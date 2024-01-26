Одни воюют, другие - торгуют. "Газпром" ищет новые варианты транзита через Украину. Подтягивая "братушек" из Словакии

00:18 28.01.2024

Контракты с "Газпромом" на прокачку газа через Украину могут заключить словаки - Фицо



Транзит российского газа в Европу через Украину в 2025 году возможен без помощи украинских компаний, контракты с "Газпромом" могли бы заключить словацкие компании. Об этом заявил информагентству TASR премьер Словакии Роберт Фицо.



"Есть возможность (продолжения транзита газа - Ред.). Я буду очень рад, если найдется решение. Возможно, без прямого участия украинских фирм",

- сказал Фицо.

Контракты с "Газпромом", по его словам, могли бы заключить словацкие компании.



"Я думаю, что они (украинцы - Ред.) совершат огромную ошибку, если не создадут условия для транзита российского газа в Европу, поскольку это вопрос, касающийся не только Словакии, но и Италии и Австрии, которые поддерживают эту идею. Понимаю, что по политическим соображениям Украина не может позволить себе продлить соглашение с „Газпромом", но, с другой стороны, Украина понимает, что транзит российского газа через ее территорию приносит ей какие-то средства, оплату за транзит", - отметил он.



Напомним, на этой неделе Фицо предложил такую схему транзита в Ужгороде, на встрече с премьером Украины Дмитрием Шмыгалем. Позже кабмин Украины заявил, что такая схема возможна.



Как сообщало EADaily, заявление словацкого премьер-министра о том, что Украина готова продолжить транзит российского газа после 2024 года, вызвало резкую реакцию Киева. Эксперты подтверждают, что вариантов продления поставок без того, чтобы садиться за стол переговоров, немало. "Мне кажется, что это пробный шар со стороны партии "продолжения транзита", - сказал заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.