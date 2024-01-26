Скандал с Канделаки задал неудобный вопрос Казахстану, - МК

00:19 28.01.2024

Скандал с Канделаки задал неудобный вопрос Казахстану

Астана не готова простить телеведущую за ее слова о железнодорожных станциях



Недавний скандал между российской телеведущей Тиной Канделаки и казахстанским руководством опять вывел на первый план ситуацию с русским языком в стране. Ведущая сравнила притеснение по языковому принципу в стране с ситуацией в Прибалтике. В ответ ей пригрозили запретом на въезд в Казахстан, но, правда, потом засомневались в том, что сама телеведущая захочет приехать. "МК" разбирался, как далеко Астана ушла от стран Балтии, известных своей русофобской политикой.



Все началось с того, что Тину Канделаки возмутило намерение казахстанских властей переименовать несколько железнодорожных станций. Телеведущая разглядела в этом попытки "медленно, но верно" вытеснить русский язык на государственном уровне.



"Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже все начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз", - написала она.



Казахстанцы заявления Канделаки встретили без восторга. "Давайте мы сами решим, какую ж/д станцию как называть", - отметила казахстанская журналистка и блогер Динара Сатжан. В это же время в МИД страны посчитали российской телеведущую нежелательной персоной в стране и запретили ей въезд. "Государство такого не простит никогда. Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят", - объявил представитель МИД страны Айбек Смадияров.



У российского руководства претензий к языковой политике Казахстана накопилось немало. Это и распространившаяся практика так называемых языковых патрулей, и желание страны перейти на латиницу, и общее сокращение русскоязычных школ.



О том, будет ли в Казахстане как в Прибалтике, и можно ли их вообще сравнивать, "МК" рассказал главный редактор Baltnews Андрей Стариков:



- Ситуация абсолютно разные. Казахстан реализует свою национальную политику, которая может нам быть не всегда понятна. Взять хотя бы периодически появляющиеся новости, что Казахстан готов присоединиться к западным санкциям против России. Дальше слов дело еще не заходило. Между странами есть реальные союзнические отношения. Мы связаны рядом сильных форматов, включая ОДКБ и ЕАЭС. С Прибалтикой ситуация совсем иная.



- В чем заключается главное отличие?



- Прибалтика официально определяет Россию как главную угрозу. Прибалтика готовится с нами воевать и провоцирует на конфликт. Плюс - она член Североатлантического альянса. Даже в этом есть большое отличие. Если Казахстан и Россия - союзники в рамках ОДКБ, то Прибалтика - член вражеского НАТО.



В галерее героев Прибалтики превалируют "лесные братья" и пособники нацистам. В Казахстане же чтят память Великой Отечественной войны и сохраняют историю. У России много совместных мероприятий с Казахстаном по теме Великой Отечественной войны, и они регулярно проходят.



Кроме того, казахстанские власти осудили языковые патрули и дали им отпор. То есть российская сторона обратила на это внимание, и в Астане этот призыв услышали.



Если говорить о Канделаки, то тут, вероятнее всего, история больше эмоциональная. Уверен, что ситуация будет сглажена. Не стоит забывать, что Казахстан реализует многовекторную политику, не отказываясь от союзничества с нами.



Елена Синявская