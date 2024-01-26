 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В России появится цифровой профиль мигранта
00:43 28.01.2024

Правительство утвердило план реализации концепции миграционной политики РФ в 2024–2025 годах.

Новая миграционная концепция предполагает создание цифрового профиля мигранта.

Об этом "Русской Весне" сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Антона Немкина.

Новая концепция включает проведение 40 мероприятий, в том числе в сфере информационных технологий. Так, кабмин собирается создать цифровой профиль иностранного гражданина - предполагается, что новый инструмент обеспечит достоверный сбор данных.

Кроме того, цифровой профиль обеспечит возможность подтверждения личности мигранта посредством аутентификации с использованием биометрических персональных данных. Ответственные за реализацию представят доклад о реализации мероприятия до 10 декабря 2024 года.

Новая миграционная концепция также утвердила расширение перечня государств, гражданам которых доступно оформление единой электронной визы. Кроме того, предполагается облегчение визового режима туристических поездок с ключевыми партнерами и расширение перечня видов виз, выдаваемых в электронной форме: как рабочих, так и учебных.

Из утвержденного плана также следует, что всем категориям иностранцев будет предоставлена возможность изменения цели пребывания в России без выезда с ее территории с взиманием государственной пошлины.

Создание цифрового профиля мигранта - возможность упрощения многих бюрократических процедур как для самого человека, так и для государства, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от фракции "Единая Россия" Антон Немкин.

"Цифровой профиль - это совокупность документов и иных сведений о человеке, которые доступны в цифровом формате. Например, в цифре может быть СНИЛС, если речь о гражданах, или сведения о регистрации, если речь о мигрантах", - пояснил депутат.

Цифровой профиль уже внедрен для граждан нашей страны, добавил он.

"Речь идет о Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая включает в себя различные виды сведений: от паспорта до номера страхового счета. Цифровой профиль - это, прежде всего, возможность быстрого и беспрепятственного получения государственных услуг.

Гражданину теперь не нужно из раза в раз предоставлять личные документы при получении той или иной услуги. Все делается автоматически за счет передачи данных между органами власти практически в режиме реального времени. Кроме того, это уникальный инструмент идентификации. Уникальность связана с его повышенной защищенностью - если бумажные документы можно подделать, то цифровой профиль - нет, ровно, как и подделать содержащиеся в нем данные", - объяснил Антон Немкин.

По словам депутата, создание цифрового профиля мигранта приведет к повышению прозрачности всей миграционной политики.

"Миграционная сфера долгое время находилась вне цифровизации, поэтому управления федеральной миграционной службы почти всегда были переполнены, а сам процесс получения каких-либо документов был зачастую стрессовым для иностранца.

Постепенная цифровизация, конечно, способствовала упрощению многих процессов. Например, не так давно на „Госуслугах" стало возможным встать на учет по месту пребывания. Это привело не только к снятию бюрократических барьеров, но и к совершенствованию контроля за пребыванием иностранных граждан.

Поэтому создание отдельного цифрового профиля также следует рассматривать в логике повышения эффективности и прозрачности функционирования всей миграционной политики", - заключил парламентарий.

Источник - Русская весна
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