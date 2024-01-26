Албанец, бывший боевик и дезертир возглавил правительство Северной Македонии

00:23 28.01.2024

Алексей Топоров



Президент Республики Северная Македония Стево Пендаровски передал спикеру македонского парламента Талату Джафери мандат на формирование технического правительства.



Временный Кабмин будет работать сто дней до парламентских выборов, назначенных на 8 мая.



Как передает корреспондент "ПолитНавигатора", таким образом во главе Северной Македонии, где президент выполняет больше представительские функции, а реальная власть принадлежит премьер-министру, стал этнический албанец. Что не стало сюрпризом, поскольку именно такое условие было выдвинуто албанской партией DUI (Демократический союз за интеграцию) правящей прозападной партии Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) в 2020 году при формировании парламентского большинства и правительства.



"Мандатом во главе переходного правительства до проведения выборов депутатов я назначаю господина Талата Джафери", – заявил Пендаровски.



Ситуация усугубляется тем, что Джафери известен тем, что, будучи командиром армии Македонии, во время столкновений с албанскими сепаратистами в 2001 году дезертировал и перешел на сторону сепаратистской "Армии национального освобождения" (UÇK) под позывным "командир Форино". В результате инициированного Западом Охридского соглашения, не позволившего Македонии полностью разгромить албанских боевиков, был амнистирован и впоследствии стал министром обороны страны, а затем и спикером Собрания. До того, как к власти в результате местного майдана пришла прозападная коалиция либералов и албанцев, Джафери на своем автомобиле въехал в толпу протестующих патриотов, тогда по счастью никто не пострадал.