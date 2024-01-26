Прорыв-2024: китайские дроны осваивают древнее боевое искусство

00:25 28.01.2024

Щит из плазмы против микроволнового меча - "Звездные войны" отдыхают

Дмитрий Капустин



Китай - мировой лидер производства и применения беспилотников. 2024-й во всем мире впишут в учебники истории как "год дронов", говорит эксперт Мэтт Слоун из Skyfire Consulting.



Правда, так и не сбылись фантастические прогнозы 10-летней давности о "летающих автомобилях", рассекающих небо, и доставке посылок за 73 секунды с момента заказа.



То, что начнет вырисовываться в 2024-м, - картина того, каким на самом деле будет будущее дронов. Беспилотная доставка посылок начнет осуществляться в большее число мест, но с реалистичными сроками, не за считанные секунды. Летающие автомобили появятся много где, но их количество будет ограничено.



Зато производители дронов (и в первую очередь китайские) будут предлагать разнообразные продукты для конкретных рынков. Например, для спасателей, врачей, ветеринаров. И, конечно, для военных.



Сварить микросхемы любого оружия можно, как в "Звездных войнах"



Перед началом "Года дронов" команда китайских ученых представила систему защиты беспилотников от электромагнитных атак. Идея простая: перед беспилотником появляется невидимая завеса, состоящая из плазмы (то есть электрически заряженных частиц - ионов).



Придумывая энергетический щит на основе плазмы, ученые вдохновлялись философией древнего боевого искусства - тайцзи-цюань. При этом импульс атакующего превращается в силу защищающегося.



Многие страны уже ведут разработку микроволнового оружия, которое напоминает технологии из "Звездного пути" или "Звездных войн".



Считается, что впервые боевые микроволны были опробованы в 2016 г. против сотрудников американского посольства на Кубе. У десятков дипломатов и членов их семей вдруг появились одинаковые симптомы: головокружение, рвота, звон в ушах, слабость.



Самые современные беспилотники и крылатые ракеты уязвимы для мощных микроволн. Военные чипы, армированные специальными схемами, не могут противостоять атакам мощностью в несколько киловатт на близком расстоянии.



Такие мироволны нарушают электрические токи внутри чипа и повышают его внутреннюю температуру. Фактически чип "варится", как в микроволновке на кухне.



Ученые разных стран пытались создать защиту электронных устройств от микроволн. Например, специальное защитное покрытие, которое "фильтрует" поступающие электромагнитные волны. Однако такие покрытия с трудом справляются с проблемами нагрева и электронных помех одновременно.



Ионное зеркало отразит микроволновую атаку любой мощности



"Плазменный экран" для китайских дронов создала команда, возглавляемая Ченом Цзуншенгом, научным сотрудником Государственной ключевой лаборатории импульсных лазерных технологий при Национальном университете оборонных технологий.



Команда Чена сначала математически доказала, что их гипотеза не нарушает фундаментальных законов физики. А затем воплотила свои идеи в лаборатории.



"Плазменный" экран может защитить микросхемы дронов от электромагнитного оружия мощностью до 170 кВт на расстоянии всего 3 метров. Лабораторные испытания полностью подтвердили эффективность этой необычной технологии. Причем нужно ничтожно мало электроэнергии для создания стабильного слоя холодной плазмы.



Когда микроволны вступают в контакт с ионами, частицы просто переходят в более активное состояние, поглощая избыточную энергию. Если враг продолжит атаку или даже увеличит мощность микроволнового оружия, плазма просто увеличит плотность в пространстве, отражая большую часть микроволновой энергии подобно зеркалу. Когда атака на дрон заканчивается, частицы просто возвращаются в спокойное состояние.



- Чем толще плазма, тем лучше защитный эффект, - пишут Чен и его сотрудники в научной статье, опубликованной в журнале Национального университета оборонных. - И мы уже находимся в процессе разработки миниатюрных устройств, чтобы воплотить эту технологию в жизнь.



Само устройство, генерирующее энергию плазмы, должно выдерживать мощные микроволновые атаки, при этом еще и потребляя как можно меньше энергии.



У американцев уже есть микроволновые пушки и ракеты



Причем китайские ученые не скрывают, что их исследования были стимулированы американцами. США уже ввели в действие систему микроволнового противодействия Vigilant Eagle и крылатую ракету AGM-86 с микроволновой боеголовкой.



Американцы тестируют микроволновую пушку ADS, которая мгновенно нагревает воду на коже человека, вызывая чудовищную боль. Оружие было разработано Исследовательской лабораторией ВВС США для борьбы с массовыми беспорядками. Кроме того, такая пушка может разрушить неэкранированную электронику.



- Если электронное "ядро" армии будет уничтожено микроволнами, даже самое мощное оружие превратится в груду металлолома. И это потенциально изменит саму природу будущей войны, - пишут в статье китайские ученые.



Параллельно китайские ученые, конечно, и сами разрабатывают микроволновое оружие. Это будет сверхмощная пушка мощностью 1 ГВт, которая способна на расстоянии "испепелять" электронные мозги высотных беспилотников или даже низкоорбитальных спутников, подобных Starlink от SpaceX.