и введения учета расходования государственных средств на нужды иммигрантов по национальным группам.



Известен своими резкими и спорными высказываниями. В 2008 году в своем блоге обрушивался с резкими оскорблениями на ислам и утверждал, что "грабеж и жизнь за счет средств налогоплательщиков" - национальное и чуть ли не генетическое свойство сомалийцев. В этой связи политик был осужден судами первой и второй инстанции по статье УК "нарушение религиозного покоя" и приговорен к наказанию в размере 30 суточных штрафов. В 2012 году к вердикту прибавилась статья "разжигание этнической ненависти", и наказание было увеличено до 50 суточных штрафов. Верховный суд Финляндии также обязал политика убрать некоторые заявления из блога.



15 сентября 2011 года был временно исключен из парламентской фракции партии "Истинные финны". Причиной отстранения стали высказывания политика относительно греческого кризиса, о котором он написал так: "для Греции нужна военная хунта с тем, чтобы танками подавить бастующих работников". Позже Халла-ахо взял свои слова обратно.



Но стало ли это для него уроком? Абсолютно нет. В свое время политик крайне правого толка, сочетающий в одном лице русофобию и исламофобию, призывал убивать российских солдат ради "помощи украинцам". Эти слова обратно он не брал. Да и никто из западных столиц не требовал от него этого.



Что показательно, в сентябре 2023 года был удостоен государственной украинской награды: Орден князя Ярослава Мудрого II степени. По формулировке, "за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию Украинского государства в мире".



Полина Коноплянко Источник - МК

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