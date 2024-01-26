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|Си Цзиньпин "ухватился за главное звено", - Юрий Тавровский
00:04 28.01.2024
срочная финансовая помощь партии и государства будет продолжаться и увеличиваться
Юрий Тавровский
Председатель Мао Цзэдун учил: "Надо ухватиться за главное звено, чтобы вытянуть всю цепь". Председатель Си Цзиньпин, похоже, считает финансовую систему тем самым "главным звеном". В последние месяцы эта система претерпела "изменения, каких не было 100 лет". Еще недавно весьма автономная пирамид системных банков с Центробанком на вершине теперь поставлена под жесткий контроль Компартии. Заменено руководство министерства финансов и ЦБ (Народного банка Китая), который считался цитаделью либерального капитализма и ориентации на Запад. Главное новшество – недавно созданная Финансовая комиссия ЦК КПК которая поставлена над всей национальной финансовой областью.
Крупнейшим результатом прямого партийного руководства финансами стало принятое 24 января Центробанком решение влить 1 триллион юаней ликвидности ($141 billion) в банковскую систему. Это будет сделано за счет снижения нормы обязательно резервирования на 50 базисных пунктов. Одновременно в ЦБ создан специальный департамент для точечной поддержки отраслей и предприятий, испытывающих затруднения.
Приоритетом будет спасение крупных застройщиков, от которых зависит национальный рынок недвижимости. Еще недавно около четверти ВВП Китая обеспечивали строительная индустрия, производство стройматериалов и оборудования квартир. Но в прошлом году их вклад сократился до 5.8%. Незавершенное из-за нехватки оборотных средств жилье и невыплата ипотеки становятся не только экономическими, но и социальными проблемами.
Срочная финансовая помощь партии и государства будет продолжаться и увеличиваться. Так считают опрошенные СМИ эксперты. Но ключевых решений по ликвидации "бутылочных горлышек" и ускорению роста экономики все ожидают от III пленума ЦК КПК. Он ожидался еще в октябре-ноябре, но по неизвестным причинам откладывается. Судя по нынешнему вниманию партийного руководства к сфере финансов именно она станет "главным звеном в цепи", которую скоро начнет вытягивать правящая партия Поднебесной.
26 янв. 24