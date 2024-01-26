Разъединенные Штаты Америки. Линии раскола по миграционному вопросу

00:50 28.01.2024

Миграционно-политический кризис за океаном разрастается и, не исключено, примет новые формы. Накануне истек 24-часовой ультиматум администрации Байдена о допуске на границу Техаса с Мексикой сотрудников пограничных служб, чтобы те убрали проволочные заграждения. Власти в Остине (столица Техаса) указание из Вашингтона проигнорировали, а губернатор Грег Эбботт и вовсе заявил, что готов к конфликту с федеральными властями.



