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|Разъединенные Штаты Америки. Линии раскола по миграционному вопросу
00:50 28.01.2024
Миграционно-политический кризис за океаном разрастается и, не исключено, примет новые формы. Накануне истек 24-часовой ультиматум администрации Байдена о допуске на границу Техаса с Мексикой сотрудников пограничных служб, чтобы те убрали проволочные заграждения. Власти в Остине (столица Техаса) указание из Вашингтона проигнорировали, а губернатор Грег Эбботт и вовсе заявил, что готов к конфликту с федеральными властями.
Между тем, 25 штатов выразили поддержку техасцам, едва ли забывшим о своих укорененных традициях автономизма. Некоторое время, пусть и весьма непродолжительное, Техас был независимым государством. Могут повторить?