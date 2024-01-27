На границе дозволенного: что на самом деле происходит в Техасе

00:28 28.01.2024 Предвыборное противостояние в США вышло на новый уровень



Андрей Кузмак

27 января 2024, 00:02



Миграционный кризис на южных границах США получил новое развитие. Губернатор Грег Эбботт заявил, что будет защищать штат от "вторжения" нелегальных иммигрантов силами Национальной гвардии. Более того, это намерение будет реализовано, несмотря на решение Верховного суда США, обязавшего Техас допустить на свою границу федеральных агентов. Таким образом, в год выборов Америка получила новый и весьма опасный прецедент прямой конфронтации отдельного штата с федеральным правительством. Насколько это серьезно и чем чревато, выяснили "Известия".



Красные идут



Отказ выполнять решение Верховного суда Эбботт объяснил невыполнением со стороны Белого дома обязательств в отношении штатов, предусмотренных в Конституции США. Речь идет о IV разделе статьи 4 Основного закона страны, в котором каждому из штатов гарантирована со стороны федерального правительства защита от вторжения. Эбботт называет 302 тыс. проникших через границу нелегальных мигрантов вторжением и, как следствие, обвиняет Вашингтон в невыполнении важнейшего обязательства. "[Конституция Техаса] является высшим законом штата и заменяет любые федеральные законы, противоречащие ей. Национальная гвардия Техаса, департамент общественной безопасности Техаса и другие службы Техаса действуют в соответствии с этими полномочиями, а также законом штата, чтобы обезопасить границу Техаса", - заявил Эбботт.



Техас выступил не только против политики администрации Байдена, которого Эбботт назвал преступным президентом, но и отказался исполнять решение Верховного суда. Высшая судебная инстанция США пятью голосами против четырех предписала убрать заграждения и открыть доступ для сотрудников федеральной пограничной службы на "захваченный" участок границы в Игл-Пасс. В ответ Национальная гвардия Техаса установила вторую полосу колючей проволоки на границе.



Миграционная проблема бьет по Техасу больнее, чем по остальным, но не только по нему одному. Поэтому демарш Эбботта очень скоро поддержало еще несколько республиканских штатов: Оклахома, Южная Дакота, Вирджиния, Юта, Монтана и Флорида. Более того, губернатор последней и недавний кандидат в президенты Рон Десантис отправил подразделения Национальной гвардии в помощь техасцам, а полиция Оклахомы провела пятидневный рейд с коллегами из Штата одинокой звезды (как традиционно называют Техас), по итогам которого за нарушение миграционного законодательства было арестовано 94 человека. Губернаторы Теннесси, Небраски, Айдахо и Миссури воздержались от комментариев, но также послали своих гвардейцев на помощь. Действия Эбботта также поддержал ряд конгрессменов, подчеркнувших право Техаса на самооборону в условиях бездействия федерального правительства.



Зовите федералов



Реакция Вашингтона была резкой. Как сообщает CBS, в письме генеральному прокурору штата Кену Пакстону ведущий юрист министерства внутренней безопасности Джонатан Мейер предупредил, что, если требования администрации не будут услышаны, дело передадут в министерство юстиции, а также будут изучены "другие варианты". На принятие решения Белый дом дал 24 часа. Пакстон ответил, что Техас не намерен соблюдать никакие дедлайны.



В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что президент имеет полномочия перевести Национальную гвардию Техаса в свое подчинение. К этому призвали некоторые представители Демократической партии. В данном случае важнейшее значение имеет юридический статус Национальной гвардии. По закону она находится в двойном подчинении губернатора (и выполняет фактически функции жандармерии, а также участвует в ликвидации последствий ЧС) и президента (участвуя в зарубежных операциях американской армии в качестве полицейских подразделений). Однако такое "переключение" в данном случае может иметь самые непредсказуемые последствия, ведь "федерализовать" теперь придется не только техасцев, но и тех, кто им содействует. Численность Национальной гвардии в республиканских штатах составляет 102 тыс. человек из общих 209 тыс.



Конфликт вокруг использования Национальной гвардии может закончиться конституционным кризисом, считает эксперт клуба "Валдай", заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.



- Все, что сейчас происходит, - часть предвыборной борьбы. Очевидно, при попытке "федерализации" Национальной гвардии она обострится. Нацгвардия по Конституции в мирное время подчиняется губернатору, а значит, Эбботт имеет полное право ее использовать по своему усмотрению. Если Байден попробует переподчинить Национальную гвардию, это может запустить цепь очень тяжелых событий, - отмечает эксперт.



Предвыборный контекст



Проблема отношений "региона" и "центра" по мере стремительного развития событий мгновенно вышла на общенациональный уровень. О поддержке действий Эбботта заявили Дональд Трамп и Роберт Кеннеди – младший. "Техас прав. Неспособность Байдена обеспечить безопасность границы не оставляет штатам иного выбора, кроме как взять дело в свои руки. Как президент, я положу конец этому гуманитарному кризису раз и навсегда. Я обеспечу безопасность границы и разрушу бизнес-модель наркокартелей. Страна без границ - это вообще не страна", - написал Кеннеди в соцсетях.



Трамп, в свою очередь, призвал сограждан к консолидации, а губернаторов-однопартийцев отправить на юг страны дополнительные подразделения Национальной гвардии. Высказался и проживающий в столице Техаса Остине Илон Маск: "Техас абсолютно прав. Эта администрация осознанно нарушает закон, потворствуя нелегальной иммиграции в беспрецедентных масштабах!"



В итоге к пятнице количество штатов, вставших на сторону Техаса, выросло до 25 (всего в США 50 штатов). Таким образом, проблема нелегальной миграции соединилась с, вероятно, главным и до сих пор не закрытым спором вокруг разделения власти между федеральным правительством страны и входящими в нее штатами.



Отдельным пунктом в этой истории проходят отношения властей Техаса с Верховным судом. Как известно, иск, поданный штатом по итогам выборов 2020 года с требованием пересчитать голоса в Джорджии, Висконсине и Пенсильвании (во всех победу одержал Байден), суд отклонил, обосновав отказ тем, что "Техас не смог доказать, что у него есть законное право обращаться с такими требованиями".



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Нерешаемая проблема



За последние несколько лет было проведено множество исследований с целью подсчитать количество нелегальных мигрантов в США. Демократы называют цифры в диапазоне от 9 до 12 млн человек, республиканцы насчитывают до 22 млн и тем обосновывают теорию об истинных целях своих оппонентов при власти. В республиканском мейнстриме все большую популярность набирает теория "демографического замещения", в соответствии с которой демократы намеренно открыли границу для мигрантов, чтобы размыть таким образом электорат в "красных" (цвет Республиканской партии) штатах. Задокументированного подтверждения этому нет, однако факты, косвенно доказывающие правоту представителей GOP, налицо. Еще в 2019 году (при Трампе) ежемесячный уровень рождаемости в США был в 6,5 раза выше, чем количество прибывающих мигрантов. К марту 2021-го (при Байдене) миграционный поток вырос вдвое, а к июлю 2023-го число пересекающих границу превысило месячный уровень рождаемости.



Именно поэтому республиканцы привязали достижение компромисса по практически любому из вопросов, обсуждаемых в конгрессе, будь то бюджет или поддержка Украины, к проблеме миграции.



Разумеется, техасский демарш, хотя и давно прогнозировавшийся, но сделанный в первый месяц года выборов, не случаен. Первый "захват" участка американо-мексиканской границы властями Техаса произошел в мае прошлого года. Тогда губернаторы 24 штатов также высказались с резкой критикой иммиграционной политики Вашингтона. В декабре американские СМИ писали о "точке кипения", к которой подходит ситуация.



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Кроме того, свою роль сыграло доминирование Трампа во внутрипартийной гонке. Вопреки прогнозам, ему удалось собрать вокруг себя большую часть республиканского истеблишмента. Консолидация республиканских штатов и почти всех конгрессменов служит тому очевидным доказательством. И чем бы ни закончился этот кризис, нет сомнений - он окажет самое серьезное влияние на позиции республиканцев в диалоге с администрацией по целому ряду других аспектов внутренней и внешней политики. И без того небольшая вероятность двухпартийного компромисса (например, по украинскому вопросу) теперь и вовсе становится минимальной до самых ноябрьских выборов.



Байден не может уступить. Победа республиканцев в этом раунде станет для него политической катастрофой, отмечает Дмитрий Суслов.



- Опросы общественного мнения показывают, что проблема миграции занимает первое место в списке приоритетов для американских избирателей, актуальнее экономических трудностей. И это наиболее эффективный инструмент прессинга, который республиканцы оказывают на администрацию. Сейчас они требуют вернуться к миграционному законодательству времен Трампа, что для Байдена совершенно неприемлемо. Его и так критикуют многие однопартийцы за поддержку Израиля. Если он уступит в миграционном кейсе, это будет куда более болезненное поражение, чем даже проигрыш Украины, - подчеркивает собеседник "Известий".



Гражданская война? Сецессия? Конфедерация?



Разумеется, сложившаяся ситуация вновь подняла на поверхность обсуждение потенциального выхода Техаса из состава Соединенных Штатов. Тема сецессии, или Texit’а, неоднократно поднималась в СМИ, однако до выборов 2020 года не воспринималась всерьез. Как показывают различные исследования, после начала миграционного кризиса количество сторонников выхода из США начало быстро расти - и не только в Техасе, но и в соседних Оклахоме, Аризоне и Нью-Мексико. В начале декабря движение Texit направило петицию в Республиканскую партию Техаса с просьбой включить консультативный референдум о сецессии в голосование на праймериз в марте 2024 года. Как пишет Newsweek, петиция набрала почти 140 тыс. подписей (для сравнения: население Техаса чуть менее 30 млн человек), однако была отклонена.



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И тем не менее, несмотря на заметный рост сепаратистских настроений и риторику отдельных медиаперсон, между опросами и политической реальностью лежит огромное пространство нерешенных или не имеющих политического решения вопросов. Для представителей американского политического класса высказываться на такого рода темы представляется колоссальным риском. Поэтому эксперты сходятся во мнении, что на данный момент рассуждения о возможном выходе Техаса из состава США не имеют фактических оснований. По крайней мере, пока.



Еще одна ассоциация с происходящим - призрак Гражданской войны 1861–1865 годов. Причины социального раскола во многом схожие: сегодняшние республиканцы и демократы исповедуют кардинально разные идеологические, экономические и политические взгляды, да и поводов для прямого столкновения предостаточно. В 2023 году уже возникали предложения о "мирном разводе" двух систем. Однако на данный момент подавляющее большинство американских политиков и избирателей намерены "бороться" (демократы) за свою страну или "спасать" (республиканцы) ее, а не бежать.



Впрочем, как отмечают эксперты, определенное ослабление американского федерализма действительно происходит. В противном случае этого кризиса не могло случиться.



Нынешний конфликт штата и федеральной власти в этом смысле является важнейшим прецедентом, подчеркивает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.



- Гражданская война во многом произошла из-за разной интерпретации Конституции в той ее части, в которой отражены права вступивших в США штатов. После ее окончания акцент был перенесен в пользу федерального центра. В условиях внешнего давления правящий класс цементировал страну сверху вниз. После холодной войны штаты начали вспоминать о первом прочтении Основного закона - от штатов к центру. Именно на этом стоит Эбботт, именно в этом его поддержало 25 других штатов. Америка - страна прецедентов, и принцип суверенитета штата можно распространить и на фискальную, и на налоговую политику, - отмечает эксперт.



Кризис же на границе стал еще одной искрой, воспламенившей раскаленное дискуссиями американское общество. И пока никто из противостоящих сторон не предпринимает попыток найти компромисс. Однако на этот раз речь идет о людях с оружием, а значит, ситуация может пойти по любому сценарию. Источник - Известия

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